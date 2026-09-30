«Северяне» захватили пять схронов с оружием ВСУ на Великобурлукском направлении

«Северяне» захватили пять схронов с иностранным оружием ВСУ

Tекст: Катерина Туманова

«На Великобурлукском направлении освобождена Крейдянка. Штурмовые группы «Северян» продвигаются в районе Резниково и Колодезного. В ходе продвижения захвачено пять крупных схронов стрелкового оружия, гранатометов и боеприпасов ВСУ. Среди них множество западных образцов. Всего более 150 единиц», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

Также на Липцовском направлении «Северяне» продвинулись на трех участках на 300 м. В районе Питомника нанесен комплексный удар по крупному скоплению сил ВСУ. Уничтожено до взвода личного состава противника и три единицы бронетехники.

На Волчанском направлении продолжается расширение зоны контроля возле российской границы, бойцы продвинулись на 500 м на нескольких участках в районе Варваровки. Есть продвижения в районе Нестерного.

В Сумском районе штурмовики продолжают продвижение в районе Малой Рыбицы, Кияницы и Хотени. В Шосткинском – продолжается расширение зоны контроля вокруг Уланово, причем в ходе продвижения были взяты в плен два военнослужащих ВСУ

Кроме того, «Северяне» узнали, что в Черниговскую область переброшено до роты мобилизованных 10 брон НГУ из учебных центров, на смену военнослужащим, которые убыли в Сумскую область на усиление обороны Сум.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 340 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 190 в Харьковской областях), в плен взяты два военнослужащих ГПСУ», – сказано в сводке.