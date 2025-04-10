Целью британской политики в Европе всегда было разрушение любых признаков сотрудничества между такими державами, как Германия, Франция и Россия. Но это не спасло Лондон от утраты своего внешнеполитического могущества. И сегодня положение Британии в мире можно охарактеризовать как «Сингапур на Атлантике».0 комментариев
США заявили о готовности увеличить штат посольства в Москве
США готовы укомплектовать посольство в Москве для выдачи виз россиянам
Соединенные Штаты планируют увеличить число дипломатов в своем посольстве в Москве, чтобы иметь возможность выдавать визы россиянам и оказывать необходимые консульские услуги, сообщил американский источник.
Американский источник подтвердил, что началась работа по увеличению числа дипломатов до необходимого уровня.
По словам источника, ключевая задача – укомплектовать посольство до уровня, который позволит предоставлять адекватные консульские услуги, передает ТАСС.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия и США работают над устранением препятствий для работы посольств в столицах и готовится новая встреча.
В Кремле сообщили, что на предстоящей встрече с США в Стамбуле Россию будет представлять министерство иностранных дел.