Мирошник: Киев пытается обвинить Москву в страданиях жителей Алешек

Tекст: Катерина Туманова

«То, что происходит сейчас вокруг Алешек, – это манипулятивная постановка, которой технологи Владимира Зеленского пытаются заполонить информационное и публичное пространство на Западе», – сообщил он ТАСС.

Мирошник отметил, что участники акций в европейских столицах, требующие спасти Алешки, не понимают реального положения дел. Они не знают местонахождения города и того факта, что там проживают российские граждане.

«Они участвуют в тотальной чудовищной лжи! Киев, который стопроцентно виновен в издевательствах над мирным населением Алешек, громче всех кричит «Держи вора!» – заявил дипломат.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник обвинил главу МИД Украины во лжи об Алешках. Сальдо рассказал о сложившейся гуманитарной обстановке в Алешках.

Песков назвал критической ситуацию с продуктами в херсонских Алешках.