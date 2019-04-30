ЗРС С-500 прошла финальные испытания

Министерство обороны завершило финальные испытания новейшей зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-500 «Прометей».

Полигонные испытания прошли элементы системы – радиолокационный комплекс (РЛК) и многофункциональная радиолокационная станция (РЛС), передают «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны.

Работа элементов системы была проверена в условиях, близких к реальным, после чего было принято решение, что зенитно-ракетная система С-500 полностью готова к серийному производству.

«С-500 – это новое поколение зенитно-ракетных систем, которая способна действовать в том числе в рамках противоракетной обороны, например, бороться с баллистическими блоками», – заявил экс-начальник зенитных ракетных войск генерал-лейтенант Александр Горьков.

В Минобороны отметили, что система С-500 будет в состоянии противостоять беспилотникам и даже вражеским спутникам.

Радиус поражения С-500 составляет 600 километров. «Прометей» способен одновременно поразить до 10 баллистических сверхзвуковых или гиперзвуковых целей.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, за что американские СМИ так хвалят российский зенитный комплекс С-500.

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