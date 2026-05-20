Си Цзиньпин заявил о новом этапе развития российско-китайских отношений

Си Цзиньпин заявил об ускоренном развитии стратегического партнерства России и КНР
Китайско-российские отношения вступили в новый этап более результативного и ускоренного развития, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Переговоры на высшем уровне прошли в Доме народных собраний в китайской столице, передает РИА «Новости». Встреча лидеров двух государств началась в узком составе, после чего беседа продолжилась уже в расширенном формате.
Председатель КНР Си Цзиньпин высоко оценил текущую динамику двустороннего взаимодействия. «Китайско-российские отношения вступили в новый этап – более результативного и ускоренного развития», – подчеркнул китайский руководитель.
Он также отметил значительное укрепление политического доверия между странами за последние годы.
По словам главы государства, несмотря на сложную международную обстановку, Москва и Пекин продолжают успешно наращивать сотрудничество в торговле, энергетике, науке и инвестиционной сфере. Основой этого партнерства остаются равноправие и взаимное уважение.
Ранее президент Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом.
На встрече Владимир Путин назвал двусторонние отношения образцом подлинного стратегического партнерства.