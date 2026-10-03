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    11 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Главные угрозы современности требуют сложных решений

    Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.

    2 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Греческая «реконкиста» опирается на Израиль

    Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».

    11 комментариев
    3 октября 2026, 19:13 • Новости дня

    Российские артиллеристы уничтожили позиции ВСУ в Запорожской области

    Артиллеристы группировки «Восток» уничтожили позиции ВСУ в Запорожской области

    Tекст: Вера Басилая

    Артиллеристы группировки войск «Восток» применили орудия Д-30 для уничтожения опорных пунктов и пунктов управления беспилотниками Вооруженных сил Украины в Запорожской области, сообщило Министерство обороны.

    Российские артиллеристы группировки «Восток» огнем из гаубиц Д-30 уничтожили опорные пункты противника, а также ликвидировали пункты управления беспилотными летательными аппаратами украинских войск, сообщает Минобороны.

    Удары наносились по позициям Вооруженных сил Украины в Запорожской области.

    «Тридцатки» ровняют с землей позиции ВСУ», – сообщили в Минобороны.

    Ранее сообщалось, что оборона украинских войск под Ореховом оказалась на грани полного краха.

    В пятницу артиллеристы группировки «Восток» уничтожили позиции украинских войск под Барвиновкой.

    3 октября 2026, 08:33 • Новости дня
    ВС России поразили Северный мост через Днепр в Киеве
    ВС России поразили Северный мост через Днепр в Киеве
    @ ВС России поразили Северный мост

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные нанесли ночные удары беспилотниками по стратегически важной инфраструктуре в Киеве и области, а также атаковали судно в Черном море, сообщили в Минобороны.

    Российские войска продолжают уничтожение украинских инфраструктурных объектов и морских судов, задействованных в военных целях, передает Минобороны.

    В ходе ночных атак беспилотники нанесли удары по стратегически важным целям.

    В Киеве был поражен Северный автотранспортный мост через реку Днепр. Эта переправа играла ключевую роль в переброске войск и обеспечении военной логистики украинской армии.

    Кроме того, в Киевской области уничтожен логистический центр «Гостомель», где хранились материальные средства для снабжения войск.

    В северо-западной части Черного моря атаковано грузовое судно, перевозившее в Одессу грузы двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные поразили автомобильный и железнодорожный мост через Днепр в Киеве.

    В конце сентября беспилотники нанесли удары по киевскому центру поддержки спутниковой системы Starlink.

    Комментарии (11)
    3 октября 2026, 12:21 • Новости дня
    Эксперт: Логистику по мостам через Днепр можно прервать без нанесения вреда

    Военный эксперт Онуфриенко: Россию интересуют прежде всего восемь мостов

    Эксперт: Логистику по мостам через Днепр можно прервать без нанесения вреда
    @ Christophe Gateau/dpa/Reuters

    Tекст: Андрей Резчиков

    Удары по мостам в Киеве наглядно доказали, что логистику через Днепр можно прекратить даже без нанесения им существенного вреда, это создает противнику колоссальные проблемы со снабжением более 500-тысячной группировки, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. В субботу российские войска нанесли удар беспилотными летательными аппаратами по Северному автомобильному мосту через Днепр в Киеве.

    «Массированные удары Украины по тылам и тыловым городам России в этом году фактически убрали все ограничения. Как говорил президент Владимир Путин на форуме дискуссионного клуба «Валдай», мы начали выносить стратегическую логистику противника. Это касается и черноморских портов, блокирования движения вражеских судов, которые доставляют грузы военного назначения в украинские порты. Теперь это относится и к мостам через Днепр», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Собеседник подчеркивает, что удары по мостам непосредственно в Киеве носят, помимо военного, и демонстративный аспект. «Киев лучше всего прикрыт системами противовоздушной обороны. И когда удары наносятся по Южному, Северному мосту, когда прекращается движение по метромосту, мосту Патона, Днепровскому мосту, пусть даже на несколько часов, это кроме военного имеет еще и политический эффект», – пояснил аналитик.

    Ко всему прочему, без изменения по сути основных маршрутов полетов российских «Гераней» «это позволяет слегка сместить акцент с цели и бить не по заправке возле моста, а непосредственно по мосту».

    «Сейчас эти удары наглядно доказали, что именно логистику по мостам через Днепр можно прекратить даже без нанесения им существенного вреда. Пока в этих мостах не образовалось ни одной дыры даже в дорожном покрытии. Тем не менее это уже вызвало в Киеве транспортный коллапс. Мы видели и путешествующих пешком по мостам, и колоссальные пробки вечером и ночью, скопившиеся в Киеве, мосты перекрывались неоднократно. То есть уже этот опыт доказал, что даже такие удары в разы снижают количество транспорта, которое противник до этого был в состоянии перебрасывать на левый берег», – рассказал спикер.

    Дальнейшее масштабирование уже полученного опыта будет иметь еще более фатальные последствия. «Ошибочно утверждение, что 90% всего транспортного сообщения между двумя берегами обеспечивал именно Южный мост. Он обеспечивал 90% только автотранспортного сообщения и только в Киеве. Основные пути снабжения вооруженных сил хунты идут по железной дороге. Пропускная способность различных железнодорожных мостов, которых девять, различается – от 48 до 240 пар поездов в сутки, то есть 240 в одну сторону, 240 в другую. Причем железнодорожный эшелон полноценный, полноразмерный перевозит десятки тысяч тонн груза, до порядка 40 тыс. тонн. Фура больше 20 тонн не возьмет. Разница в объемах очевидна», – рассуждает эксперт.

    Но ремонтировать железнодорожное полотно на мостах несоизмеримо труднее, потому что без маневрового поезда этого не сделать. «Соответственно, его нужно пригнать. Он тоже является целью. Если его уничтожить на мосту, это уже не день, не два и не неделя. А при продолжении ударов, при их системном повторении ежедневно, движение по железнодорожным мостам остановится даже без разрушения полотна, не то что опор», – пояснил Онуфриенко.

    Аналогично, пусть и в меньшей степени, это касается автомобильных мостов через Днепр, которых на Украине более полутора десятков. «Но Россию интересуют прежде всего восемь мостов: три в Запорожье и пять в Днепропетровске. Запорожские находятся на удалении менее 40 км от линии фронта, днепропетровские – до 120 км. То есть запорожские мосты находятся в зоне досягаемости даже фронтовых дронов-камикадзе при условии, что они снабжаются дополнительным аккумулятором. А мосты в Днепропетровске и Запорожье вместе накрываются управляемыми снарядами повышенной дальности «Торнадо-С» и других 300-миллиметровых систем залпового огня», – пояснил эксперт.

    Кроме того, помимо планирующих авиабомб с модулями планирования и коррекции, баллистических ракет средств для поражения этих восьми мостов у России более чем достаточно. «И их мы в состоянии не просто парализовать, а физически вынести полотно – хоть железнодорожных, хоть автомобильных мостов. И вот это сейчас наглядно демонстрируется на мостах в Киеве, которые находятся значительно дальше от наших пусковых установок «Герань». Есть надежда на то, что это будет масштабировано уже по всему Днепру», – предположил Онуфриенко.

    В этом случае логистика противника встанет. «Безусловно, будут наводиться понтонные переправы, будут и на лодках, и на плотах доставлять грузы. Но пропускная способность этих средств в десятки раз ниже, чем у действующих мостов. Во-вторых, они точно так же уязвимы для ударов, причем значительно более уязвимы, потому что каждый понтонный блок тонет даже после удара фронтового камикадзе, не говоря уже о «Герани». Поэтому мы в состоянии создать противнику колоссальные проблемы. Более чем 500-тысячную группировку, которая вся находится на левом берегу Днепра, боеприпасами, оружием, бронетехникой и всем остальным не снабдишь. Это нереально. Вот такие перспективы открываются после начала ударов по мостам в Киеве», – пояснил Онуфриенко.

    В субботу утром российские войска нанесли удар беспилотниками по Северному автомобильному мосту через Днепр в Киеве. Факт атаки и ее последствия подтвердили как российская, так и украинская стороны. По информации Минобороны, эта переправа играла ключевую роль в переброске украинских войск и обеспечении военной логистики.

    Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что прилет реактивного дрона был зафиксирован на рассвете. По его данным, на Северном мосту повреждены дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. Жертв и пострадавших непосредственно в результате этого удара не зафиксировано.

    Как пишут украинские СМИ, в связи с повреждениями движение по Северному мосту с левого на правый берег Днепра полностью перекрыто. Общественный транспорт пущен в обход по альтернативным маршрутам (через Подольский мостовой переход).

    Эта атака стала продолжением серии ударов по логистическим артериям украинской столицы. Предыдущие два дня российские беспилотники трижды атаковали Южный мост, повредив его опору и перекрытие метрополитена, из-за чего движение по нему также было полностью остановлено.

    Комментарии (6)
    3 октября 2026, 13:04 • Видео
    Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

    Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

    Комментарии (0)
    3 октября 2026, 09:22 • Новости дня
    Минобороны прокомментировало удары по инфраструктуре Украины фразой о победе

    Минобороны: Российскую армию на Украине остановит только победа

    Минобороны прокомментировало удары по инфраструктуре Украины фразой о победе
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российскую армию остановит только победа, заявили в Минобороны, комментируя удары по украинской инфраструктуре и морским судам.

    «Только победа нас остановит», – говорится в сообщении ведомства.

    Публикацию сопроводили фотографией с дронами «Герань», на которой написано: «Продолжение следует».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по инфраструктуре в Киеве.

    В пятницу новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр.

    В четверг российские войска поразили склады в Киеве и инфраструктуру в Одессе.

    Комментарии (2)
    3 октября 2026, 13:42 • Новости дня
    МИД предупредил дипломатов и иностранцев об опасности нахождения на Украине
    МИД предупредил дипломатов и иностранцев об опасности нахождения на Украине
    @ Олег Тоцкий/wikipedia.org

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России продолжат наносить массированные удары возмездия по военным объектам в Киеве и других городах Украины, иностранцам и дипломатам следует покинуть страну, заявили в МИД.

    Российское внешнеполитическое ведомство повторно предостерегло иностранных граждан и персонал дипмиссий от пребывания на Украине и поездок на ее территорию.

    В МИД подчеркнули, что Вооруженные силы продолжат массированные удары возмездия по военным объектам в Киеве и других украинских городах.

    Отмечается, что не покинувшие Киев иностранцы и дипломаты осознанно подвергают свои жизни смертельной опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу утром российские войска нанесли удар беспилотниками по Северному автомобильному мосту через Днепр в Киеве. Ранее два дня российские беспилотники трижды атаковали Южный мост, повредив его опору.

    А в среду украинская сторона заявила о применении Россией специального боезаряда для ударов по ЛЭП.

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    3 октября 2026, 14:52 • Новости дня
    Сержант Татарин назвал главные правила выживания в бою

    Командир Минниханов перечислил ключевые навыки для выживания на поле боя

    Сержант Татарин назвал главные правила выживания в бою
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сержант Дмитрий Минниханов с позывным Татарин перечислил основные правила выживания на поле боя, отметив важность бдительности и внимательного отношения к окружающей обстановке.

    Командир отделения сбора и эвакуации раненых сержант Дмитрий Минниханов обучает новобранцев тактической медицине на полигоне, передает RT. В беседе с журналистами он раскрыл ключевые навыки для выживания в боевых условиях.

    «Бдительность, внимательность, смотреть под ноги, слушать обстановку вокруг… крутить головой на 360 градусов – как по горизонту, так и по вертикали. Опасность бывает отовсюду», – предупредил военный.

    Сержант также посоветовал молодым бойцам внимательно слушать наставления инструкторов во время занятий. Сам Дмитрий Минниханов удостоен медали Суворова и медали «За спасение погибавших».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тактическая медицина в зоне спецоперации вышла на принципиально новый уровень.

    Медицинские инструкторы называют навыки самопомощи обязательной базой для всех военнослужащих.

    При обучении бойцов специалисты делают наибольший упор на спасение жизни в первые секунды после ранения.

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    3 октября 2026, 00:40 • Новости дня
    Мэр Киева Кличко назвал «драматичной» ситуацию в городе
    Мэр Киева Кличко назвал «драматичной» ситуацию в городе
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на обычную мирную жизнь в городе рассчитывать не стоит из-за разрушений инфраструктуры накануне зимы.

    Он назвал ситуацию в Киеве «очень драматичной», так как накануне зимы пострадало транспортное сообщение через Днепр.

    «Столица в очень драматичной ситуации. <...> Жить как в мирное время больше не выйдет», – приводит РИА «Новости» слова Кличко в комментарии «Стране.ua».

    Напомним, в ночь на пятницу российские военные нанесли удары беспилотниками по объектам инфраструктуры и портам Украины. Как сообщили в Минобороны, в результате в Киеве поражен автожелезнодорожный мост через Днепр, который используется для переброски войск и доставки военных грузов группировкам ВСУ в Донбассе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кличко назвал условие возобновления движения метро по Южному мосту в Киеве. Эксперт Кнутов объяснил «срезание» вантов Южного моста в Киеве беспилотниками.

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    3 октября 2026, 14:29 • Новости дня
    На Украине заявили о работе в Киеве российских ретрансляторов для «Гераней»

    Советник Зеленского Бескрестнов: В Киеве работают ретрансляторы для «Гераней»

    На Украине заявили о работе в Киеве российских ретрансляторов для «Гераней»
    @ соцсети

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве действуют российские ретрансляторы, которые обеспечивают канал управления дронами «Герань» для корректировки ударов, заявил советник по вопросам развития технологических направлений обороны главы киевского режима Сергей Бескрестнов.

    По словам Бескрестнова, в украинской столице может находиться от одного до трех таких устройств, и обнаружить их сложно, передает «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    «Пока существует онлайн-управление «Геранями», под ударом будут не только мосты, но и средства ПВО», – заявил Бескрестнов.

    Он отметил, что полностью закрыть город средствами радиоэлектронной борьбы при работающих ретрансляторах невозможно. Точное поражение опор или вант моста требует стабильного управления беспилотником вплоть до момента удара, что подтверждает версию о наличии ретрансляторов, добавил советник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Вооруженные силы России поразили Северный мост через Днепр в Киеве.

    В пятницу сообщалось, что новые беспилотники «Герань» начали уничтожать этот стратегический объект.

    В среду на Украине заявили о применении Россией специального боезаряда для ударов по линиям электропередачи.

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    3 октября 2026, 18:05 • Новости дня
    Карасин объяснил, как трактовать предупреждение МИД дипломатам в Киеве

    Карасин: Заявление МИД – это не угроза, а предупреждение дипломатам в Киеве

    Карасин объяснил, как трактовать предупреждение МИД дипломатам в Киеве
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Никакой угрозы в заявлении МИД России нет, это указание на то, что нужно подумать о собственной безопасности, проще покинуть город и расположиться в других районах Украины, сказал газете ВЗГЛЯД председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин о призыве МИД к иностранным дипломатам покинуть Киев.

    «Я бы не стал оценивать заявление МИД как объявление киевской инфраструктуры зоной тотального огневого поражения. Прежде всего мы беспокоимся о безопасности иностранных дипломатов и представителей, которые находятся на территории Украины, и особенно в Киеве», – пояснил Григорий Карасин, председатель комитета Совфеда по международным делам.

    По его словам, в последнее время российские воздушные удары действительно приходятся, в том числе и по Киеву, «поэтому проще покинуть город и расположиться в других районах Украины».

    «Это не наше решение – пусть решают соответствующие министерства иностранных дел и ведомства тех стран. Никакой угрозы в этом нет. Это указание на то, что нужно подумать о собственной безопасности», – подчеркнул сенатор.

    Что касается красных линий и статуса Киева как зоны дипломатической неприкосновенности, Карасин напомнил, что «красную линию первыми перешли не мы». «Эти линии неоднократно преодолевал украинский режим. Поэтому в наших рекомендациях нет никаких угроз – есть просто пожелание и стремление предотвратить возможные трудности, неловкости и жертвы. Именно так это и следует трактовать», – подытожил Карасин.

    Российское внешнеполитическое ведомство в субботу повторно предостерегло иностранных граждан и персонал дипмиссий от пребывания на Украине и поездок на ее территорию. В МИД подчеркнули, что Вооруженные силы России продолжат массированные удары возмездия по военным объектам в Киеве и других украинских городах. Отмечается, что не покинувшие Киев иностранцы и дипломаты осознанно подвергают свои жизни смертельной опасности.

    В ведомстве напомнили, что эта рекомендация впервые была озвучена еще в мае. МИД отмечает, что аналогичные предупреждения своим гражданам регулярно выдавали и западные страны (США, Британия, члены ЕС), однако сейчас, на фоне активизации воздушных ударов по Киеву, риски для иностранцев кратно возросли.

    В субботу утром российские войска нанесли удар беспилотниками по Северному автомобильному мосту через Днепр в Киеве, в результате чего движение транспорта по нему было остановлено. Ранее на этой неделе российские беспилотники трижды атаковали Южный мост, повредив его опору.

    Эксперты сходятся во мнении, что Москва перешла к системному демонтажу опорной инфраструктуры украинской столицы. Удары по Южному и Северному мостам не просто парализовали внутреннюю жизнь мегаполиса, а перерезали ключевые узлы снабжения ВСУ.

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    3 октября 2026, 12:00 • Новости дня
    Российские войска освободили Новую Казачью в Харьковской области
    Российские войска освободили Новую Казачью в Харьковской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Новой Казачьей в Харьковской области.

    Об освобождении населенного пункта говорится в канале Max Минобороны.

    В результате наступления установлен контроль над Новой Казачьей в Харьковской области.

    Подразделения группировки «Север» сжимают кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля.

    В кольце окружения ведутся бои за освобождение Варваровки, Лобановки и Резниково. Кроме того, формирования противника уничтожаются в районах Николаевка, Нефедовки, Купино и Черного, отчитались в Минобороны.

    За последние сутки потери ВСУ в кольце окружения составили до 35 военнослужащих.

    В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются активные бои за освобождение Приколотного и Соснового Бора. Наносится огневое поражение по опорным пунктам противника в Хатнем и Федоровке.

    Нанесено поражение живой силе и технике мотопехотной, механизированной бригад ВСУ и бригады нацгвардии около Слатино, Сосновки, Великого Бурлука, Металловки, Русских Тишков и Безруков Харьковской области.

    А в Сумской области нанесено огневое поражение формированиям двух аэромобильных, двух механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и полка нацгвардии возле Дорошовки, Рудневки, Хотени, Иволжанского, Никольского, Битицы и Липняков.

    Всего в зоне ответственности группировки за прошедшие сутки противник потерял свыше 250 военнослужащих, пять бронемашин и две станции РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеяся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны поблизости от Соболевки, Червоного Оскола, Грушевки и Андреевки Харьковской области.

    Потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, две бронемашины и 14 автомобилей, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям механизированной, аэромобильной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны у Славянска, Краматорска, Василевской Пустоши и Николаевкм Донецкой Народной Республики (ДНР).

    Противник потерял свыше 195 военнослужащих и польскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России освободили харьковские Грачевку и Сердобино, сумскую Малую Рыбицу.

    Днем ранее российские войска взяли под контроль харьковские Высокую Яругу, Нестерное и Рубленое.

    До этого они освободили харьковское Шабельное, сумское Толстодубово и запорожскую Егоровку.

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    3 октября 2026, 06:43 • Новости дня
    Группировка войск «Север» начала бои за четыре села в Харьковской области

    Войска России начали бои за четыре села в Харьковской области

    Группировка войск «Север» начала бои за четыре села в Харьковской области
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» ведут активные бои за освобождение четырех населенных пунктов в Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки войск Василий Межевых.

    «Ведутся бои за освобождение населенных пунктов Варваровка, Лобановка и Резниково. Кроме того, формирования противника уничтожаются в районах населенных пунктов Николаева, Нефедовка, Купино и Черное», – приводит слова  офицера ТАСС.

    По словам Межевых, российские войска расширяют внешнюю зону контроля и продолжают активные боевые действия за освобождение Приколотного.

    Он добавил, что артиллерия и авиация наносят огневое поражение по опорным пунктам украинских сил в районах Хатнего и Малого Бурлука.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили харьковские Грачевку и Сердобино, сумскую Малую Рыбицу. Марочко сообщил, что солдаты ВСУ отказались выполнять приказы в Харьковской области. ВС России взяли под контроль трассу на Кочубеевку в Харьковской области.


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    3 октября 2026, 17:35 • Новости дня
    Российские военные поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Одессе
    Российские военные поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Одессе
    @ Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские беспилотники нанесли удар по сухогрузу в порту Одессы, доставившему на Украину военное имущество, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы России продолжают наносить удары по морским судам, используемым в интересах украинской армии, сообщило Минобороны в Max.

    В результате атаки беспилотных летательных аппаратов в порту Одессы было поражено судно типа «сухогруз», на борту которого находилось доставленное на Украину военное имущество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минобороны сообщило, что за неделю армия России поразила 17 сухогрузов, перевозивших оружие для ВСУ.

    В среду российские беспилотники поразили сухогруз с военным грузом для ВСУ.

    В минувший вторник БПЛА также поразил сухогруз с военным имуществом для украинской армии.

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    3 октября 2026, 07:40 • Новости дня
    Мэр Киева Кличко сообщил о взрыве на Северном мосту

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram-канале о взрыве на Северном мосту, движение по нему перекрыто.

    «Попадание в Северный мост. Экстренные службы направляются на место», – написал он.

    Кличко добавил, что на Северном мосту повреждено дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. Движение по нему с левого на правый берег перекрыли.

    В ночь на субботу сообщалось о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Киева назвал «драматичной» ситуацию в городе. Эксперт Кнутов объяснил «срезание» вантов Южного моста в Киеве беспилотниками.

    The Guardian сообщила, что Украина вступила в самый сложный период с 2022 года.

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    3 октября 2026, 06:06 • Новости дня
    Марочко сообщил о последствиях для ВСУ ударов ВС России по мостам

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские удары по мостам через Днепр грозят лишить украинскую армию поставок западного вооружения и техники, существенно усложнив логистику, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Удары российских войск по мостам через Днепр могут оставить командование ВСУ без западных поставок. На уходящей неделе Вооруженные силы России впервые начали наносить удары по крупным мостам через реку Днепр, отметил эксперт.

    «По гуманитарным соображениям наше командование не наносило таких ударов. Сейчас же эти удары существенно усложнят переброску вооружения, военной техники, которая поступает особенно с западной части Украины и через границу с Польшей», – сказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что в ближайшее время последствия этих ударов отразятся на линии фронта. По его словам, это серьезная угроза для украинских сил, теряющих основные пути снабжения западным оружием.

    Минобороны 2 октября сообщило о поражении автожелезнодорожного моста через Днепр в Киеве. Через эту переправу осуществлялись поставки военных грузов для украинской группировки в Донбассе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр. Российские войска атаковали Южный мост в Киеве. Эксперт Кнутов объяснил «срезание» вантов Южного моста в Киеве беспилотниками.

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    3 октября 2026, 05:02 • Новости дня
    The Guardian: Украина вступила в самый сложный период с 2022 года

    Tекст: Катерина Туманова

    Украина переживает ту часть трудностей, к которым только готовилась, а чиновники уже предупреждают европейских коллег о масштабах надвигающейся угрозы, пишет британская The Guardian.

    «Киев переживает самый сложный период с начала вторжения, поскольку усиливающиеся российские атаки меняют повседневную жизнь в столице», – пишет The Guardian.

    Газета указывает на то, как усиление ударов ВС России погружает Украину в тревожные состояния в преддверии зимы.

    «Украинские чиновники предупреждают своих европейских коллег о масштабах надвигающейся угрозы», – отмечает газета.

    Издание сообщает, что дипломаты, которых призвали оставить посольства в Киеве, заявляют о намерении остаться, однако в частных разговорах высокопоставленные дипломаты сообщают о планах, «предусматривающих перенос посольств во Львов или восточную Польшу».

    «Ситуация, очевидно, быстро ухудшается», – сказал дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Киева Кличко назвал «драматичной» ситуацию в городе. Российские войска поразили склады в Киеве и инфраструктуру в Одессе.

    Премьер Украины Корецкий назвал предстоящую зиму главным вызовом для страны.

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    2 октября 2026, 22:33 • Новости дня
    Мирошник высмеял показную озабоченность Запада ситуацией в Алешках

    В МИД высмеяли показную озабоченность Запада ситуацией в Алешках

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник высмеял западных дипломатов за показную озабоченность ситуацией в херсонских Алешках, тогда как они даже не представляют, где расположен этот населенный пункт.

    Представители западных стран, заявляющие об обеспокоенности положением дел в Алешках Херсонской области, на самом деле даже не знают, где расположен этот город, отметил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник после участия в Женеве в 63-й сессии Совета по правам человека ООН, передает РИА «Новости».

    «Сегодня буквально несколько стран продолжали не упоминать, а пробалтывать или прожевывать свою «обеспокоенность ситуацией в Алешках»… Здесь мы начинаем понимать, что эти страны, которые выстроились или которых выстроили в очередь, понятия не имеют, где Алешки находится, что в Алешках находится», – сказал посол в эфире программы «Соловьев LIVE».

    Дипломат отметил, что попытки представителей Киева поднять тему Алешек являются частью пропагандистской кампании, организованной при поддержке Запада.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российские военные предпринимают все возможные усилия для решения проблемы поставок продовольствия и медикаментов в Алешки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о сложившейся гуманитарной обстановке в Алешках. Глава Алешек опроверг заявления Киева о сбросе гуманитарной помощи с БПЛА. Захарова обвинила Украину в создании «Бучи 2.0» из ситуации в Алешках.

    Правозащитники заинтересовались поднятыми Россией вопросами в СПЧ ООН.

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