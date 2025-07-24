ТОФ провел тренировку по отражению атак дронов и катеров

Tекст: Дмитрий Зубарев

Тихоокеанский флот провел масштабную тренировку по обороне основных пунктов базирования кораблей в Приморском и Камчатском краях в рамках учения ВМФ России «Июльский шторм», передает Интерфакс.

По данным пресс-службы ТОФ, подразделения противодиверсионных сил на катерах «Грачонок» совместно с катерами ФСБ вышли на патрулирование в прибрежных районах. Военные провели практические тренировки по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов.

Сообщается, что на входе в пролив Босфор Восточный дозорные катера обнаружили морские дроны «противника», которые двигались в сторону Русского моста. «С аэродромов незамедлительно были подняты вертолеты Ми-8 и Ка-27ПС с группами антитеррора, которые огнем из стрелкового оружия обездвижили безэкипажный катер», – заявили в ТОФ.

Остальные дроны были поражены ударными FPV-дронами, которые стартовали с борта одного из кораблей флота.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские корветы «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» прибыли на остров Лангкави в рамках делового визита отряда Тихоокеанского флота в Малайзию. Командующий Александр Моисеев отметил повышение боевого потенциала флота за счет поступления новых кораблей и авиационной техники. На Бали начались учения «Комодо-2025» с участием России, США и Китая.