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    Эксперт: Логистику по мостам через Днепр можно прервать без нанесения вреда
    Кашпировский перед смертью пожалел о переезде в США
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Как изгнать бесов из рекламы

    Экзорцизм – практика, которая существует в ряде христианских исповеданий и восходит к Евангелию. Но проблему представляют собой не церкви, а «коммерческий оккультизм», который при этом может притворяться православным.

    11 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Главные угрозы современности требуют сложных решений

    Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.

    2 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Греческая «реконкиста» опирается на Израиль

    Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».

    11 комментариев
    3 октября 2026, 18:51 • Новости дня

    Обстрелы ВСУ повредили обеспечивающее работу ЗАЭС оборудование

    Обстрелы со стороны ВСУ повредили оборудование Запорожской ТЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Интенсивные артиллерийские удары ВСУ в конце сентября привели к повреждению оборудования Запорожской ТЭС, от которого зависит внешнее электроснабжение атомной электростанции, сообщили на ЗАЭС.

    В результате интенсивных обстрелов со стороны украинских войск территории вблизи Запорожской АЭС в последней декаде сентября получило повреждения оборудование Запорожской ТЭС. От его работоспособности зависит надежное внешнее электроснабжение атомной станции, следует из сообщения руководства станции в Max.

    В настоящее время питание оборудования теплоэлектростанции обеспечивается от аварийных источников. Ситуация на Запорожской АЭС находится под полным контролем персонала, специалисты круглосуточно следят за всеми параметрами безопасности объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Международное агентство по атомной энергии получило данные об ударе украинских войск по Запорожской АЭС.

    Тогда украинский дрон ударил по служебной машине станции.

    МАГАТЭ заявило о сохранении рисков для ЗАЭС до прекращения огня на Украине.

    3 октября 2026, 08:33 • Новости дня
    ВС России поразили Северный мост через Днепр в Киеве
    ВС России поразили Северный мост через Днепр в Киеве
    @ ВС России поразили Северный мост

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные нанесли ночные удары беспилотниками по стратегически важной инфраструктуре в Киеве и области, а также атаковали судно в Черном море, сообщили в Минобороны.

    Российские войска продолжают уничтожение украинских инфраструктурных объектов и морских судов, задействованных в военных целях, передает Минобороны.

    В ходе ночных атак беспилотники нанесли удары по стратегически важным целям.

    В Киеве был поражен Северный автотранспортный мост через реку Днепр. Эта переправа играла ключевую роль в переброске войск и обеспечении военной логистики украинской армии.

    Кроме того, в Киевской области уничтожен логистический центр «Гостомель», где хранились материальные средства для снабжения войск.

    В северо-западной части Черного моря атаковано грузовое судно, перевозившее в Одессу грузы двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные поразили автомобильный и железнодорожный мост через Днепр в Киеве.

    В конце сентября беспилотники нанесли удары по киевскому центру поддержки спутниковой системы Starlink.

    Комментарии (11)
    3 октября 2026, 12:21 • Новости дня
    Эксперт: Логистику по мостам через Днепр можно прервать без нанесения вреда

    Военный эксперт Онуфриенко: Россию интересуют прежде всего восемь мостов

    Эксперт: Логистику по мостам через Днепр можно прервать без нанесения вреда
    @ Christophe Gateau/dpa/Reuters

    Tекст: Андрей Резчиков

    Удары по мостам в Киеве наглядно доказали, что логистику через Днепр можно прекратить даже без нанесения им существенного вреда, это создает противнику колоссальные проблемы со снабжением более 500-тысячной группировки, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. В субботу российские войска нанесли удар беспилотными летательными аппаратами по Северному автомобильному мосту через Днепр в Киеве.

    «Массированные удары Украины по тылам и тыловым городам России в этом году фактически убрали все ограничения. Как говорил президент Владимир Путин на форуме дискуссионного клуба «Валдай», мы начали выносить стратегическую логистику противника. Это касается и черноморских портов, блокирования движения вражеских судов, которые доставляют грузы военного назначения в украинские порты. Теперь это относится и к мостам через Днепр», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Собеседник подчеркивает, что удары по мостам непосредственно в Киеве носят, помимо военного, и демонстративный аспект. «Киев лучше всего прикрыт системами противовоздушной обороны. И когда удары наносятся по Южному, Северному мосту, когда прекращается движение по метромосту, мосту Патона, Днепровскому мосту, пусть даже на несколько часов, это кроме военного имеет еще и политический эффект», – пояснил аналитик.

    Ко всему прочему, без изменения по сути основных маршрутов полетов российских «Гераней» «это позволяет слегка сместить акцент с цели и бить не по заправке возле моста, а непосредственно по мосту».

    «Сейчас эти удары наглядно доказали, что именно логистику по мостам через Днепр можно прекратить даже без нанесения им существенного вреда. Пока в этих мостах не образовалось ни одной дыры даже в дорожном покрытии. Тем не менее это уже вызвало в Киеве транспортный коллапс. Мы видели и путешествующих пешком по мостам, и колоссальные пробки вечером и ночью, скопившиеся в Киеве, мосты перекрывались неоднократно. То есть уже этот опыт доказал, что даже такие удары в разы снижают количество транспорта, которое противник до этого был в состоянии перебрасывать на левый берег», – рассказал спикер.

    Дальнейшее масштабирование уже полученного опыта будет иметь еще более фатальные последствия. «Ошибочно утверждение, что 90% всего транспортного сообщения между двумя берегами обеспечивал именно Южный мост. Он обеспечивал 90% только автотранспортного сообщения и только в Киеве. Основные пути снабжения вооруженных сил хунты идут по железной дороге. Пропускная способность различных железнодорожных мостов, которых девять, различается – от 48 до 240 пар поездов в сутки, то есть 240 в одну сторону, 240 в другую. Причем железнодорожный эшелон полноценный, полноразмерный перевозит десятки тысяч тонн груза, до порядка 40 тыс. тонн. Фура больше 20 тонн не возьмет. Разница в объемах очевидна», – рассуждает эксперт.

    Но ремонтировать железнодорожное полотно на мостах несоизмеримо труднее, потому что без маневрового поезда этого не сделать. «Соответственно, его нужно пригнать. Он тоже является целью. Если его уничтожить на мосту, это уже не день, не два и не неделя. А при продолжении ударов, при их системном повторении ежедневно, движение по железнодорожным мостам остановится даже без разрушения полотна, не то что опор», – пояснил Онуфриенко.

    Аналогично, пусть и в меньшей степени, это касается автомобильных мостов через Днепр, которых на Украине более полутора десятков. «Но Россию интересуют прежде всего восемь мостов: три в Запорожье и пять в Днепропетровске. Запорожские находятся на удалении менее 40 км от линии фронта, днепропетровские – до 120 км. То есть запорожские мосты находятся в зоне досягаемости даже фронтовых дронов-камикадзе при условии, что они снабжаются дополнительным аккумулятором. А мосты в Днепропетровске и Запорожье вместе накрываются управляемыми снарядами повышенной дальности «Торнадо-С» и других 300-миллиметровых систем залпового огня», – пояснил эксперт.

    Кроме того, помимо планирующих авиабомб с модулями планирования и коррекции, баллистических ракет средств для поражения этих восьми мостов у России более чем достаточно. «И их мы в состоянии не просто парализовать, а физически вынести полотно – хоть железнодорожных, хоть автомобильных мостов. И вот это сейчас наглядно демонстрируется на мостах в Киеве, которые находятся значительно дальше от наших пусковых установок «Герань». Есть надежда на то, что это будет масштабировано уже по всему Днепру», – предположил Онуфриенко.

    В этом случае логистика противника встанет. «Безусловно, будут наводиться понтонные переправы, будут и на лодках, и на плотах доставлять грузы. Но пропускная способность этих средств в десятки раз ниже, чем у действующих мостов. Во-вторых, они точно так же уязвимы для ударов, причем значительно более уязвимы, потому что каждый понтонный блок тонет даже после удара фронтового камикадзе, не говоря уже о «Герани». Поэтому мы в состоянии создать противнику колоссальные проблемы. Более чем 500-тысячную группировку, которая вся находится на левом берегу Днепра, боеприпасами, оружием, бронетехникой и всем остальным не снабдишь. Это нереально. Вот такие перспективы открываются после начала ударов по мостам в Киеве», – пояснил Онуфриенко.

    В субботу утром российские войска нанесли удар беспилотниками по Северному автомобильному мосту через Днепр в Киеве. Факт атаки и ее последствия подтвердили как российская, так и украинская стороны. По информации Минобороны, эта переправа играла ключевую роль в переброске украинских войск и обеспечении военной логистики.

    Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что прилет реактивного дрона был зафиксирован на рассвете. По его данным, на Северном мосту повреждены дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. Жертв и пострадавших непосредственно в результате этого удара не зафиксировано.

    Как пишут украинские СМИ, в связи с повреждениями движение по Северному мосту с левого на правый берег Днепра полностью перекрыто. Общественный транспорт пущен в обход по альтернативным маршрутам (через Подольский мостовой переход).

    Эта атака стала продолжением серии ударов по логистическим артериям украинской столицы. Предыдущие два дня российские беспилотники трижды атаковали Южный мост, повредив его опору и перекрытие метрополитена, из-за чего движение по нему также было полностью остановлено.

    Комментарии (6)
    3 октября 2026, 13:04 • Видео
    Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

    Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

    Комментарии (0)
    3 октября 2026, 16:21 • Новости дня
    Зеленский попросил Трампа заблокировать российскую систему «Рассвет»

    Зеленский рассказал о просьбах к Трампу заблокировать систему «Рассвет»

    Зеленский попросил Трампа заблокировать российскую систему «Рассвет»
    @ Press Service Of The President Office/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский просил президента США Дональда Трампа заблокировать российскую спутниковую систему связи «Рассвет» и ввести санкции против ее разработчиков.

    Зеленский заявил, что несколько раз обращался к Трампу с просьбой ввести санкции против компаний, участвующих в проекте «Рассвет», передают «Вести».

    Он считает, что система позволит России повысить точность авиаударов. По его словам, он просил об этом Трампа в том числе на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Низкоорбитальная спутниковая система «Рассвет» предназначена для широкополосной передачи данных в любую точку планеты. В марте компания «Бюро 1440» вывела на орбиту 16 спутников, в июле состоялся второй запуск. Коммерческая эксплуатация сервиса намечена на 2027 год. По оценкам экспертов, запуск группировки повысит эффективность беспилотников «Герань» в 10 раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе компания «Бюро 1440» начала разрабатывать новое поколение спутников для «Рассвета».

    В июле Россия совершила запуск второй группы аппаратов этой низкоорбитальной группировки.

    В марте компания «Бюро 1440» сообщила об успешном старте первых 16 спутников связи.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на скорое повышение эффективности работы отечественной спутниковой системы «Рассвет», созданной как аналог Starlink.

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    3 октября 2026, 15:39 • Новости дня
    В Киеве на Майдане началась акция за мирное урегулирование конфликта

    В Киеве на площади Независимости началась акция с призывом к миру

    В Киеве на Майдане началась акция за мирное урегулирование конфликта
    @ Pavlo_bagmut/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Киева на площади Независимости началась акция протеста, участники которой потребовали прекращения боевых действий и заключения мира с Россией, сообщает «Страна».

    Украинские СМИ пишут, что митинг начался по призыву украинского военнослужащего, одесского журналиста и правозащитника Александра Тодорова, передает ТАСС.

    Среди главных требований собравшихся – скорейшее заключение мирного соглашения. На опубликованных кадрах с места событий видно, что один из протестующих держит плакат с призывом остановить боевые действия.

    Тодоров призвал граждан выйти на протест еще в начале сентября, выступая против действующей власти. Первая акция состоялась 10 сентября, однако она была немногочисленной. Сегодня, по данным издания, число участников значительно возросло.

    19 сентября сотрудники СБУ задержали Тодорова по обвинению в самовольном оставлении части. В настоящее время он находится под стражей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу западная пресса рассказала об изменении тона заявлений лидеров стран Европы по Украине.

    Президент Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» в НЦ «Россия» заявил, что нейтральный статус Украины остается одной из целей России.

    Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что страну сознательно подвели к украинскому конфликту, и призвал международное сообщество совместно искать выход из сложившейся ситуации.

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    3 октября 2026, 09:22 • Новости дня
    Минобороны прокомментировало удары по инфраструктуре Украины фразой о победе

    Минобороны: Российскую армию на Украине остановит только победа

    Минобороны прокомментировало удары по инфраструктуре Украины фразой о победе
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российскую армию остановит только победа, заявили в Минобороны, комментируя удары по украинской инфраструктуре и морским судам.

    «Только победа нас остановит», – говорится в сообщении ведомства.

    Публикацию сопроводили фотографией с дронами «Герань», на которой написано: «Продолжение следует».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по инфраструктуре в Киеве.

    В пятницу новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр.

    В четверг российские войска поразили склады в Киеве и инфраструктуру в Одессе.

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    3 октября 2026, 13:42 • Новости дня
    МИД предупредил дипломатов и иностранцев об опасности нахождения на Украине
    МИД предупредил дипломатов и иностранцев об опасности нахождения на Украине
    @ Олег Тоцкий/wikipedia.org

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России продолжат наносить массированные удары возмездия по военным объектам в Киеве и других городах Украины, иностранцам и дипломатам следует покинуть страну, заявили в МИД.

    Российское внешнеполитическое ведомство повторно предостерегло иностранных граждан и персонал дипмиссий от пребывания на Украине и поездок на ее территорию.

    В МИД подчеркнули, что Вооруженные силы продолжат массированные удары возмездия по военным объектам в Киеве и других украинских городах.

    Отмечается, что не покинувшие Киев иностранцы и дипломаты осознанно подвергают свои жизни смертельной опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу утром российские войска нанесли удар беспилотниками по Северному автомобильному мосту через Днепр в Киеве. Ранее два дня российские беспилотники трижды атаковали Южный мост, повредив его опору.

    А в среду украинская сторона заявила о применении Россией специального боезаряда для ударов по ЛЭП.

    Комментарии (6)
    2 октября 2026, 21:57 • Новости дня
    Сотрудники ТЦК на Украине попытались мобилизовать британского блогера
    Сотрудники ТЦК на Украине попытались мобилизовать британского блогера
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Британского блогера-миллионника Сэма Пеппера попытались задержать сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) во время его поездки по Украине, об этом свидетельствует стрим британца.

    Пеппер ехал по трассе на электрическом моноколесе, транслируя поездку в прямом эфире, когда его остановил белый микроавтобус, передает РИА «Новости». Представители ТЦК подошли к блогеру, однако, услышав английскую речь и поняв, что он не говорит по-украински, передумали проверять у него документы.

    Британец не понял происходящего и предложил сотрудникам военкомата поехать с ним до следующего населенного пункта, но они отказались.

    Сэм Пеппер – бывший участник реалити-шоу Big Brother, известный пранками на YouTube. Свое путешествие по Украине он начал в Литве и планирует завершить во Львове.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сотрудники украинского военкомата мобилизовали клирика УПЦ в день рождения.

    На прошлой неделе сотрудники ТЦК в Кременчуге выкрали протодиакона УПЦ.

    В прошлом месяце сотрудников ТЦК на западе Украины обвинили в завышении показателей мобилизации.

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    3 октября 2026, 12:24 • Новости дня
    Киевляне нашли новые способы защиты от облав военкомов

    Жители Киева начали сообщать в мессенджерах о засадах украинских военкоматов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жители Киева на фоне проблем с интернетом в украинской столице ищут альтернативные способы оповещения о засадах сотрудников военкоматов (ТЦК, территориальный центр комплектования – так на Украине называют военкоматы), отлавливающих людей на улицах для отправки на фронт, сообщила представитель российских силовых структур.

    В условиях нестабильного интернета киевляне начали применять иные каналы для обмена информацией об уличных патрулях, передает РИА «Новости».

    Представитель российских силовых структур отметила, что жестокое обращение заставило людей активно координировать действия.

    Украинцы массово создают специальные группы и сообщества в мессенджерах. Там они публикуют данные о маршрутах военных и выкладывают видеозаписи, фиксирующие агрессивное поведение, избиения и даже убийства мирных граждан.

    «В связи с ощутимыми проблемами со связью и в том числе с интернетом жители Киева и других городов с такими же проблемами ищут альтернативные методы оповещения о засадах ТЦК», – констатировала представитель силовых структур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители украинских городов создали специальные каналы для зашифрованных предупреждений об облавах военкоматов.

    Сотрудники территориальных центров комплектования ради мобилизации мужчин проникли в частный дом через окно.

    Во Львове из-за агрессивных действий военкомов произошла массовая драка с участием сотен горожан.

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    3 октября 2026, 14:52 • Новости дня
    Сержант Татарин назвал главные правила выживания в бою

    Командир Минниханов перечислил ключевые навыки для выживания на поле боя

    Сержант Татарин назвал главные правила выживания в бою
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сержант Дмитрий Минниханов с позывным Татарин перечислил основные правила выживания на поле боя, отметив важность бдительности и внимательного отношения к окружающей обстановке.

    Командир отделения сбора и эвакуации раненых сержант Дмитрий Минниханов обучает новобранцев тактической медицине на полигоне, передает RT. В беседе с журналистами он раскрыл ключевые навыки для выживания в боевых условиях.

    «Бдительность, внимательность, смотреть под ноги, слушать обстановку вокруг… крутить головой на 360 градусов – как по горизонту, так и по вертикали. Опасность бывает отовсюду», – предупредил военный.

    Сержант также посоветовал молодым бойцам внимательно слушать наставления инструкторов во время занятий. Сам Дмитрий Минниханов удостоен медали Суворова и медали «За спасение погибавших».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тактическая медицина в зоне спецоперации вышла на принципиально новый уровень.

    Медицинские инструкторы называют навыки самопомощи обязательной базой для всех военнослужащих.

    При обучении бойцов специалисты делают наибольший упор на спасение жизни в первые секунды после ранения.

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    3 октября 2026, 00:40 • Новости дня
    Мэр Киева Кличко назвал «драматичной» ситуацию в городе
    Мэр Киева Кличко назвал «драматичной» ситуацию в городе
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на обычную мирную жизнь в городе рассчитывать не стоит из-за разрушений инфраструктуры накануне зимы.

    Он назвал ситуацию в Киеве «очень драматичной», так как накануне зимы пострадало транспортное сообщение через Днепр.

    «Столица в очень драматичной ситуации. <...> Жить как в мирное время больше не выйдет», – приводит РИА «Новости» слова Кличко в комментарии «Стране.ua».

    Напомним, в ночь на пятницу российские военные нанесли удары беспилотниками по объектам инфраструктуры и портам Украины. Как сообщили в Минобороны, в результате в Киеве поражен автожелезнодорожный мост через Днепр, который используется для переброски войск и доставки военных грузов группировкам ВСУ в Донбассе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кличко назвал условие возобновления движения метро по Южному мосту в Киеве. Эксперт Кнутов объяснил «срезание» вантов Южного моста в Киеве беспилотниками.

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    3 октября 2026, 14:29 • Новости дня
    На Украине заявили о работе в Киеве российских ретрансляторов для «Гераней»

    Советник Зеленского Бескрестнов: В Киеве работают ретрансляторы для «Гераней»

    На Украине заявили о работе в Киеве российских ретрансляторов для «Гераней»
    @ соцсети

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве действуют российские ретрансляторы, которые обеспечивают канал управления дронами «Герань» для корректировки ударов, заявил советник по вопросам развития технологических направлений обороны главы киевского режима Сергей Бескрестнов.

    По словам Бескрестнова, в украинской столице может находиться от одного до трех таких устройств, и обнаружить их сложно, передает «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    «Пока существует онлайн-управление «Геранями», под ударом будут не только мосты, но и средства ПВО», – заявил Бескрестнов.

    Он отметил, что полностью закрыть город средствами радиоэлектронной борьбы при работающих ретрансляторах невозможно. Точное поражение опор или вант моста требует стабильного управления беспилотником вплоть до момента удара, что подтверждает версию о наличии ретрансляторов, добавил советник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Вооруженные силы России поразили Северный мост через Днепр в Киеве.

    В пятницу сообщалось, что новые беспилотники «Герань» начали уничтожать этот стратегический объект.

    В среду на Украине заявили о применении Россией специального боезаряда для ударов по линиям электропередачи.

    Комментарии (2)
    3 октября 2026, 18:05 • Новости дня
    Карасин объяснил, как трактовать предупреждение МИД дипломатам в Киеве

    Карасин: Заявление МИД – это не угроза, а предупреждение дипломатам в Киеве

    Карасин объяснил, как трактовать предупреждение МИД дипломатам в Киеве
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Никакой угрозы в заявлении МИД России нет, это указание на то, что нужно подумать о собственной безопасности, проще покинуть город и расположиться в других районах Украины, сказал газете ВЗГЛЯД председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин о призыве МИД к иностранным дипломатам покинуть Киев.

    «Я бы не стал оценивать заявление МИД как объявление киевской инфраструктуры зоной тотального огневого поражения. Прежде всего мы беспокоимся о безопасности иностранных дипломатов и представителей, которые находятся на территории Украины, и особенно в Киеве», – пояснил Григорий Карасин, председатель комитета Совфеда по международным делам.

    По его словам, в последнее время российские воздушные удары действительно приходятся, в том числе и по Киеву, «поэтому проще покинуть город и расположиться в других районах Украины».

    «Это не наше решение – пусть решают соответствующие министерства иностранных дел и ведомства тех стран. Никакой угрозы в этом нет. Это указание на то, что нужно подумать о собственной безопасности», – подчеркнул сенатор.

    Что касается красных линий и статуса Киева как зоны дипломатической неприкосновенности, Карасин напомнил, что «красную линию первыми перешли не мы». «Эти линии неоднократно преодолевал украинский режим. Поэтому в наших рекомендациях нет никаких угроз – есть просто пожелание и стремление предотвратить возможные трудности, неловкости и жертвы. Именно так это и следует трактовать», – подытожил Карасин.

    Российское внешнеполитическое ведомство в субботу повторно предостерегло иностранных граждан и персонал дипмиссий от пребывания на Украине и поездок на ее территорию. В МИД подчеркнули, что Вооруженные силы России продолжат массированные удары возмездия по военным объектам в Киеве и других украинских городах. Отмечается, что не покинувшие Киев иностранцы и дипломаты осознанно подвергают свои жизни смертельной опасности.

    В ведомстве напомнили, что эта рекомендация впервые была озвучена еще в мае. МИД отмечает, что аналогичные предупреждения своим гражданам регулярно выдавали и западные страны (США, Британия, члены ЕС), однако сейчас, на фоне активизации воздушных ударов по Киеву, риски для иностранцев кратно возросли.

    В субботу утром российские войска нанесли удар беспилотниками по Северному автомобильному мосту через Днепр в Киеве, в результате чего движение транспорта по нему было остановлено. Ранее на этой неделе российские беспилотники трижды атаковали Южный мост, повредив его опору.

    Эксперты сходятся во мнении, что Москва перешла к системному демонтажу опорной инфраструктуры украинской столицы. Удары по Южному и Северному мостам не просто парализовали внутреннюю жизнь мегаполиса, а перерезали ключевые узлы снабжения ВСУ.

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    3 октября 2026, 17:15 • Новости дня
    Перекрытие мостов в Киеве из-за российских ударов назвали катастрофой

    NYT: Перекрытие киевских мостов станет логистическим кошмаром для Украины

    Перекрытие мостов в Киеве из-за российских ударов назвали катастрофой
    @ Alexander Farnsworth/picture alliance/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В случае закрытия мостов через Днепр в Киеве после российских ударов Украина столкнется с тяжелейшими логистическими проблемами, сообщило американское издание The New York Times.

    «Атаки могут ослабить несущие конструкции и побудить власти закрыть их на неопределенный срок, чтобы избежать риска обрушения. Это приведет к логистическому кошмару для Киева и всей страны», – говорится в публикации The New York Times, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что альтернативных путей в случае закрытия киевских мостов останется крайне мало.

    В субботу на Украине сообщили о работе в Киеве российских ретрансляторов для беспилотников.

    Вооруженные силы России поразили Северный мост через Днепр в Киеве.

    Военный эксперт заявил, что логистику по киевским мостам можно прервать без нанесения им прямого вреда.

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    3 октября 2026, 12:00 • Новости дня
    Российские войска освободили Новую Казачью в Харьковской области
    Российские войска освободили Новую Казачью в Харьковской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Новой Казачьей в Харьковской области.

    Об освобождении населенного пункта говорится в канале Max Минобороны.

    В результате наступления установлен контроль над Новой Казачьей в Харьковской области.

    Подразделения группировки «Север» сжимают кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля.

    В кольце окружения ведутся бои за освобождение Варваровки, Лобановки и Резниково. Кроме того, формирования противника уничтожаются в районах Николаевка, Нефедовки, Купино и Черного, отчитались в Минобороны.

    За последние сутки потери ВСУ в кольце окружения составили до 35 военнослужащих.

    В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются активные бои за освобождение Приколотного и Соснового Бора. Наносится огневое поражение по опорным пунктам противника в Хатнем и Федоровке.

    Нанесено поражение живой силе и технике мотопехотной, механизированной бригад ВСУ и бригады нацгвардии около Слатино, Сосновки, Великого Бурлука, Металловки, Русских Тишков и Безруков Харьковской области.

    А в Сумской области нанесено огневое поражение формированиям двух аэромобильных, двух механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и полка нацгвардии возле Дорошовки, Рудневки, Хотени, Иволжанского, Никольского, Битицы и Липняков.

    Всего в зоне ответственности группировки за прошедшие сутки противник потерял свыше 250 военнослужащих, пять бронемашин и две станции РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеяся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны поблизости от Соболевки, Червоного Оскола, Грушевки и Андреевки Харьковской области.

    Потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, две бронемашины и 14 автомобилей, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям механизированной, аэромобильной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны у Славянска, Краматорска, Василевской Пустоши и Николаевкм Донецкой Народной Республики (ДНР).

    Противник потерял свыше 195 военнослужащих и польскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России освободили харьковские Грачевку и Сердобино, сумскую Малую Рыбицу.

    Днем ранее российские войска взяли под контроль харьковские Высокую Яругу, Нестерное и Рубленое.

    До этого они освободили харьковское Шабельное, сумское Толстодубово и запорожскую Егоровку.

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    3 октября 2026, 17:24 • Новости дня
    В Харькове произошла перестрелка между бойцами бригад ВСУ
    В Харькове произошла перестрелка между бойцами бригад ВСУ
    @ Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В Харькове произошла перестрелка между военнослужащими двух бригад Вооруженных сил Украины, сообщает украинское издание «Инсайдер».

    Инцидент произошел ночью между солдатами 3-й отдельной штурмовой бригады и 13-й бригады нацгвардии Украины «Хартия», сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Инсайдер».

    Издание не приводит информации о жертвах и дополнительных подробностях, но указывает на необходимость программ психологической реабилитации украинских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг украинские военные в Харьковской области отказались выполнять приказы командования.

    В августе подразделения ВСУ самовольно оставили позиции в районе села Бугаевка в Харьковской области.

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