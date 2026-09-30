У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.5 комментариев
Мирошник: Киев пытается обвинить Москву в страданиях жителей Алешек
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил о попытках Киева обвинить Москву в издевательствах над мирными жителями Алешек.
«То, что происходит сейчас вокруг Алешек, – это манипулятивная постановка, которой технологи Владимира Зеленского пытаются заполонить информационное и публичное пространство на Западе», – сообщил он ТАСС.
Мирошник отметил, что участники акций в европейских столицах, требующие спасти Алешки, не понимают реального положения дел. Они не знают местонахождения города и того факта, что там проживают российские граждане.
«Они участвуют в тотальной чудовищной лжи! Киев, который стопроцентно виновен в издевательствах над мирным населением Алешек, громче всех кричит «Держи вора!» – заявил дипломат.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник обвинил главу МИД Украины во лжи об Алешках. Сальдо рассказал о сложившейся гуманитарной обстановке в Алешках.
Песков назвал критической ситуацию с продуктами в херсонских Алешках.