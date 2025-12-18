Взросление в новой европейской логике невозможно. Оно даже не обсуждается. Вопрос не «как нам стать взрослыми», а «как вернуть хорошую маму» в виде США с возможностью манипуляции через бабайку, в роли которого выступает, конечно, Россия.5 комментариев
Херш: США хотят получать 50% доходов с восстановления Украины
Американские представители якобы настаивают на том, чтобы забирать половину прибыли всех компаний, которые будут участвовать в восстановлении Украины по линии США, заявил известный журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
Американские компании, которые будут задействованы в восстановлении Украины, должны будут получать 50% прибыли от восстановления украинских территорий, заявил Херш в своем блоге на платформе Substack, передает ТАСС.
Он указал, что спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять бывшего президента Джаред Кушнер настаивают на таком подходе, а за подбор подрядчиков и распределение средств будет отвечать новая структура под их руководством.
Херш пояснил, что отдельная роль в переговорах принадлежит министру армии США Дэниелу Дрисколлу. По его словам, Дрисколл стал одной из ключевых фигур на последних переговорах по украинскому урегулированию и, возможно, в будущем сможет заменить министра обороны Пита Хегсета.
В мае США и Украина согласовали создание фонда, направленного на совместные инвестиции и восстановление экономики Украины с акцентом на природные ресурсы.