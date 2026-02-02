Что же получается: стоит США только свистнуть, и государства Глобального Юга тут же десятками перебегают под вашингтонскую крышу в Совет мира? Думаю, не стоит паниковать и преждевременно хоронить БРИКС.0 комментариев
Отбор газа из ПХГ Европы превысил 23,9 млрд кубометров
Отбор газа из европейских подземных хранилищ (ПХГ) по итогам января на фоне морозов показал третий результат за всю историю наблюдений, свидетельствуют подсчеты на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE).
Отбор газа из европейских подземных хранилищ в январе достиг 23,9 млрд кубометров, что стало третьим самым высоким показателем за всю историю наблюдений, передает ТАСС. Такую статистику приводит Gas Infrastructure Europe (GIE) на фоне сильных морозов в регионе.
Больше газа из ПХГ европейцы извлекали только в январе 2017 года (25,38 млрд куб. м) и в январе 2021 года (25,39 млрд куб. м). Сильное понижение температур существенно повысило потребление энергоресурсов, что и привело к столь значительным объемам отбора газа.
Одновременно с этим объем закачки газа в ПХГ в январе оказался минимальным за последние 10 лет и составил всего 723 млн кубометров.
