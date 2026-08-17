Nikkei: Rakuten вооружит армию Японии немецкими ударными дронами

Nikkei: Rakuten поможет внедрить ударные дроны Helsing в армию Японии

Tекст: Мария Иванова

Японская компания Rakuten Group планирует заключить соглашение с немецким оборонным стартапом Helsing. Цель партнерства заключается во внедрении ударных беспилотников в сухопутные силы самообороны Японии, передает РИА «Новости».

Ожидается, что Rakuten выступит посредником для Helsing на японском рынке. Немецкий стартап занимается разработкой автономных ударных дронов с искусственным интеллектом, которые в настоящее время поставляются на Украину. Опыта работы в Японии у компании пока нет.

В дальнейшем предполагается проведение испытаний беспилотников в японских сухопутных силах самообороны. Японской стороне также будет предоставляться информация о новых моделях для возможных закупок. Кроме того, рассматривается возможность локализации производства на территории Японии.

В конце октября ожидается первый визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Японию. Развитие беспилотных технологий может стать одной из ключевых тем на его переговорах с премьер-министром страны Санаэ Такаити.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны Германии заказало у стартапа Helsing боевые беспилотники на 536 млн евро.

Ранее эта немецкая фирма поставила украинской армии тысячи дронов-камикадзе с искусственным интеллектом.

Весной российский МИД выразил протест послу Японии из-за сделки токийской корпорации с киевским производителем военных аппаратов.