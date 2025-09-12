ТОФ начал учение с атомными подлодками и комплексами «Бастион»

Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.4 комментария
Тихоокеанский флот начал учение с атомными подлодками и комплексами «Бастион»
На северо-востоке России стартовало масштабное учение Тихоокеанского флота с участием атомных подлодок, кораблей и береговых комплексов.
Командно-штабное учение с объединенным командованием войск и сил началось на Тихоокеанском флоте, передает ТАСС.
Маневры проходят на северо-востоке России, охватывая морские коммуникации северной части Тихого океана, побережья Камчатского и Чукотского краев, а также островную зону.
В учении участвуют более десяти кораблей и катеров, несколько атомных подводных лодок, самолеты и вертолеты морской авиации, а также боевые расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион». Под руководством командующего ТОФ адмирала Виктора Лиины военным предстоит отработать поиск подлодок условного противника, отражение воздушных атак, нанесение ракетных ударов по морским целям.
В рамках тренировки также будут совершенствоваться навыки обороны от атак беспилотников и катеров без экипажа, отметили в пресс-службе флота. По словам представителей ТОФ, «учение является итоговым мероприятием боевой подготовки в летнем периоде и направлено на проверку боеготовности сил и войск, а также органов военного управления по ведению оборонительных боевых действий».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Тихоокеанский флот провел тренировку по отражению атак дронов и катеров. Российские корветы «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» прибыли на остров Лангкави для делового визита в Малайзию. На Бали стартовали учения «Комодо-2025» с участием России, США и Китая.