Полиция Германии задержала подозреваемого в умышленном наезде на толпу

Tекст: Антон Антонов

Инцидент произошел в ночь на вторник: легковой автомобиль на высокой скорости въехал в пешеходов, после чего водитель скрылся с места происшествия, бросив поврежденную машину. В результате наезда пострадали пять человек, передает РИА «Новости».

«Задержанный находится под серьезным подозрением в том, что именно он управлял автомобилем, целенаправленно совершив наезд на нескольких человек», – говорится в совместном заявлении полиции Ганновера и прокуратуры.

Подозреваемого задержали в день совершения преступления, сопротивления полиции он не оказал. Прокуратура инкриминирует мужчине покушение на убийство пяти человек, при этом версию теракта правоохранители исключают: по их данным, инцидент связан с конфликтом внутри местных враждующих кланов.

В заявлении также уточняется, что ранее распространенная информация о задержании после наезда трех человек оказалась ошибочной и была вызвана внутренним сбоем при передаче данных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сообщалось, что полиция Ганновера задержала трех человек, предположительно связанных с наездом на людей в городе Нойштадт-на-Рюбенберге на севере Германии.