Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.5 комментариев
Примаков назвал хамским отстранение России от празднования Победы в ФРГ
Власти Германии рекомендовали муниципалитетам не приглашать российских и белорусских представителей на памятные мероприятия к 80-летию Победы, что вызвало резкую критику со стороны главы Россотрудничества Евгения Примакова.
Примаков заявил, что подобная позиция Берлина является хамским отношением и попыткой вычеркнуть Красную Армию и советский народ из списка победителей фашизма, сообщает ТАСС.
«Как хамское отношение, совершенно явное доказательство переписывания истории, попытки вычеркнуть Красную Армию, Советский Союз, советский народ из списка победителей фашизма. Все очевидно – абсолютное злодейство», – сказал Примаков.
МИД Германии ранее рекомендовал муниципалитетам не приглашать на торжества по случаю годовщины Победы представителей России и Белоруссии.
Примаков подчеркнул, что часть немецких муниципалитетов проигнорировала эти рекомендации, и что сотрудники российского посольства, а также представители общественности все равно присутствуют на большинстве мероприятий. Он отметил, что для многих жителей Германии очевидна неприемлемость подобных ограничений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии пригласили на празднование 80-летия Победы в Берлине представителей с Украины, а не России, что зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал проявлением крайнего цинизма.
Министерство иностранных дел России осудило действия Германии, подчеркнув, что ограничение участия российских делегаций в памятных мероприятиях является аморальным.