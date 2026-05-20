Куренков: Все пляжи в районе Туапсе будут очищены от нефтепродуктов
Спасатели намерены привести в порядок всю прибрежную полосу Туапсе после разлива нефтепродуктов из-за апрельского удара украинских дронов, сообщил глава МЧС Александр Куренков.
Куренков заверил, что работы затронут абсолютно все места отдыха, передает ТАСС.
«Основная цель, которая поставлена, до первого июня этого года, до открытия пляжного сезона очистить основные официальные пляжи», – подчеркнул министр. При этом на диких территориях уборка продолжится и после наступления лета.
Глава ведомства добавил, что для выполнения задачи уже распределены все необходимые силы и средства. «Поэтому, как традиционно говорят наши коллеги в жилищно-коммунальном хозяйстве, просим извинения за неудобства, но тем не менее мы свою работу доделаем», – сказал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля Куренков сообщил об остановке утечки нефтепродуктов на туапсинском заводе.
Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко* пообещал очистить пострадавший пляж к началу лета.
В начале мая специалисты вывезли с территории курорта 17 тыс. кубометров загрязненного мазутом грунта.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом