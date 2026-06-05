Новак назвал самую комфортную цену на нефть в мире

Новак назвал цену нефти до 85 долларов комфортной для производителей

Tекст: Елизавета Шишкова

Новак в ходе Петербургского международного экономического форума оценил текущую ситуацию на энергетическом рынке, передает РИА «Новости».

Он отметил, что указанный ценовой коридор является оптимальным балансом интересов всех участников торгов.

«Цифры не новые, мы всегда говорили и ранее, что комфортно на уровне около 80 долларов, плюс-минус пять долларов в ту или иную сторону», – подчеркнул политик.

По словам вице-премьера, при таких показателях потребители остаются удовлетворены стоимостью ресурса. При этом нефтедобывающие компании получают необходимую прибыль для развития инфраструктуры и стабильного финансирования будущих проектов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак заявил о десятипроцентном росте экспорта российской нефти в Китай за первые четыре месяца текущего года.

Ранее политик сообщил о сохранении прежних графиков компенсаций излишне добытой нефти странами ОПЕК+.

Россия продолжит сотрудничество с этой организацией для эффективного регулирования мирового рынка.