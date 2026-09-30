Марочко: В руководстве ВСУ знают о прорыве ореховского участка Россией

ВС России нанесли групповой удар по центрам обработки данных в Киеве

Tекст: Вера Басилая

Вооруженные силы России нанесли масштабный удар по украинской инфраструктуре высокоточным оружием и беспилотниками, передает Министерство обороны.

Атака была направлена на логистические центры, портовые объекты и морские суда, используемые в интересах украинских войск.

В Киеве уничтожено локомотивное депо со складом крылатых ракет FP-5 «Фламинго». Также поражены два крупных центра обработки данных – «Бимобайл», одна из основных точек обмена интернет-трафиком, обеспечивающая стабильность передачи информации, в том числе разведывательной, в интересах ВСУ; и «Парковый», обеспечивавший обмен разведывательной информацией и работу сервисов ВСУ. В Киевской области ликвидирован складской терминал «Белогородка», где производились и хранились беспилотники самолетного типа.

В Одесской области удары пришлись по электроподстанции «Усатово», питающей порты, и цеху производства дронов в Великодолинском. В Измаиле повреждены объекты для разгрузки военных грузов. Кроме того, в порту Одессы и на переходе морем поражены два сухогруза с военным имуществом для ВСУ.

ВС России нанесли серию ударов беспилотниками по центрам обработки данных компаний «УкрТелеком» и «ДримЛайн», а также логистике и портовой инфраструктуре на территории Украины.

Из-за масштабного поражения серверных инфраструктур украинские телеканалы «Армия.ТВ» и «Новини Live» прервали свои эфиры. Несколькими днями ранее Вооруженные силы России уничтожили телекоммуникационные узлы «Киевстар» и «Парковый».

Украинский премьер Сергей Корецкий анонсировал возможный перенос серверов страны в подземные укрытия или за рубеж из-за регулярных ударов по инфраструктуре.