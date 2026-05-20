Ушаков сообщил о планах Путина и Си Цзиньпина обсудить Украину во время чаепития
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин затронут ряд важнейших международных тем, включая ситуацию на Украине и отношения с Соединенными Штатами, во время неформального чаепития, заявил помощник президента Юрий Ушаков.
Помощник президента Юрий Ушаков рассказал о темах предстоящей беседы. «Международные в основном. Украина, Иран, отношения с США, сотрудничество в международных организациях и так далее», – уточнил он.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что формат чаепития традиционно используется для решения наиболее чувствительных вопросов. Он обратил внимание, что подобный стиль общения не является эксклюзивным и ранее применялся на встречах с другими мировыми лидерами.
В ходе визита Владимир Путин и Си Цзиньпин приняли совместную декларацию о становлении многополярного мира.
Китайский лидер заявил о выходе отношений Москвы и Пекина на новую высоту.
Си Цзиньпин назвал Путина давним другом. В свою очередь Владимир Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и вспомнил китайскую поговорку: «Не виделись день, а как будто минуло три осени».