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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Главные угрозы современности требуют сложных решений

    Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Греческая «реконкиста» опирается на Израиль

    Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».

    4 комментария
    Алексей Вагин Алексей Вагин Почему Европе больше всех надо

    Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.

    11 комментариев
    3 октября 2026, 08:19 • Новости дня

    Оборона ВСУ под Ореховом оказалась на грани полного краха

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Остатки обороны ВСУ в Орехове и окрестностях в Запорожской области проходят стадию окончательной ликвидации, сообщили в российских силовых структурах.

    «В Орехове и окрестностях идет стадия окончательной ликвидации обороны противника», – сообщил представитель российских силовых структур, передает ТАСС.

    Сразу несколько подразделений Вооруженных сил Украины несут значительные потери на этом участке фронта. Ликвидация позиций противника продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило о прорыве войск к центру города Орехов.

    Российские военнослужащие взяли под контроль южные окраины этого населенного пункта.

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил о прорыве обороны украинских боевиков на данном участке фронта.

    2 октября 2026, 13:00 • Новости дня
    Эксперт объяснил «срезание» вантов Южного моста в Киеве беспилотниками

    Военный эксперт Кнутов: Атаки на ванты могут надолго вывести из строя Южный мост в Киеве

    Эксперт объяснил «срезание» вантов Южного моста в Киеве беспилотниками
    @ REUTERS/Alina Smutko

    Tекст: Олег Исайченко

    Разрушить опоры Южного моста – непростая задача из-за их основательности. Между тем повреждение вантов способно полностью или резко ограничить движение по объекту. Такой подход серьезно осложнит логистику ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее армия России нанесла серию ударов по мосту через Днепр в Киеве.

    «Южный – вантовый мост, крупнейший в Киеве и, вероятно, один из крупнейших через Днепр на Украине. По нему проходит порядка 90% транспортного потока», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, опоры моста весьма массивные, разрушить их обычной бомбой непросто. Поэтому, предположил аналитик, целью атаки стали ванты – тросы, которые удерживают пролетное строение.

    «Первая попытка с помощью «Гераней» перерезать один из вантов, судя по всему, оказалась не совсем удачной. Насколько я понимаю, беспилотник попал в пилон, к которому крепятся тросы. Тем не менее была повреждена часть полотна, что осложнило движение транспорта. Второй удар, по всей видимости, также наносился по ванту с расчетом закрыть объект, но точных данных о результатах пока нет», – рассказал эксперт.

    Как объясняет Кнутов, такие удары не приведут к обрушению моста, но он не сможет выдерживать ту нагрузку, которую несет сейчас. «Движение будет либо резко ограничено – например, допустят только определенное количество легковых автомобилей, – либо вовсе закрыто», – уточнил спикер.

    Он допускает, что специалисты попытаются ремонтировать ванты, но этот процесс небыстрый: если на восстановление полотна уходят сутки, то на ванты – не менее недели или даже больше, все зависит от наличия необходимых материалов. При этом, по словам собеседника, у ВС России сохраняется возможность продолжать воздействие на объект.

    «Противник отремонтирует ванты, а мы снова выведем их из строя. Если отработаем эту технологию, сможем фактически удерживать Южный мост в нерабочем состоянии, не разрушая при этом опоры», – подчеркнул эксперт. По его оценкам, такая ситуация осложнит связь между западной и восточной частями Киева, а это приведет к серьезным проблемам для украинской армии.

    «Дело в том, что часть военных грузов, поступающих с Западной Украины, традиционно шла через Киев – в том числе потому, что город считался одним из наиболее защищенных узлов. Отсюда логистические маршруты расходились по другим городам. Продолжение атак неизбежно осложнит положение украинской армии в Донбассе», – уточнил Кнутов.

    В ночь на пятницу российские военные нанесли удары беспилотниками по объектам инфраструктуры и портам Украины. Как сообщили в Минобороны, в результате в Киеве поражен автожелезнодорожный мост через Днепр, который используется для переброски войск и доставки военных грузов группировкам ВСУ в Донбассе.

    ВС России уже наносили удары по этому инфраструктурному объекту. Вечером в четверг мэр Киева Виталий Кличко заявил, что взрывы произошли «вблизи опорной части моста». Украинские СМИ писали о пожаре на Южном мосту. В связи с атаками в украинской столице ограничено движение по трем мостам через Днепр.

    «Южный мост полностью перекрыт для движения транспорта с обеих сторон. Частично ограничено движение по одной полосе по мосту Метро с левого берега на правый. На мосту Патона полностью ограничено движение транспорта с правого берега на левый», – сообщил Кличко.

    В связи с этим в Киеве произошел транспортный коллапс: возникли значительные пробки, а стоимость поездки на такси в столице с одного берега Днепра на другой взлетела до 2,3 тыс. гривен (50 долларов), передает издание «Страна».

    Глава Деснянского района Киева Максим Бахматов отметил, что поврежденный Южный мост имеет стратегическое значение для всей Украины, так как обеспечивает 90% транзитного трафика между левобережной и правобережной частями страны. Он связывает три ключевые трассы М-05 (Киев – Одесса), М-06 (Киев – Чоп, далее к границе с Венгрией и Словакией) и М-03 (Киев – Харьков / Изюм / Славянск).

    Напомним, Южный мост – вантовый мостовой переход, который соединяет правый и левый берега Днепра и является частью Сырецко-Печерской линии метрополитена. Автомобильное движение по мосту было открыто 25 декабря 1990 года, движение поездов метро – 30 декабря 1992 года. Главный пролет Южного моста держат 72 пары вант (собраны из витых канатов диаметром 62 мм из оцинкованной проволоки).

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    2 октября 2026, 09:52 • Новости дня
    На стелах «мирным жителям» в Буче нашли имена боевиков «Азова»

    GFCN: На стелах в Буче нашли имена военных и боевиков вместо мирных жителей

    На стелах «мирным жителям» в Буче нашли имена боевиков «Азова»
    @ Abaca/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    В Международной ассоциации по фактчекингу (GFCN) заявили, что 198 имен на стелах «мирным жителям» в Буче не относятся к гражданским лицам.

    Среди них 57 официальных военнослужащих Украины, включая боевиков «Азова», а также 26 неофициальных участников боевых действий, которые нападали на российских военных с оружием и «коктейлями Молотова», сообщает ТАСС со ссылкой на ассоциацию.

    Кроме того, на табличках указаны имена 42 человек, погибших за пределами Бучи, например в Гостомеле и Ирпене. Еще 73 человека вообще не оставили цифрового следа – информации о них нет ни в Сети, ни в утечках баз данных, что может говорить о фабрикации списков.

    В GFCN подчеркнули, что Украина до сих пор не предоставила списки погибших мирных жителей, несмотря на регулярные запросы. Основными источниками для исследования стали украинские базы данных и государственные порталы.

    GFCN учреждена ТАСС, АНО «Диалог Регионы» и «Мастерской новых медиа» для борьбы с дезинформацией.

    Отметим, что данные GFCN подтвердили информацию из доклада Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, представленного ранее его председателем Максимом Григорьевым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе постоянный представитель России при ООН Василий Небензя указал, что организация проигнорировала запросы Москвы о списках погибших в Буче.

    Глава МИД России Сергей Лавров уличил генсека ООН Антониу Гутерриша в путанице показаний по этому вопросу.

    Летом официальный представитель МИД Мария Захарова назвала провокацию в Буче спецоперацией по лекалам Геббельса.

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    2 октября 2026, 19:30 • Видео
    США потеряли 20% генералов. Но как?

    Министр войны США Пит Хегсет заявил, что очистил армию от «толстых, трансгендеров, чуваков с бородой, отморозков, слабаков и радикалов». Но при этом под сокращение попали 20% генералов и адмиралов. Что происходит на самом деле?

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    2 октября 2026, 17:45 • Новости дня
    ВС России поразили дата-центр RX-Name ВСУ в Николаеве

    Минобороны: ВС России поразили дата-центр RX-Name ВСУ в Николаеве

    ВС России поразили дата-центр RX-Name ВСУ в Николаеве
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России нанесли удары по дата-центру в Николаеве, обслуживавшему украинские войска, и по сухогрузу с военным имуществом для ВСУ, сообщило Минобороны.

    Российские военные поразили в Николаеве дата-центр RX-Name, который обеспечивал обработку данных и хранение сайтов в интересах Вооруженных сил Украины, говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в северо-западной части Черного моря был поражен сухогруз, доставлявший военное имущество в порт Одессы.

    В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы продолжают наносить удары по объектам инфраструктуры Украины и морским судам, которые используются в интересах украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские войска поразили логистический узел в Киеве и дата-центр в Одессе. В понедельник ВС России нанесли удар по дата-центру «Укр Телекома» в Киеве и двум сухогрузам.

    Днем ранее российские военные поразили шедший в Одессу сухогруз с оружием.

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    2 октября 2026, 12:00 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковские Грачевку и Сердобино, сумскую Малую Рыбицу

    ВС России освободили харьковские Грачевку и Сердобино, сумскую Малую Рыбицу

    Российские войска освободили харьковские Грачевку и Сердобино, сумскую Малую Рыбицу
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» взяли под контроль Грачевку и Сердобино в Харьковской области, а также Малую Рыбицу в Сумской области.

    Об освобождении трех населенных пунктов за последние сутки говорится в канале Max Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля.

    На прошедшей неделе были взяты под контроль Петропавловка, Лозовая, Хрипуны, Крейдянка, Шабельное, Нестерное, Рубленое Харьковской области.

    Накануне установлен контроль над Грачевкой и Сердобино. При этом все попытки противника вырваться из окружения пресечены.

    За минувшую неделю в этом районе противник потерял свыше 265 боевиков, девять бронемашин, пять квадроциклов и три наземных робототехнических комплекса.

    С начала окружения группировки ВСУ на северо-востоке Харьковской области освобождены 352 кв. км территории и 20 населенных пунктов. Уничтожены более 1085 военнослужащих, 32 бронемашины, 18 квадроциклов и 31 наземный робототехнический комплекс.

    В Сумской области взяты под контроль Марьино, Уланово, Толстодубово. А накануне был установлен контроль над Малой Рыбицей.

    В Харьковской области установлен контроль над Высокой Яругой.

    В Харьковской и Сумской областях нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка, полка беспилотных систем ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    За последнюю неделю в зоне ответственности группировки противник потерял более 2000 военнослужащих, 21 бронемашину, четыре орудия полевой артиллерии, две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град» и 11 станций РЭБ.

    В результате наступления подразделений группировки «Центр» за неделю были освобождены Нововодяное и Веселое Поле в Донецкой Народной Республике (ДНР).

    Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, егерской бригад, бригадам беспилотных систем ВСУ, морской пехоты и нацгвардии.

    В Доброполье подразделения 51-й армии, развивая наступление по сходящимся направлениям в западной и восточной частях города, продолжают сжимать кольцо окружения формирований 425-го штурмового полка ВСУ, 4-й и 15-й бригад нацгвардии. При этом все попытки противника вырваться из окружения или провести ротацию пресечены.

    С начала окружения противника в Доброполье уничтожено свыше 375 боевиков и два пикапа.

    Всего же в зоне ответственности группировки «Центр» потери украинских вооруженных формирований за указанный период составили более 3125 военнослужащих, 17 бронемашин, семь орудий полевой артиллерии и восемь станций РЭБ, перечислили в Минобороны.

    В течение недели подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, нацгвардии и теробороны.

    При этом потери ВСУ на этом направлении составили свыше 1510 военнослужащих, 13 бронемашин, девять орудий полевой артиллерии и пять станций РЭБ.

    В течение минувшей недели подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Егоровку в Запорожской области.

    Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты.

    Потери противника на этом направлении составили свыше 1740 военнослужащих, 13 броне и пять орудий полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    На прошедшей неделе подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой, двух аэромобильных бригад, бригадаи беспилотных систем и морской пехоты, штурмового полка ВСУ.

    Всего в зоне ответственности группировки противник потерял более 1360 военнослужащих, девять бронемашин и десять орудий полевой артиллерии.

    На неделе подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся  поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны.

    Уничтожены до 220 военнослужащих, бронемашина, артиллерийское орудие и семь станций РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России взяли под контроль харьковские Высокую Яругу, Нестерное и Рубленое.

    Днем ранее они освободили харьковское Шабельное, сумское Толстодубово и запорожскую Егоровку.

    А до этого российские войска освободили Веселое Поле в ДНР и харьковскую Крейдянку.

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    3 октября 2026, 06:43 • Новости дня
    Группировка войск «Север» начала бои за четыре села в Харьковской области

    Войска России начали бои за четыре села в Харьковской области

    Группировка войск «Север» начала бои за четыре села в Харьковской области
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» ведут активные бои за освобождение четырех населенных пунктов в Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки войск Василий Межевых.

    «Ведутся бои за освобождение населенных пунктов Варваровка, Лобановка и Резниково. Кроме того, формирования противника уничтожаются в районах населенных пунктов Николаева, Нефедовка, Купино и Черное», – приводит слова  офицера ТАСС.

    По словам Межевых, российские войска расширяют внешнюю зону контроля и продолжают активные боевые действия за освобождение Приколотного.

    Он добавил, что артиллерия и авиация наносят огневое поражение по опорным пунктам украинских сил в районах Хатнего и Малого Бурлука.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили харьковские Грачевку и Сердобино, сумскую Малую Рыбицу. Марочко сообщил, что солдаты ВСУ отказались выполнять приказы в Харьковской области. ВС России взяли под контроль трассу на Кочубеевку в Харьковской области.


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    2 октября 2026, 12:16 • Новости дня
    Комбриг ВСУ уехал на фуршет к Зеленскому во время разгрома бригады

    Командир ВСУ уехал на фуршет к Зеленскому во время разгрома под Харьковом

    Tекст: Вера Басилая

    Командир 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Смоляк отправился в Киев на фуршет к Владимиру Зеленскому в тот момент, когда его подчиненные несли массовые потери в Харьковской области.

    В российских силовых структурах сообщили, что отъезд командира совпал с тяжелым положением 159-й бригады ВСУ, солдаты которой массово гибли в окружении. Комбриг в это время находился в Киеве на торжественных мероприятиях в честь дня защитников и защитниц Украины, передает ТАСС.

    Собеседник агентства уточнил, что именно 159-я бригада была выбита из населенных пунктов Сердобино и Грачевка в Харьковской области.

    В пятницу Минобороны сообщило, что российские войска установили контроль над Грачевкой и Сердобино.

    В четверг в российских силовых структурах заявили об отказе военнослужащих ВСУ выполнять приказы на позициях в Харьковской области.

    До этого авиация ВКС России нанесла удары по скрытым позициям украинских войск под Харьковом.

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    3 октября 2026, 00:40 • Новости дня
    Мэр Киева Кличко назвал «драматичной» ситуацию в городе

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на обычную мирную жизнь в городе рассчитывать не стоит из-за разрушений инфраструктуры накануне зимы.

    Он назвал ситуацию в Киеве «очень драматичной», так как накануне зимы пострадало транспортное сообщение через Днепр.

    «Столица в очень драматичной ситуации. <...> Жить как в мирное время больше не выйдет», – приводит РИА «Новости» слова Кличко в комментарии «Стране.ua».

    Напомним, в ночь на пятницу российские военные нанесли удары беспилотниками по объектам инфраструктуры и портам Украины. Как сообщили в Минобороны, в результате в Киеве поражен автожелезнодорожный мост через Днепр, который используется для переброски войск и доставки военных грузов группировкам ВСУ в Донбассе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кличко назвал условие возобновления движения метро по Южному мосту в Киеве. Эксперт Кнутов объяснил «срезание» вантов Южного моста в Киеве беспилотниками.

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    2 октября 2026, 22:33 • Новости дня
    Мирошник высмеял показную озабоченность Запада ситуацией в Алешках

    В МИД высмеяли показную озабоченность Запада ситуацией в Алешках

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник высмеял западных дипломатов за показную озабоченность ситуацией в херсонских Алешках, тогда как они даже не представляют, где расположен этот населенный пункт.

    Представители западных стран, заявляющие об обеспокоенности положением дел в Алешках Херсонской области, на самом деле даже не знают, где расположен этот город, отметил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник после участия в Женеве в 63-й сессии Совета по правам человека ООН, передает РИА «Новости».

    «Сегодня буквально несколько стран продолжали не упоминать, а пробалтывать или прожевывать свою «обеспокоенность ситуацией в Алешках»… Здесь мы начинаем понимать, что эти страны, которые выстроились или которых выстроили в очередь, понятия не имеют, где Алешки находится, что в Алешках находится», – сказал посол в эфире программы «Соловьев LIVE».

    Дипломат отметил, что попытки представителей Киева поднять тему Алешек являются частью пропагандистской кампании, организованной при поддержке Запада.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российские военные предпринимают все возможные усилия для решения проблемы поставок продовольствия и медикаментов в Алешки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о сложившейся гуманитарной обстановке в Алешках. Глава Алешек опроверг заявления Киева о сбросе гуманитарной помощи с БПЛА. Захарова обвинила Украину в создании «Бучи 2.0» из ситуации в Алешках.

    Правозащитники заинтересовались поднятыми Россией вопросами в СПЧ ООН.

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    3 октября 2026, 06:06 • Новости дня
    Марочко сообщил о последствиях для ВСУ ударов ВС России по мостам

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские удары по мостам через Днепр грозят лишить украинскую армию поставок западного вооружения и техники, существенно усложнив логистику, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Удары российских войск по мостам через Днепр могут оставить командование ВСУ без западных поставок. На уходящей неделе Вооруженные силы России впервые начали наносить удары по крупным мостам через реку Днепр, отметил эксперт.

    «По гуманитарным соображениям наше командование не наносило таких ударов. Сейчас же эти удары существенно усложнят переброску вооружения, военной техники, которая поступает особенно с западной части Украины и через границу с Польшей», – сказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что в ближайшее время последствия этих ударов отразятся на линии фронта. По его словам, это серьезная угроза для украинских сил, теряющих основные пути снабжения западным оружием.

    Минобороны 2 октября сообщило о поражении автожелезнодорожного моста через Днепр в Киеве. Через эту переправу осуществлялись поставки военных грузов для украинской группировки в Донбассе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр. Российские войска атаковали Южный мост в Киеве. Эксперт Кнутов объяснил «срезание» вантов Южного моста в Киеве беспилотниками.

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    3 октября 2026, 02:23 • Новости дня
    Карлсон объяснил готовность Украины торговать ядерным оружием

    Карлсон уличил Украину в готовности продавать ядерное оружие

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Украина могла бы давно торговать ядерным оружием, если бы оно у нее было, с недобросовестными странами из-за высокого уровня коррупции.

    Журналист Такер Карлсон заявил, что Киев распродал бы свой арсенал в случае сохранения ядерного статуса, передает РИА «Новости». По его мнению, именно этот фактор послужил одной из причин глобального недоверия к украинской стороне.

    «Украина как самая коррумпированная страна в Европе уже бы продавала ядерное оружие недобросовестным силам по всему миру», – сказал Карлсон в эфире своего YouTube-шоу.

    Напомним, в 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум вместе с Россией, США и Британией. Документ гарантировал стране безопасность в обмен на отказ от ядерного статуса, при этом на ее территории находилась треть советского арсенала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Карлсон назвал ситуацию на Украине «самым ужасным, что происходит». Ущерб бюджета Украины от коррупционных преступлений превысил 15 млрд долларов. Постпред России при ООН Василий Небензя отметил трудности западных союзников из-за повсеместной украинской коррупции.

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    2 октября 2026, 13:31 • Новости дня
    Армия России за неделю поразила 17 перевозивших оружие для ВСУ сухогрузов
    Армия России за неделю поразила 17 перевозивших оружие для ВСУ сухогрузов
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В течение прошедшей недели поражены 17 сухогрузов, задействованных в поставках западного вооружения, военной техники и имущества для нужд ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, был выведен из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, обеспечивавших прием, хранение и распределение грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов (ГСМ), говорится в канале Max Минобороны.

    С 26 сентября по 2 октября средствами противовоздушной обороны сбиты 37 управляемых авиабомб, четыре снаряда американской РСЗО HIMARS, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 5031 беспилотник, перечислили в Минобороны.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 250 151 беспилотник, 672 ЗРК, 31 096 танков и других бронемашин, 1784 боевые машины РСЗО, 36 607 орудий полевой артиллерии и минометов, 73 407 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Утром в пятницу сообщалось, что в акватории Черного моря поражен сухогруз, который вез в Одессу военное имущество и грузы двойного назначения.

    Ранее российские войска поразили инфраструктуру порта Килия, дата-центр и сухогруз ВСУ.

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    3 октября 2026, 05:02 • Новости дня
    The Guardian: Украина вступила в самый сложный период с 2022 года

    Tекст: Катерина Туманова

    Украина переживает ту часть трудностей, к которым только готовилась, а чиновники уже предупреждают европейских коллег о масштабах надвигающейся угрозы, пишет британская The Guardian.

    «Киев переживает самый сложный период с начала вторжения, поскольку усиливающиеся российские атаки меняют повседневную жизнь в столице», – пишет The Guardian.

    Газета указывает на то, как усиление ударов ВС России погружает Украину в тревожные состояния в преддверии зимы.

    «Украинские чиновники предупреждают своих европейских коллег о масштабах надвигающейся угрозы», – отмечает газета.

    Издание сообщает, что дипломаты, которых призвали оставить посольства в Киеве, заявляют о намерении остаться, однако в частных разговорах высокопоставленные дипломаты сообщают о планах, «предусматривающих перенос посольств во Львов или восточную Польшу».

    «Ситуация, очевидно, быстро ухудшается», – сказал дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Киева Кличко назвал «драматичной» ситуацию в городе. Российские войска поразили склады в Киеве и инфраструктуру в Одессе.

    Премьер Украины Корецкий назвал предстоящую зиму главным вызовом для страны.

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    2 октября 2026, 18:46 • Новости дня
    Путин заявил о применении опыта спецоперации на учениях «Центр-2026»

    Путин: Задачи на учениях «Центр-2026» решаются с учетом опыта СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин заявил, что задачи в ходе учений «Центр-2026» решаются с учетом опыта специальной военной операции.

    «Все задачи решаются с учетом опыта проведения специальной военной операции», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Глава государства добавил, что участники учений применяют на практике новое вооружение и технику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр обороны Андрей Белоусов доложил Владимиру Путину об участии 60 государств в учениях «Центр-2026».

    Российский лидер провел встречу с иностранными военными атташе на учениях. Президент назвал главную цель этих маневров.

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    2 октября 2026, 21:55 • Новости дня
    Евкуров назвал число военных с опытом СВО на учениях «Центр-2026»

    Евкуров: В учениях «Центр-2026» участвовали более 2 тыс. военных с опытом СВО

    Tекст: Вера Басилая

    В стратегических учениях «Центр-2026» приняли участие более 2 тыс. российских военных с опытом спецоперации, сообщил заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров.

    «Также участвуют более 2 тыс. военнослужащих Российской Федерации, которые имеют опыт специальной военной операции», – доложил Евкуров президенту Владимиру Путину, передает РИА «Новости».

    Замминистра добавил, что в учениях задействовали более 600 единиц техники, которая проявила себя в ходе спецоперации.

    После учений 800 военнослужащих с опытом и около 300 единиц техники вернутся в зону спецоперации, отметил Евкуров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу на учениях «Центр-2026» применили новейший ракетный комплекс «Изделие 347».

    Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров доложил президенту Владимиру Путину о ходе маневров.

    Минобороны сообщило о применении новейшего оружия на учениях.

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    2 октября 2026, 09:10 • Новости дня
    Песков: Россия пресечет военные поставки Киеву по Черному морю

    Песков: Россия намерена пресечь военные поставки для ВСУ по Черному морю

    Tекст: Вера Басилая

    Для России важно полностью пресечь поставки военного оборудования, боеприпасов и топлива для интересов ВСУ по Черному морю, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Мы продолжаем специальную военную операцию. Для нас очень важно пресечь полностью поставки по морю на Украину военного оборудования, боеприпасов, топлива для интересов ВСУ, что сейчас и происходит и будет дальше продолжаться», – заявил Песков, передает ТАСС.

    Также пресс-секретарь президента прокомментировал инициативу Турции и ООН по вопросу безопасности судоходства в Черном море. По его словам, у России пока нет никакой конкретики на этот счет, сообщает РИА «Новости».

    Песков отметил, что Москва знает об этой инициативе, однако киевский режим не проявляет склонности к комплексным договоренностям.

    Ранее СМИ сообщали, что Турция и ООН якобы готовят переговоры с Россией и Украиной по вопросу прекращения огня в Черном море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Турция допустила переговоры по безопасности судоходства в Черном море. В воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запланировал обсуждение ситуации на Украине с кабинетом министров.

    Президент Владимир Путин прокомментировал ответные удары по украинской портовой инфраструктуре фразой «получи, фашист, гранату».

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