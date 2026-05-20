Володин назвал зависимость от смартфонов причиной падения рождаемости в мире
Чрезмерное использование смартфонов и социальных сетей приводит к сокращению живого общения и негативно сказывается на уровне рождаемости по всему миру, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Когда говорим о свободе, важна внутренняя свобода. В первую очередь – от зависимостей», – сообщил Володин в Max.
Политик отметил, что смартфоны и соцсети стали неотъемлемой частью жизни современного человека. Несмотря на очевидные плюсы технологий, их чрезмерное использование замещает живое общение и настоящую жизнь.
Эксперты связывают массовое распространение смартфонов с падением рождаемости. Снижение показателей началось в 2007 году в США, Англии и Австралии, а в последующие годы тенденция затронула Францию, Польшу, Мексику и другие страны.
Молодые люди стали уделять меньше времени личному общению, что привело к росту числа одиноких людей и сокращению количества пар. В качестве решения проблемы Володин предложил не запреты, а создание альтернатив: кружков, секций и лагерей, чтобы отвлечь детей от гаджетов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Financial Times связало резкое падение демографических показателей с повсеместным использованием смартфонов.
Американские ученые отметили разрушение традиционных социальных связей из-за массового ухода молодежи в виртуальные сообщества.
Всемирная организация здравоохранения предложила ввести жесткие ограничения на использование гаджетов подростками.