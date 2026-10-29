Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.7 комментариев
Коста-Рика прекратила процесс вступления в Транстихоокеанское партнерство
Президент Фернандес объявила о прекращении присоединения Коста-Рики к CPTPP
Коста-Рика прекращает процесс присоединения к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP), сообщила президент Коста-Рики Лаура Фернандес.
Фернандес освободила от должности министра внешней торговли Индиану Трехос, передает РИА «Новости».
«Я человек прозрачный и люблю работать с картами на столе, искренне и открыто. Поэтому я решила освободить от должности министра Трехос, поручила не подписывать этот договор и немедленно отправить его в архив», – заявила Фернандес.
По ее словам, почти два года министерство вело переговоры по соглашению, которое могло открыть доступ к рынку около 600 млн потребителей, но текст договора не представили производственным секторам, несмотря на ее указания.
Президент подчеркнула, что не может «поставить под угрозу будущее тысяч коста-риканских семей», занятых в животноводстве, молочном производстве и выращивании фруктов и овощей, которые не понимают правил нового соглашения или сомневаются в способности конкурировать на рынке в 600 млн человек.
Она заявила, что не отказывается от политики свободной торговли, пообещала и далее поддерживать свободный рынок, иностранные инвестиции и рост экспорта и поручила разработать широкую программу поддержки национальных сельхозпроизводителей.
Коста-Рика подала заявку на присоединение к CPTPP в 2022 году, основные переговоры завершились в мае 2026 года, и страна могла стать тринадцатым участником блока, куда уже входят Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, Чили, Япония и Британия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Фернандес одержала победу на выборах президента Коста-Рики.
Фернандес стала второй женщиной-президентом в истории страны.