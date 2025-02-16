Учения «Комодо-2025» с участием России, США и Китая стартовали на Бали

На Бали стартовали международные военно-морские учения с участием 30 стран

Tекст: Дмитрий Зубарев

Международные учения «Комодо-2025» стартовали на острове Бали, сообщает РИА «Новости». В этом году в мероприятиях участвуют свыше 30 стран, включая Россию, США и Китай. Учения были открыты министром-координатором инфраструктуры и регионального развития, министром креативной экономики, главами ВВС и ВМС Индонезии, а также губернатором Бали.

Начальник штаба ВМС Индонезии адмирал Мухаммад Али отметил, что эти учения проводятся в пятый раз, и подчеркнул важность глобального сотрудничества в рамках многосторонних усилий. Он заявил: «Делегаты и участники, в течение нескольких предстоящих дней мы будем работать вместе для осуществления гуманитарной деятельности, для оказания помощи и проведения учений по ликвидации последствий стихийных бедствий, как на суше, так и на море».

Учения включают в себя не только практические задания, но и культурные мероприятия. Гостям было предложено шоу, включающее военный парад с танцорами в костюмах акул и морских львов, выступление моряков на флайбордах и показ флагов стран-участниц на парашютах. Особое внимание уделено демонстрации традиционного музыкального театра.

Официальное открытие учений было отмечено подписанием табличек с именами глав делегаций стран-участниц и индонезийских чиновников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, дизельные подводные лодки Приморской флотилии ТОФ успешно провели учения в Японском море, отряд корветов Тихоокеанского флота завершил визит в китайский порт Циндао и направился в Владивосток после участия в спортивных и культурных мероприятиях, а ВМС России и Индонезии начали первые в истории совместные учения «Орруда-2024» в Сурабае и Яванском море.