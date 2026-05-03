Глава Туапсинского округа Бойко: Курортный сезон будет

Tекст: Антон Антонов

Бойко подчеркнул, что курортный сезон «будет», общая береговая линия округа составляет около 90 км, и загрязнение затронуло только один пляж, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Соловьев Live».

«То, что произошло на одном пляже, никак не повлияет на другие пляжи», – заявил он. По его словам, пострадавший участок приведут в порядок к 1 июня, и отдыхающие смогут им пользоваться.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Бойко сообщил, что на данный момент удалось собрать почти 95% нефтепродуктов, разлившихся в результате недавней атаки беспилотников на местный нефтеперерабатывающий завод.