ТОФ начал учение с атомными подлодками и комплексами «Бастион»

Тихоокеанский флот начал учение с атомными подлодками и комплексами «Бастион»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Командно-штабное учение с объединенным командованием войск и сил началось на Тихоокеанском флоте, передает ТАСС.

Маневры проходят на северо-востоке России, охватывая морские коммуникации северной части Тихого океана, побережья Камчатского и Чукотского краев, а также островную зону.

В учении участвуют более десяти кораблей и катеров, несколько атомных подводных лодок, самолеты и вертолеты морской авиации, а также боевые расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион». Под руководством командующего ТОФ адмирала Виктора Лиины военным предстоит отработать поиск подлодок условного противника, отражение воздушных атак, нанесение ракетных ударов по морским целям.

В рамках тренировки также будут совершенствоваться навыки обороны от атак беспилотников и катеров без экипажа, отметили в пресс-службе флота. По словам представителей ТОФ, «учение является итоговым мероприятием боевой подготовки в летнем периоде и направлено на проверку боеготовности сил и войск, а также органов военного управления по ведению оборонительных боевых действий».

