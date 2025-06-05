Захарова: Фальсификацию истории используют для борьбы с Россией

Tекст: Алексей Дегтярев

«Переписывание и фальсификация истории – одно из основных направлений по подрыву позиций России в современном мире. Я имею в виду то, через что они заходят», – цитирует Захарову РИА «Новости».

По ее словам, западные страны готовы тратить на это огромные ресурсы, работу проводят на всех уровнях, со школ, заканчивая заявлениями первых лиц Евросоюза. Эта работа призвана лишить Россию исторической легитимности, дегуманизировать и демонизировать ее.

Также такими действиями Запад пытается убрать достижения России из «общечеловеческой копилки» и лишить ее доступа к глобальным проектам.

Россию пытаются убрать из европейской и мировой истории системно и комплексно, уничтожают памятники, создают идеологизированные структуры для переписывания истории под прикрытием ее отстаивания.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков ранее заявлял, что рекомендация немецких властей не приглашать представителей России и Белоруссии на памятные мероприятия по случаю 80-летия Победы – это хамское поведение и попытка переписать историю.