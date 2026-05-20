Новак заявил о резком росте экспорта нефти в Китай

Tекст: Ольга Иванова

Новак рассказал об увеличении экспорта энергоресурсов, передают РИА «Новости».

По его словам, дружественные государства крайне заинтересованы в наращивании объемов долгосрочного сотрудничества.

«У нас действительно за 2025 год объемы поставок нефти составили почти 100 млн тонн, это рост по сравнению с прошлым годом. За четыре месяца этого года рост поставок составил еще 10%», – подчеркнул политик.

Представитель правительства добавил, что Москва готова стабильно обеспечивать растущие потребности Пекина. Текущие сложности на мировом рынке лишь способствуют укреплению надежных партнерских связей между двумя странами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков отметил рост поставок отечественной нефти китайским потребителям на 35% в первом квартале текущего года.

Ранее вице-премьер Александр Новак выразил готовность нарастить объемы экспорта сырья при наличии дополнительного спроса.

Президент Владимир Путин подчеркнул сохранение лидерства России по поставкам энергоресурсов в азиатскую республику.