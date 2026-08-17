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    Бессилие Финляндии перед БПЛА доказывает ложь заявлений о «российской угрозе»
    Нанесен авиаудар по мосту через Днепр в Запорожье
    Strategic Culture назвал лицемерием реакцию Японии на курильский визит Путина
    Филолог объяснил засилье на маркетплейсах выражения «купить на подарок»
    При атаке ВСУ на Белгородскую область погибли восемь человек
    ВС России уничтожили причальный терминал в порту Измаила
    Каллас пообещала на треть расширить санкционные списки против России
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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Новые медиа убили звезд

    Вы заметили, как за считанные годы стремительно измельчали знаменитости – хоть кинематографа, хоть шоу-бизнеса, хоть литературы? Они больше не пророки, не трибуны и даже не источники информации.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Как неизвестный дрон немцы сделали русским

    Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.

    14 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Не нужно требовать от Вучича стать русским

    Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».

    19 комментариев
    17 августа 2026, 09:45 • Новости дня

    Nikkei: Rakuten вооружит армию Японии немецкими ударными дронами

    Nikkei: Rakuten поможет внедрить ударные дроны Helsing в армию Японии

    Tекст: Мария Иванова

    Японская корпорация Rakuten Group намерена стать партнером немецкого стартапа Helsing для поставок ударных беспилотников с искусственным интеллектом японским сухопутным силам самообороны.

    Японская компания Rakuten Group планирует заключить соглашение с немецким оборонным стартапом Helsing. Цель партнерства заключается во внедрении ударных беспилотников в сухопутные силы самообороны Японии, передает РИА «Новости».

    Ожидается, что Rakuten выступит посредником для Helsing на японском рынке. Немецкий стартап занимается разработкой автономных ударных дронов с искусственным интеллектом, которые в настоящее время поставляются на Украину. Опыта работы в Японии у компании пока нет.

    В дальнейшем предполагается проведение испытаний беспилотников в японских сухопутных силах самообороны. Японской стороне также будет предоставляться информация о новых моделях для возможных закупок. Кроме того, рассматривается возможность локализации производства на территории Японии.

    В конце октября ожидается первый визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Японию. Развитие беспилотных технологий может стать одной из ключевых тем на его переговорах с премьер-министром страны Санаэ Такаити.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны Германии заказало у стартапа Helsing боевые беспилотники на 536 млн евро.

    Ранее эта немецкая фирма поставила украинской армии тысячи дронов-камикадзе с искусственным интеллектом.

    Весной российский МИД выразил протест послу Японии из-за сделки токийской корпорации с киевским производителем военных аппаратов.

    15 августа 2026, 18:50 • Новости дня
    В США призвали жестко ответить на слова Такаити о визите Путина на Курилы

    Экс-аналитик ЦРУ заявил о необходимости жесткой реакции Москвы на слова Такаити

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заявления главы японского правительства о посещении Курильских островов российским лидером требуют сурового ответа со стороны Москвы, считает экс-аналитик американской разведки Рэй Макговерн.

    Высказывания премьер-министра Японии Санаэ Такаити о визите президента России Владимира Путина на Курильские острова требуют жесткой реакции со стороны Москвы. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Гленна Диесена, передает РИА «Новости».

    «Настало время Путину продемонстрировать российскую мощь в таких странах, как почти нацистская, судя по тому, что говорит премьер-министр Санаэ Такаити, Япония. Необходимо демонстративно, но осторожно, прояснить ситуацию, чтобы японцы знали свое место», – сказал эксперт.

    По мнению Макговерна, Токио не стоит рассчитывать на поддержку Соединенных Штатов в попытках оказать давление на Россию. Аналитик подчеркнул, что Вашингтон всегда ставит на первое место исключительно собственные национальные интересы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин впервые посетил курильский остров Итуруп. Японское внешнеполитическое ведомство выразило официальный протест из-за этой поездки.

    Позже зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев жестко ответил на заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити о статусе данных территорий.

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    15 августа 2026, 17:03 • Новости дня
    Иранские пилоты разбившихся Су-24 попали в плен в Катаре

    Генштаб Ирана сообщил о пленении в Катаре трех пилотов сбитых Су-24

    Иранские пилоты разбившихся Су-24 попали в плен в Катаре
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Трое летчиков иранских фронтовых бомбардировщиков Су-24 оказались захвачены катарскими военными после крушения их самолетов во время мартовского боевого вылета, сообщили в генштабе Ирана.

    Глава комитета по поиску пропавших без вести генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Бакерзаде рассказал о судьбе экипажей потерянных весной бомбардировщиков Су-24.

    «Три пилота Су-24 после крушения бомбардировщиков в ходе боевого вылета в марте были захвачены в плен катарскими вооруженными силами», – заявил представитель военного ведомства в эфире гостелерадиокомпании IRIB, пишет РИА «Новости».

    Ранее телеканал CNN передавал, что во время весеннего обострения конфликта между Ираном и США два иранских Су-24 приблизились к крупнейшей американской военной базе на Ближнем Востоке. По данным американских журналистов, самолеты находились всего в двух минутах полета от цели, когда их сбили ВВС Катара.

    Бомбардировщики следовали к авиабазе Аль-Удейд, где дислоцируются около 10 тыс. американских солдат. Для перехвата иранской авиации в воздух подняли истребители F-15, после поражения сбитые машины упали в море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские СМИ сообщили об уничтожении двух иранских бомбардировщиков Су-24 перед ударом по базе США в Катаре.

    До этого официальный представитель МИД эмирата Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил факт перехвата самолетов после пересечения границы. Также сообщалось, что системы противовоздушной обороны Катара с конца февраля перехватили более ста иранских ракет.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    15 августа 2026, 16:30 • Новости дня
    Главком ВСУ Драпатый вернул в армию оппонента Сырского

    Драпатый назначил уволенного Сырским Ишкулова ответственным за Краматорск

    Главком ВСУ Драпатый вернул в армию оппонента Сырского
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новый главнокомандующий украинской армией Михаил Драпатый доверил оборону Краматорска Эмилю Ишкулову, ранее отправленному в отставку из-за критики операции в Курской области.

    Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый назначил бывшего командира 80-й бригады десантно-штурмовых войск Эмиля Ишкулова ответственным за оборону Краматорска в Донецкой народной республике, передает РИА «Новости». Прежний главком Александр Сырский уволил военного за оспаривание решения начать операцию на курском направлении.

    Информацию о кадровых перестановках сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. «Драпатый определил ответственным за оборону Краматорска Эмиля Ишкулова, экс-комбрига 80-й бригады ДШВ, единственного, кто прямо отметил Сырскому риски Курской операции, после чего был немедленно уволен, а риски не исправлены… Еще одно возвращение репрессированного», – заявила она.

    Ранее парламентарий также рассказывала, что Драпатый отстранил от должностей генералов Александра Грузевича и Владимира Карпенко, которые считались приближенными к Сырскому. Первый занимал пост начальника штаба сухопутных войск, второй руководил командованием сил логистики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ вместо Александра Сырского.

    Позже новый главком снял с должности начальника штаба Сухопутных войск Александра Грузевича. Напомним, что Следственный комитет России еще в 2024 году возбудил уголовное дело против Эмиля Ишкулова за нападение на Курскую область.

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    15 августа 2026, 16:10 • Новости дня
    МИД предупредил США и Турцию о последствиях в связи с планами вооружить Киев
    МИД предупредил США и Турцию о последствиях в связи с планами вооружить Киев
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российское внешнеполитическое ведомство потребовало от Вашингтона и Анкары объяснений относительно обнародованной Конгрессом США информации о масштабной передаче наступательных вооружений Киеву.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала американо-турецкие планы поставок вооружений украинским властям, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

    Согласно документам Конгресса США, речь идет о передаче внушительного арсенала наступательных средств.

    «Обращает на себя внимание тот факт, что обстоятельства и условия столь масштабного «трансфера» смертоносной продукции остаются крайне противоречивыми», – заявила Захарова. В планируемый пакет входят 12 установок ракетных систем залпового огня, более 2,5 тыс. неуправляемых кассетных боеприпасов, 47 тыс. кассетных артиллерийских снарядов калибра 203 мм и 70 оперативно-тактических ракет ATACMS.

    По словам представителя ведомства, накачка Киева новыми вооружениями не сможет серьезно повлиять на развитие специальной военной операции по российскому сценарию. Однако такие действия нанесут серьезный урон двусторонним отношениям России с США и Турцией. В МИД подчеркнули, что попытки Анкары использовать миротворческую риторику, параллельно снабжая оружием украинские войска, подтачивают взаимное доверие.

    «Дело не только в жертвах и разрушениях, которые стремятся масштабировать власти в Киеве, но и в серьезном уроне нашим двусторонним отношениям с Вашингтоном и Анкарой. Попытки использовать миротворческую риторику, а параллельно снабжать оружием украинских нацистов неизбежно подтачивают взаимное доверие, особенно на фоне неоднократных заверений турецких представителей в том, что Турция избегает «летальных» поставок Киеву», – подчеркнула Захарова

    Она сообщила. что МИД запросил объяснений у США и Турции по планам поставок оружия Киеву и добавила, что «еще не поздно трезво оценить ситуацию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдепартамент США уведомил конгресс о планах передачи Украине турецких ракет ATACMS.

    Позже власти Турции опровергли информацию о намерениях американского ведомства поставлять вооружение транзитом через свою территорию. Ранее Мария Захарова уже предупреждала Вашингтон о непредсказуемых последствиях военной помощи киевским властям.

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    14 августа 2026, 13:58 • Новости дня
    Посол США поддержал Японию в вопросе о Курильских островах
    Посол США поддержал Японию в вопросе о Курильских островах
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    США поддерживают позицию Японии по вопросу северных территорий и признают японский суверенитет над четырьмя спорными островами, заявил американский посол в Японии Джордж Гласс.

    Гласс сообщил, что Соединенные Штаты остаются на стороне Японии в вопросе принадлежности Курильских островов, передают «Вести».

    Дипломат подчеркнул, что Вашингтон придерживается этой позиции с 1950-х годов.

    «США поддерживают позицию Японии по вопросу северных территорий и признают японский суверенитет над четырьмя спорными островами с 1950-х годов», – написал Гласс.

    Он также отметил неизменную поддержку Токио со стороны США и добавил, что обеспокоенность действиями России не является новой.

    Заявление прозвучало после визита президента России Владимира Путина на Курильские острова 13 августа, когда глава государства впервые лично посетил Итуруп.

    Президент России Владимир Путин завершил свою первую рабочую поездку на Курильские острова.

    Японский премьер-министр Санаэ Такаити выразила крайнее недовольство прибытием главы государства на Итуруп.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев жестко отреагировал на возмущение Токио.

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    14 августа 2026, 18:15 • Новости дня
    В ОАК рассказали о функциях нового двухместного Су-57

    ОАК: Двухместный Су-57 станет пунктом управления дронами

    В ОАК рассказали о функциях нового двухместного Су-57
    @ VCG/Visual China Group/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новая модификация российского истребителя пятого поколения Су-57 позволит координировать действия интеллектуальных комплексов и отрабатывать боевой искусственный интеллект. Об этом сообщил директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец.

    Новая двухместная версия истребителя пятого поколения Су-57 дает возможность подойти к реализации одной из технологий шестого поколения и использовать его в качестве воздушного пункта управления беспилотными аппаратами, передает ТАСС.

    «Наличие второй кабины оператора позволяет подойти к реализации одной из ключевых технологий шестого поколения – это управление беспилотными летательными аппаратами в качестве воздушного пункта управления», – заявил руководитель в интервью программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

    Он подчеркнул важность нововведения для координации таких систем, как «Охотник», а также управления роевыми группами дронов. Пока оператор контролирует беспилотники, летчик сможет полностью сосредоточиться на выполнении основной боевой задачи, отметил Стрелец.

    Кроме того, новая версия самолета будет использоваться для отработки боевого искусственного интеллекта, который сейчас создается специалистами бюро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае стартовали летные испытания прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57. Второй пилот новой машины возьмет на себя руководство авиагруппой непосредственно в воздухе.

    Ранее шеф-пилот ОКБ Сухого Сергей Богдан предрек высокий спрос на этот самолет среди иностранных заказчиков.

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    15 августа 2026, 14:15 • Новости дня
    Die Welt: Зеленский впал в отчаяние перед наступлением зимы
    Die Welt: Зеленский впал в отчаяние перед наступлением зимы
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава киевского режима Владимир Зеленский столкнулся с острой нехваткой западных систем противовоздушной обороны на фоне масштабного истощения американских военных арсеналов, пишет западная пресса.

    Ситуация на Украине к концу лета оказалась крайне сложной из-за недостатка комплексов Patriot, пишет РИА «Новости» со ссылкой на публикациюDie Welt.

    «Для Украины ситуация перед зимой настолько шаткая, что Владимир Зеленский не только призвал своих дипломатов бить тревогу во всем мире, но и делает это сам. Его крики о помощи – это признак отчаяния», – отмечается в материале.

    Журналисты ФРГ подчеркнули наличие глобального дефицита зенитных вооружений, от которого страдают европейские страны и Соединенные Штаты. Ранее американские возможности заметно сократились из-за обострения ситуации вокруг Ирана, что стало крайне плохой новостью для украинских властей, отмечает издание из Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский добивается передачи Киеву пяти процентов от общих запасов американских ракет-перехватчиков Patriot.

    Ранее президент США Дональд Трамп отклонил экстренный запрос украинской стороны на предоставление трехсот зенитных боеприпасов.

    Американские журналисты объяснили острый дефицит этих вооружений сокращение арсеналов на фоне войны с Ираном.

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    15 августа 2026, 21:48 • Новости дня
    Турецкий эксперт предупредил о последствиях поставок оружия Киеву

    Турецкий эксперт Сефа: Поставки оружия ВСУ разрушат отношения Москвы и Анкары

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Возможная отправка турецких вооружений на Украину способна нанести серьезный урон отношениям Москвы и Анкары, а также подорвать доверие между странами, считает бывший военный атташе Турции, полковник ВВС в отставке Ихсан Сефа.

    Бывший военный атташе Турции, полковник ВВС в отставке Ихсан Сефа прокомментировал РИА «Новости» ситуацию вокруг поставок Турцией американского оружия для нужд ВСУ.

    «Если эти утверждения подтвердятся, это нанесет огромный ущерб отношениям между Турцией и Россией, а также подорвет доверие к Турции», – заявил Сефа.

    По словам эксперта, реализация подобных планов негативно скажется не только на военно-политическом сотрудничестве двух государств. Ухудшение может затронуть весь спектр двусторонних отношений.

    Сефа подчеркнул, что доверие выступает одним из главных факторов во взаимодействии России и Турции. Любые шаги Анкары, ставящие его под угрозу, приведут к серьезным последствиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Министерство иностранных дел России потребовало от Вашингтона и Анкары объяснений из-за информации о передаче вооружений Киеву.

    Ранее источник в турецком правительстве опроверг наличие данных о транзите американских военных систем через территорию республики.

    А в субботу турецкий эксперт по вопросам безопасности Джанан Терджан исключила возможность поставок Украине оружия собственного производства.

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    15 августа 2026, 18:27 • Новости дня
    Российские беспилотники поразили военные склады в порту Одессы

    Дроны ВС России поразили военные склады в порту Одессы

    Российские беспилотники поразили военные склады в порту Одессы
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская армия продолжает атаковать объекты портовой инфраструктуры и морские суда в Одесском регионе, используемые в интересах украинских войск.

    Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и судам, задействованным для нужд ВСУ, сообщает Минобороны.

    В течение дня российские ударные беспилотные летательные аппараты успешно поразили склады с военным имуществом в порту Одессы. Эти запасы предназначались для обеспечения украинских подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные уничтожили крупный резервуар с горюче-смазочными материалами в порту Одессы.

    12 августа Вооруженные силы России поразили сухогруз с военным имуществом в этой же гавани. А в начале месяца российские войска атаковали перевозившие военные грузы судно в акватории Черного моря.

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    16 августа 2026, 06:13 • Новости дня
    США начали десятки расследований поставок оружия на Украину

    Tекст: Катерина Туманова

    Силовые структуры США и Украины совместно проверяют возможные злоупотребления при передаче военной помощи Киеву, изучая десятки сообщений о нарушениях.

    Американские ведомства проводят не менее 49 расследований, касающихся поставок вооружений на Украину, передает ТАСС со ссылкой на данные украинских правоохранителей.

    В проверках участвуют представители Пентагона, Госдепартамента, министерства внутренней безопасности, а также ФБР, ВМС и ВВС.

    Со стороны Киева с ними взаимодействуют Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), полиция и офис генерального прокурора. Правоохранительные структуры объединили усилия для строгого контроля за распределением военной поддержки Киеву.

    С начала 2026 года США получили 26 обращений о вероятных злоупотреблениях при передаче помощи. По итогам рассмотрения этих сигналов в десяти случаях были официально начаты расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в 2025 году заявлял о масштабном воровстве западных средств на Украине. Аудиторы США выявили нарушения при выделении Киеву 26 млрд долларов. Пентагон отстранил чиновника после слов о хищении средств США на Украине.

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    17 августа 2026, 03:40 • Новости дня
    Strategic Culture назвал лицемерием реакцию Японии на курильский визит Путина
    Strategic Culture назвал лицемерием реакцию Японии на курильский визит Путина
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия имеет законные права на Курильские острова после поражения японской фашистской агрессии во Второй мировой войне и премьер-министр Японии Санаэ Такаити не имеет права предъявлять претензии и отчитывать президента страны Владимира Путина.

    «Реакция Японии на этой неделе на визит президента России Владимира Путина на Курильские острова равносильна лицемерию и истерической амнезии», – пишет портал Strategic Culture в контексте визита российского президента на остров Итуруп, входящий в состав Курильских островов.

    В статье отмечается, что Япония давно играет на стороне Запада: поддерживает Украину и НАТО, антироссийские санкции и не только. Но при этом Токио позволяет себе резко реагировать на визит Путина в одну из частей своей страны.

    «Япония вызвала посла России для подачи жалобы, а премьер-министр Японии Санаэ Такаити выступила с заявлением, осуждающим поездку Путина как «оскорбление» и причинение «боли чувствам японцев», – сказано в статье.

    Портал указывает на то, что Япония на прошедшей неделе обсуждала возможность присоединения к НАТО в партнерском производстве беспилотников с Украиной и, таким образом, участия в воздушной кампании против России.

    «На этом фоне у премьера Японии Такаити хватает наглости читать России нотации о «затронутых чувствах японцев». <...> Токио несет ответственность за кровь российских мирных жителей, поддерживая киевский режим», – подчеркивается в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Такаити осудила поездку президента России на Итуруп. МИД Японии вызвал российского посла Ноздрева для выражения протеста. В ответ глава дипмиссии разъяснил законность принадлежности Курильских островов России.

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    15 августа 2026, 08:33 • Новости дня
    Император Японии заявил о раскаянии в годовщину завершения войны

    Император Японии Нарухито заявил о раскаянии в годовщину завершения войны

    Император Японии заявил о раскаянии в годовщину завершения войны
    @ EPA/EUGENE HOSHIKO/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе памятной церемонии, посвященной завершению Второй мировой войны, император Японии Нарухито выразил глубокое раскаяние и надежду на сохранение мира.

    Император Японии Нарухито выступил с речью на церемонии, приуроченной к 81-й годовщине объявления о завершении войны в 1945 году , передает РИА «Новости». Трансляция мероприятия велась в прямом эфире.

    «Долгое время после войны мы думаем о годах и месяцах мира, но, оглядываясь назад, с глубоким раскаянием искренне желаю, чтобы ужасы войны больше не повторились, и вместе со всем народом выражаю скорбь о всех, кто погиб во время войны и в огне войны, и молюсь за мир во всем мире и еще большее развитие нашей страны», – произнес монарх.

    Примечательно, что премьер-министр страны Санаэ Такаити в этот раз не упомянула о раскаянии, что произошло впервые за несколько лет.

    Дед нынешнего правителя, император Хирохито, 15 августа 1945 года объявил об окончании боевых действий, фактически признав поражение. Накануне Токио присоединился к Потсдамской декларации, требовавшей капитуляции, которая была официально подписана 2 сентября того же года. Ежегодно в середине августа в Японии чтят память жертв конфликта.

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити направила ритуальное подношение в милитаристский храм Ясукуни.

    Руководители правящей Либерально-демократической партии посетили милитаристский храм Ясукуни лично.

    Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен пообещал изъять незаконно нажитое имущество прояпонских коллаборационистов.

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    14 августа 2026, 14:19 • Новости дня
    Бундесвер не смог найти две тысячи добровольцев для литовской бригады
    Бундесвер не смог найти две тысячи добровольцев для литовской бригады
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Германии столкнулись с серьезным дефицитом кадров при формировании военного контингента, который планируется разместить в балтийской республике к концу 2027 года.

    Бундесверу не удается полностью укомплектовать тяжелую бригаду в Литве из-за нехватки около двух тысяч добровольцев, передает РИА «Новости».

    По данным министерства обороны ФРГ, этот проект является важнейшим для армии со времен холодной войны.

    «На данный момент бригада может быть укомплектована добровольцами на 60% – таким образом, не хватает еще около двух тысяч солдат», – говорится во внутреннем документе ведомства.

    Находящиеся сейчас в Литве немецкие части заполнены примерно на 92%. Однако основная часть бригады, включая 203-й танковый и 122-й мотопехотный батальоны, должна быть развернута только в 2027 году.

    Именно в этих подразделениях зафиксирован значительный недобор личного состава. Ожидается, что до конца этого года власти Германии примут решение о возможном принудительном призыве для комплектации контингента.

    Германия планирует разместить в Литве тяжелую бригаду общей численностью 5–6 тыс. человек. Президент Литвы Гитанас Науседа ранее сообщал о строительстве необходимой инфраструктуры.

    При этом многие литовские пользователи интернета считают размещение немецких военных пустой тратой денег, вспоминая фашистскую оккупацию во время Второй мировой войны.

    Россия неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет присутствие, прикрываясь заявлениями о сдерживании Москвы.

    В МИД подчеркивали готовность к равноправному диалогу с блоком, настаивая на отказе Запада от милитаризации Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус допустил возможность принудительной отправки солдат в Литву.

    Глава военного ведомства признал серьезные проблемы с поиском рядового состава и специалистов.

    Председатель комитета Бундестага по обороне Томас Ревекамп предложил комплектовать прибалтийскую бригаду на обязательной основе.

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    15 августа 2026, 17:27 • Новости дня
    В Турции заявили о невозможности поставок собственного оружия Киеву
    В Турции заявили о невозможности поставок собственного оружия Киеву
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Анкара не планирует передавать Киеву вооружения собственного производства, ограничившись возможным реэкспортом американских технологий.

    Турция не намерена поставлять Украине вооружения, произведенные на ее территории по собственным технологиям. Возможны лишь поставки оружия, ранее полученного из США или собранного по американской лицензии.

    «Турция не планирует поставлять Украине оружие собственного производства. Речь идет о вооружениях, которые ранее производились в Турции по американской технологии, но они не являются турецкими, то есть фактически это американское оружие, поэтому на его реэкспорт требуется одобрение Конгресса США», – подчеркнула в интервью ТАСС турецкий эксперт по вопросам международной безопасности Джанан Терджан.

    Так она прокомментировала заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что Москва запросила у Вашингтона и Анкары разъяснения относительно планов поставок вооружений Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российское внешнеполитическое ведомство потребовало от Вашингтона и Анкары объяснений из-за планов передачи наступательных вооружений Киеву.

    Ранее турецкое правительство опровергло информацию о намерениях Госдепартамента США поставлять военные системы транзитом через территорию республики.

    До этого президент США Дональд Трамп заявил о реализации американского вооружения исключительно странам НАТО.

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    15 августа 2026, 21:01 • Новости дня
    Силы ПВО за день уничтожили 180 украинских беспилотников

    Минобороны сообщило об уничтожении 180 дронов ВСУ над регионами России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские системы противовоздушной обороны в течение дня перехватили и ликвидировали 180 вражеских летательных аппаратов самолетного типа, отметили в оборонном ведомстве.

    За двенадцать часов, с 8 утра до 20 часов по мск дежурные средства ПВО отразили массированную атаку, сбив 180 украинских беспилотников, сообщает Минобороны.

    Вражеские дроны были уничтожены над территориями десяти регионов, включая Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Курскую, Ленинградскую, Новгородскую, Орловскую, Ростовскую, Рязанскую и Тульскую области. Кроме того, аппараты перехватили над Республикой Крым и акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью дежурные силы противовоздушной обороны перехватили 598 украинских беспилотников над 20 регионами России.

    13 августа российские военные уничтожили 193 вражеских дрона самолетного типа. Днем ранее системы ПВО сбили 147 аппаратов над территорией страны.

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