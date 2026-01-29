Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.0 комментариев
Глава военного комитета НАТО высказался против европейской армии
Глава военного комитета НАТО Драгоне не поддержал создание объединенной армии ЕС
Председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне выступил против инициативы по формированию европейской армии, подчеркнув важность альянса с США.
Глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что не поддерживает идею создания европейской армии, передает РИА «Новости».
В интервью итальянской газете Corriere della Sera он подчеркнул, что по-прежнему считает альянс НАТО с участием США наиболее эффективной системой коллективной безопасности. По словам Драгоне, американские военные остаются ключевым элементом обеспечения безопасности Европы.
Адмирал отметил, что видит возможность для гибких изменений в будущем, однако на данный момент европейские взносы уже позволяют увеличить финансирование и наладить более тесное сотрудничество с военной промышленностью. Также он подчеркнул, что НАТО останется главным инструментом сдерживания и защиты для европейских стран.
Ранее еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс выступил за создание постоянной европейской армии численностью 100 тыс. человек и предложил обсудить формирование Европейского совета безопасности. Кроме того, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время дискуссии в Европарламенте призвал страны ЕС отказаться от иллюзии, что Европейский союз способен обеспечивать свою безопасность без поддержки США.
Комментируя высказывания Рютте, Драгоне заявил, что воспринимает их как стимул к усилению взаимодействия, подчеркнув, что связь между США и ЕС остается «неоспоримой».
Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские армии оказались практически бессильны без поддержки США и инфраструктуры НАТО.
Власти Евросоюза задумались о возможном ослаблении военных связей с Америкой.
Брюссель объявил о начале подготовки новой стратегии безопасности для Европы.