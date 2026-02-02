Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является мировым лидером в производстве редкоземов, они бы вам, не моргнув глазом ответили, – конечно же, США. На втором месте, само собой, СССР. Как же так получилось, что спустя тридцать лет почти монополистом стал Китай?0 комментариев
Инструктор и два курсанта погибли в авиакатастрофе возле Орска
Погибшими при крушении учебного самолета в Оренбургской области оказались инструктор и два курсанта, сообщил источник в оперативных службах.
Авиационное происшествие случилось в поселке Джанаталап города Орска, сказал собеседник ТАСС.
По предварительной информации, жертвами катастрофы стали три человека: два курсанта и их инструктор.
Разбившийся борт Diamond DA числился в парке Петербургского государственного университета гражданской авиации.
Сейчас на месте падения продолжаются спасательные работы и процедура опознания тел погибших. В пресс-службе губернатора и правительства региона отметили, что власти готовы оказать всю необходимую поддержку семьям жертв трагедии.
Ранее источник в оперативных службах сообщал, что рядом с городом Орск в Оренбургской области потерпело крушение воздушное судно, выполнявшее тренировочный полет, погибли три человека.