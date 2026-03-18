Найденный мертвым в СИЗО похититель ребенка в Смоленске до этого признал вину
Обвиняемый в похищении девятилетней школьницы в Смоленске мужчина, ранее найденный мертвым в камере следственного изолятора, до этого сознался в преступлении, сообщил источник в правоохранительных органах.
Тело подозреваемого обнаружили в следственном изоляторе №1, сказал собеседник ТАСС.
Прибывшие на место медики провели реанимационные мероприятия, но спасти мужчину не удалось. По предварительным данным, смерть наступила около трех часов ночи.
В региональном управлении ФСИН подтвердили факт происшествия и уточнили детали содержания арестованного.
«Обвиняемый состоял на профилактическом учете как лицо, склонное к совершению суицида», – пояснили там.
Прокуратура области уже начала проверку действий должностных лиц изолятора.
Источник в силовых структурах отметил, что обвиняемый на допросах признавал вину, хотя в предсмертной записке об этом не написал. Расследование в отношении его сожительницы продолжится. Уголовное дело против самого умершего закроют, если его родственники дадут на это согласие.
Напомним, пропавшую в Смоленске девятилетнюю девочку нашли живой. Похищенный ребенок находился у злоумышленников на протяжении трех суток. МВД опубликовало видеозапись задержания подозреваемого мужчины в квартире.