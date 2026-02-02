В Коста-Рике на фоне роста преступности на выборах победила правый кандидат

Tекст: Ольга Иванова

Лаура Фернандес, кандидат от правящей партии и преемница действующего президента Родриго Чавеса, одержала победу на президентских выборах в Коста-Рике, сообщает The New York Times.

Фернандес стала второй женщиной-президентом в истории страны, набрав почти 50% голосов по предварительным результатам. Ее ближайшие соперники – экономист Альваро Рамос и бывшая первая леди Клаудия Доблес – заметно отстали, получив 33% и примерно 5%, соответственно.

Победу Фернандес обеспечил жесткий курс на борьбу с преступностью на фоне всплеска насилия и почти 900 убийств ежегодно – это примерно на 50% больше, чем до прихода Чавеса к власти в 2022 году. В видеозвонке после оглашения итогов Фернандес обратилась к своему наставнику: «С первого дня вы доверяли мне, верили в меня и знали, как оценить мои заслуги, чтобы сегодня сделать меня избранным президентом Коста-Рики».

Действующий президент Чавес лично присутствовал на избирательных участках, вызывая овации у сторонников, но одновременно подвергался критике от оппозиции. Эксперты отмечают, что его популистское движение, уже инициировавшее реформы Верховного суда и ограничение полномочий контрольных органов, теперь сохранит власть минимум еще на четыре года.

Фернандес намерена продолжить курс Чавеса, включая меры, вдохновленные политикой президента Сальвадора Наиба Букеле: введение чрезвычайного положения в районах с высоким уровнем преступности, расширение сотрудничества с зарубежными спецслужбами и завершение строительства «мегатюрьмы» на более чем 5 тыс. заключённых. Она также пообещала ужесточить законы против абортов и предоставить евангелическим лидерам влияние при назначении министров.

Противники опасаются, что новая администрация может подорвать систему сдержек и противовесов и продвинуть конституционные поправки, которые позволят действующему президенту избираться на второй срок. Однако сторонники Фернандес утверждают, что стране необходимы решительные перемены, чтобы справиться с ростом преступности и реформировать устаревшие институты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники спецслужб Коста-Рики предотвратили покушение на президента Родриго Чавеса за несколько дней до выборов.