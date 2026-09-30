У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.5 комментариев
Марочко: В руководстве ВСУ знают о прорыве ореховского участка Россией
Командование вооруженных сил Украины осознает, что ореховский участок в Запорожской области, уже прорван российской армией, заявил военный эксперт Андрей Марочко.
«Они действительно прекрасно понимают, что ореховский участок уже прорван российской армией, и украинское командование удерживает его лишь только для отсрочки времени, естественно, за счет жизней их солдат», – отметил Марочко, передает ТАСС.
По словам военного эксперта, на данном направлении среди украинских солдат фиксируются упаднические настроения и низкая мотивация. Участились случаи самовольного оставления позиций и сдачи в плен российским военным, что дополнительно осложняет положение украинских сил.
Напомним, российские военные прорвали оборону украинских боевиков на ореховском участке фронта.
Подразделения армии России разделили пополам позиции вражеского гарнизона в самом городе.
Из-за потери боеспособности солдаты ВСУ тайно покинули часть позиций в Запорожской области.