Казахстан перешел к однопалатному парламенту Курултаю
Парламент Казахстана принял во втором чтении конституционный закон, формирующий правовые основы деятельности нового однопалатного парламента – Курултая, сообщает парламентская пресс-служба.
Документ реализует положения новой конституции, поддержанной гражданами на референдуме в марте этого года.
«Парламент принял во втором чтении конституционный закон «О Курултае республики Казахстан и статусе его депутатов». Документ разработан в целях реализации положений новой конституции, принятой на республиканском референдуме 15 марта», – сообщила парламентская пресс-служба.
Новый орган будет включать 145 депутатов, которых изберут на пять лет. Закон регламентирует структуру Курултая, порядок его формирования и полномочия, а также правила депутатской этики. Народный совет Казахстана получил право вносить законодательные инициативы.
Курултай наделен полномочиями согласовывать назначения вице-президента, премьер-министра и судей Конституционного суда. Действующий двухпалатный парламент завершит работу 1 июля 2026 года, после чего планируется объявить выборы в новый законодательный орган.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе комиссия по конституционной реформе Казахстана опубликовала проект основного закона с положением о создании однопалатного парламента.
В середине марта более 87% граждан страны поддержали эти изменения на республиканском референдуме.
Вскоре после этого президент Касым-Жомарт Токаев утвердил новую конституцию республики.