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Корабли Тихоокеанского флота прибыли с визитом в Малайзию
Российские корветы «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» прибыли на остров Лангкави, где стартовал деловой визит отряда Тихоокеанского флота в Малайзию.
Отряд Тихоокеанского флота России прибыл с деловым визитом на остров Лангкави, передает РИА «Новости». В составе группы – корветы «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Российские моряки встретятся с местной администрацией, посетят достопримечательности острова, для них запланированы экскурсии.
Российская делегация также примет участие в Международной выставке авиационно-космической и военно-морской техники LIMA. На выставке «Рособоронэкспорт» представит патрульные корабли проекта 22160 и противоминные тральщики проекта 12701 «Александрит-Э». Как сообщили в пресс-службе компании, их строительство может быть локализовано на верфях Малайзии и других стран региона для национальных нужд и экспорта.
Кроме того, российские производители покажут новейший автономный подводный аппарат «Клавесин-1РЭ». Продукция может поставляться в готовом виде либо производиться на территории партнеров в рамках совместных проектов. В ходе LIMA 2025 представители «Рособоронэкспорта» планируют обсудить перспективы сотрудничества с министерствами обороны, силовыми ведомствами и компаниями Малайзии и стран региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Рособоронэкспорт» анонсировала показ истребителя Су-57Э в Малайзии. Российская авиакомпания проявила интерес к организации туристических рейсов в Малайзию. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим пригласил президента России Владимира Путина посетить страну во время встречи в Кремле.