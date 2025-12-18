Херш: США хотят получать 50% доходов с восстановления Украины

Tекст: Алексей Дегтярёв

Американские компании, которые будут задействованы в восстановлении Украины, должны будут получать 50% прибыли от восстановления украинских территорий, заявил Херш в своем блоге на платформе Substack, передает ТАСС.

Он указал, что спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять бывшего президента Джаред Кушнер настаивают на таком подходе, а за подбор подрядчиков и распределение средств будет отвечать новая структура под их руководством.

Херш пояснил, что отдельная роль в переговорах принадлежит министру армии США Дэниелу Дрисколлу. По его словам, Дрисколл стал одной из ключевых фигур на последних переговорах по украинскому урегулированию и, возможно, в будущем сможет заменить министра обороны Пита Хегсета.

В мае США и Украина согласовали создание фонда, направленного на совместные инвестиции и восстановление экономики Украины с акцентом на природные ресурсы.