Коста-Рика прекратила процесс вступления в Транстихоокеанское партнерство

Президент Фернандес объявила о прекращении присоединения Коста-Рики к CPTPP

Tекст: Антон Антонов

Фернандес освободила от должности министра внешней торговли Индиану Трехос, передает РИА «Новости».

«Я человек прозрачный и люблю работать с картами на столе, искренне и открыто. Поэтому я решила освободить от должности министра Трехос, поручила не подписывать этот договор и немедленно отправить его в архив», – заявила Фернандес.

По ее словам, почти два года министерство вело переговоры по соглашению, которое могло открыть доступ к рынку около 600 млн потребителей, но текст договора не представили производственным секторам, несмотря на ее указания.

Президент подчеркнула, что не может «поставить под угрозу будущее тысяч коста-риканских семей», занятых в животноводстве, молочном производстве и выращивании фруктов и овощей, которые не понимают правил нового соглашения или сомневаются в способности конкурировать на рынке в 600 млн человек.

Она заявила, что не отказывается от политики свободной торговли, пообещала и далее поддерживать свободный рынок, иностранные инвестиции и рост экспорта и поручила разработать широкую программу поддержки национальных сельхозпроизводителей.

Коста-Рика подала заявку на присоединение к CPTPP в 2022 году, основные переговоры завершились в мае 2026 года, и страна могла стать тринадцатым участником блока, куда уже входят Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, Чили, Япония и Британия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Фернандес одержала победу на выборах президента Коста-Рики.

Фернандес стала второй женщиной-президентом в истории страны.

