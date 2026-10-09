«Сбер» объявил, что его нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.3 комментария
ФРГ решила закупить недорогие крылатые ракеты для массированных ударов
dpa: Сухопутные войска ФРГ одобрили закупку недорогих крылатых ракет
Командующий сухопутными войсками ФРГ Кристиан Фройдинг сообщил о планах закупить недорогие крылатые ракеты с дальностью полета около 1,5 тыс. км.
Сухопутные войска Германии намерены приобрести так называемые Low Cost Cruise Missiles, передает ТАСС со ссылкой на агентство dpa.
«Тем самым мы сможем наносить массированные удары по целям в глубине на 1,5 км и перегрузить системы противоракетной обороны противника», – пояснил Фройдинг.
По его словам, сейчас рассматриваются две системы, доступные на рынке. Первые поставки могут начаться уже с 2027 года.
Напомним, в начале октября американо-израильская оборонная компания Covenant открыла в Лейпциге цех по производству крылатых ракет, которые планирует продавать дешевле аналогов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце посольство России назвало дальнобойное вооружение в ФРГ законной целью.
Тогда же Германия испытала израильскую баллистическую ракету в Северной Атлантике.
В июле Берлин намеревался вывести на орбиту военного конкурента Starlink.