У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.5 комментариев
В ДТП с грузовиком и рейсовым автобусом в Забайкалье пострадали семь человек
В Забайкалье семь человек пострадали в ДТП с грузовиком и автобусом
На федеральной трассе «Иркутск-Чита» утром 30 сентября на 1037 километре федеральной автодороги «Байкал» в Улетовском округе произошло столкновение рейсового автобуса «Хендай» с большегрузом «Ситрак», сообщили в УМВД РФ по региону.
Предварительно установлено, что водитель автобуса сообщением «Улан-Удэ – Чита – Агинское» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с большегрузом.
«На данный момент установлено, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадало семь человек, пять из которых пассажиры автобуса, водитель автобуса и водитель грузового автомобиля», – сказано в Mаx-канале ведомства.
Там уточнили, что на месте работает следственно-оперативная группа ОМВД России Улетовский и сотрудники Госавтоинспекции, причины и обстоятельства ДТП выясняются.