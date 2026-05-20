Евродепутат Зовко заявила о заключении торговой сделки между ЕС и США
Во вторник представители Евросоюза и США договорились о законодательном регулировании торговой сделки, о чем сообщила главный переговорщик от фракции Европарламента «Европейская народная партия» депутат Желяна Зовко.
«Мы заключили сделку! Я как постоянный докладчик по Рамочному соглашению ЕС-США по торговле, с гордостью сообщаю, что Европа избежала разрушительной эскалации напряженности в трансатлантической торговле и защитила европейские компании, инвестиции и миллионы рабочих мест по обе стороны Атлантики», – написала она в Х.
Зовко добавила, что с самого начала ратовала за то, что Европа не может позволить себе торговую войну со ближайшим стратегическим и экономическим партнером. К тому же многие отрасли в ЕС нуждались в стабильности, предсказуемости и правовой определенности.
«И сегодня мы добились этого. В условиях растущей нестабильности в мире проверенные друзья должны оставаться партнерами, а не становиться врагами», – написала она.