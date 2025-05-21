Главком ВМФ заявил о пополнении Тихоокеанского флота кораблями

Боевой потенциал Тихоокеанского флота увеличился за счет новых кораблей

Tекст: Денис Тельманов

Боевой потенциал Тихоокеанского флота стабильно возрастает, пишет ТАСС. Флот регулярно пополняется современными кораблями, подводными лодками и авиационной техникой.

По словам главнокомандующего ВМФ Александра Моисеева, все воинские части ТОФ способны быстро выполнить поставленные задачи. Главком отметил, что в ходе текущего периода обучения объединения и части флота продемонстрировали высокий уровень подготовки и боевой выучки.

В учениях и походах военнослужащие проявили профессионализм и самоотверженность. Моисеев также добавил: «Экипажи кораблей и подводных лодок успешно несут боевую службу в дальней морской зоне».

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские корветы «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» прибыли на остров Лангкави для делового визита отряда Тихоокеанского флота в Малайзию.

В маневрах задействовано около 40 кораблей и судов обеспечения, а также около 20 самолетов и вертолетов морской авиации. Самое мощное и разрушительное оружие Тихоокеанского флота находится на крайне высоком уровне готовности к применению на вооружении 25-й дивизии подводных лодок.