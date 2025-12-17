Турция кажется значительно крепче и авторитетнее, чем она есть на самом деле. Это хорошо видно на примере реальных возможностей турок на израильском направлении.0 комментариев
Россия поддержала стремление Африки к справедливому представительству в СБ ООН
Россия поддерживает Африку в ее усилиях по укреплению суверенного голоса на международной арене и разделяет стремление африканских стран к справедливому представительству в Совете Безопасности ООН, сообщил замглавы МИД России Сергей Вершинин.
«Выступаем на стороне Африки в вопросах укрепления ее коллективного суверенного голоса на международной арене с опорой на принципы Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязи», – отметил он, передает ТАСС.
Вершинин также добавил, что Москва солидарна с желанием африканских государств достичь справедливого уровня представленности в Совете Безопасности ООН в соответствии с позицией, закрепленной в «Консенсусе Эзулвини» и Сиртской декларации.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Африканский континент становится одним из ключевых участников глобальных политических процессов, постепенно укрепляя своё влияние в формирующейся многополярной системе мира.
Как писала газета ВЗГЛЯД, дочь Патриса Лумумбы Джулиана Лумумба отметила, что Россия и страны Африки разделяют общие ценности, такие как справедливость и независимость.
Москва развивает партнерские отношения с африканскими государствами, акцентируя внимание на поддержке их политической и экономической независимости.