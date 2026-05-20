Фон дер Ляйен потребовала от ЕП утвердить снижение тарифов для США

Фон дер Ляйен призвала ЕП немедленно утвердить торговую сделку с США

Tекст: Вера Басилая

Фон дер Ляйен обратилась к депутатам с призывом максимально быстро финализировать новый договор с Вашингтоном, передает ТАСС.

Накануне европейские властные структуры договорились об уменьшении тарифов на ввоз промышленных товаров из Соединенных Штатов.

«Соглашение есть соглашение, и ЕС выполняет свои обязательства. Я приветствую соглашение, достигнутое Европарламентом и Советом о снижении тарифов на промышленный экспорт США в ЕС», – написала политик в соцсети.

Она добавила, что Европа намерена в скором времени реализовать свою часть совместного заявления с американской стороной. По ее словам, оперативные действия законодателей позволят обеспечить стабильную, предсказуемую и взаимовыгодную торговлю между континентами.

В начале мая президент США потребовал от Брюсселя реализовать условия двустороннего соглашения до 4 июля.

Еще в феврале верховные торговые законодатели Европарламента договорились о единой позиции по этому документу.

Накануне депутат Желяна Зовко объявила о законодательном регулировании данной сделки.