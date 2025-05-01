  • Новость часаПервый регулярный рейс в Абхазию вылетел из Москвы спустя 30 лет
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    Правда о блэкауте в ЕС может быть опасна
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    Примаков назвал хамским отстранение России от празднования Победы в ФРГ
    Стало известно о возможном участии представителя США в Параде Победы
    Историк рассказал о самоубийстве Геббельса после отказа Сталина
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва хочет дать украинцам выбор

    Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Крым ляжет в основу новой геополитической реальности

    Новый крымский консенсус способен окончательно разрушить систему международной изоляции России, планомерно выстраиваемую Западом с 2014 года. Признание Крыма зафиксирует приоритет безопасности великих держав над территориальной целостностью государств.

    7 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В мире начинается игра в империи

    Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.

    10 комментариев
    1 мая 2025, 14:20 • Новости дня

    Примаков назвал хамским отстранение России от празднования Победы в ФРГ

    Примаков назвал хамским отстранение России от празднования Победы в ФРГ
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Германии рекомендовали муниципалитетам не приглашать российских и белорусских представителей на памятные мероприятия к 80-летию Победы, что вызвало резкую критику со стороны главы Россотрудничества Евгения Примакова.

    Примаков заявил, что подобная позиция Берлина является хамским отношением и попыткой вычеркнуть Красную Армию и советский народ из списка победителей фашизма, сообщает ТАСС.

    «Как хамское отношение, совершенно явное доказательство переписывания истории, попытки вычеркнуть Красную Армию, Советский Союз, советский народ из списка победителей фашизма. Все очевидно – абсолютное злодейство», – сказал Примаков.

    МИД Германии ранее рекомендовал муниципалитетам не приглашать на торжества по случаю годовщины Победы представителей России и Белоруссии.

    Примаков подчеркнул, что часть немецких муниципалитетов проигнорировала эти рекомендации, и что сотрудники российского посольства, а также представители общественности все равно присутствуют на большинстве мероприятий. Он отметил, что для многих жителей Германии очевидна неприемлемость подобных ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии пригласили на празднование 80-летия Победы в Берлине представителей с Украины, а не России, что зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал проявлением крайнего цинизма.

    Министерство иностранных дел России осудило действия Германии, подчеркнув, что ограничение участия российских делегаций в памятных мероприятиях является аморальным.

    30 апреля 2025, 18:40 • Новости дня
    Путин назвал День Победы триумфом советского и российского народа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с участниками марафона «Знание. Первые» заявил, что Победа в Великой Отечественной войне является триумфом для всего советского и российского народа.

    Путин напомнил, что в советское время о Дне Победы часто говорили словами из знаменитой песни: «Это праздник со слезами на глазах», передает ТАСС.

    Он подчеркнул: «Во-первых, это праздник, безусловно, потому что День Победы и все, что происходило во времена Второй мировой войны и войны, как мы говорим для себя, Великой Отечественной войны, это, безусловно, триумф нашего народа, триумф советского народа и российского народа».

    Путин пояснил, что все народы СССР внесли свой вклад в разгром нацизма, однако РСФСР, по его словам, «в силу ее масштабов внесла максимальный вклад и больше всего положила на алтарь Победы своих сынов и дочерей».

    «Мы всегда подчеркиваем, это правда, все народы Советского Союза внесли огромный вклад, никто себя не жалел, все работали на общую Победу. Но, конечно, Российская Федерация в силу ее масштабов внесла, конечно, максимальный вклад в эту Победу и больше всего положила на алтарь этой Победы своих сынов и дочерей, которые погибли, защищая Родину и защищая наше будущее», – приводят «Известия» слова главы государства.

    Президент также подчеркнул необходимость использования современных возможностей для передачи памяти о Великой Отечественной войне следующим поколениям. Путин отметил, что участники войны совершили подвиг и продолжают его совершать, защищая Родину.

    Ранее Путин подчеркнул особое значение Дня Победы, отметив его святость для России, а также для других государств бывшего Советского Союза. Он заявил о важности 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнув ее колоссальную значимость для России и роль ветеранов как примеров патриотизма.

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    28 апреля 2025, 17:35 • Новости дня
    Рар оценил возможное назначение Вадефуля новым главой МИД ФРГ

    Политолог Рар: Новое правительство Германии не станет «подарком» для Москвы

    Рар оценил возможное назначение Вадефуля новым главой МИД ФРГ
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Новое правительство Германии – не «подарок» для Москвы. Берлин хочет взять на себя бесспорное лидерство в Европе и руководить процессом милитаризации Евросоюза, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что МИД Германии может возглавить Йохан Вадефуль. Политик выступает за поставки Украине ракет Taurus.

    «Вероятный будущий министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль не будет принципиально отличаться от Анналены Бербок, хотя он более сдержанный и рассудительный политик», – отметил немецкий политолог Александр Рар. Собеседник напомнил, что Вадефуль отвечал за внешнюю политику в парламентской фракции ХДС.

    «Он близок к Фридриху Мерцу, поэтому проводить самостоятельный курс не станет. К тому же вся внешняя политика будет сосредоточена в новом органе, который сейчас создадут – Совете национальной безопасности. Возглавит его канцлер», – рассуждает эксперт.

    По оценкам политолога, новое правительство Германии – не «подарок» для Москвы. «Берлин хочет взять на себя бесспорное лидерство в Европе и руководить процессом милитаризации Евросоюза или эскалацией конфликта с России по поводу НАТО и Украины», – указал спикер.

    «Тем не менее можно ожидать, что кабмин будет избегать прямого столкновения с российской стороной на поле боя. Без американцев немцы ни в какую серьезную драку с Москвой не полезут», – заключил Рар.

    Ранее стало известно, что политик от Христианско-демократического союза (ХДС) Йохан Вадефуль может стать новым министром иностранных дел Германии в правительстве Фридриха Мерца. Как отмечает телеканал NTV, впервые за 60 лет представитель партии будет курировать МИД.

    Вадефуль на этом посту сменит Анналену Бербок. Ему 62 года, он юрист. С 2017 Вадефуль был заместителем главы парламентской группы по внешней и оборонной политике. Последние годы – ключевой советник Фридриха Мерца по международным вопросам.

    Вадефуль известен своей антироссийской позицией и является одним из ястребов в ХДС в части отношений с Москвой. В интервью Tagesspiegel в 2023 году он выступил за то, чтобы Украине разрешили использовать оружие, поставляемое Германией, в том числе для ударов вглубь территории России.

    Примечательно, что в январе 2025 года политик стал жертвой розыгрыша Вована и Лексуса. Пранкеры позвонили ему от имени главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Вадефуль в ходе разговора отметил, что ФРГ не сможет отправить военный контингент на украинскую территорию из-за сложных юридических процедур и отсутствия поддержки такого шага со стороны граждан.

    При этом он пообещал собеседнику поставить ВСУ больше оружия, а еще выдал чувствительную информацию насчет передачи дальнобойных ракет Taurus – якобы это может быть возможно «не раньше мая, и то с оглядкой на Трампа».

    Напомним, досрочные парламентские выборы в Германии состоялись 23 февраля. В первой половине апреля блоку ХДС/ХСС, занявшему по итогам голосования первое место, и СДПГ (третье место) удалось договориться о заключении коалиционного соглашения для формирования нового правительства ФРГ. Заседание немецкого бундестага, на котором будет избран новый канцлер и приведен к присяге новый кабинет министров, предварительно, назначено на 6 мая.

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    1 мая 2025, 13:30 • Видео
    «Людоловов» Украины настигла расплата

    В украинском генштабе заявили, что сотрудники так называемых ТЦК (в народе – «людоловы») без боевого опыта будут отправлены на фронт. Иными словами, пойдут в «мясные штурмы» в компании людей, которых они отлавливали на улицах украинских городов.

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    30 апреля 2025, 00:03 • Новости дня
    Путин подписал указ о переименовании аэропорта Волгограда в Сталинград

    Аэропорт Волгограда официально получил историческое наименование «Сталинград» по указу Путина

    Путин подписал указ о переименовании аэропорта Волгограда в Сталинград
    @ Кирилл Брага/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин своим указом утвердил присвоение международному аэропорту Волгоград исторического названия без изменения основного международного наименования.

    Подписанный президентом России Владимиром Путиным указ о присвоении международному аэропорту Волгоград исторического наименования «Сталинград» опубликован на сайте пресс-службы Кремля, передает РИА «Новости». В документе отмечается, что мера направлена на увековечение Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

    Согласно тексту указа, международному аэропорту Волгоград присваивается историческое наименование «Сталинград». Одновременно подчеркивается, что это не повлияет на официальное географическое наименование аэропорта, и оно останется прежним.

    В пояснении указано, что присвоение нового исторического наименования не будет являться изменением установленного названия аэропорта, а также не затронет его юридическую составляющую.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый российский атомный ледокол получил название «Сталинград».

    В России был создан совет по изучению мнения жителей о переименовании Волгограда в Сталинград.

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    1 мая 2025, 08:25 • Новости дня
    Историк рассказал о самоубийстве Геббельса после отказа Сталина
    Историк рассказал о самоубийстве Геббельса после отказа Сталина
    @ Scherl/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После категорического отказа Сталина от прекращения огня и требования безоговорочной капитуляции Германии Йозеф Геббельс принял решение покончить с собой вместе с семьей, рассказал историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев.

    О подробностях последних дней жизни Геббельса рассказал историк спецслужб Олег Матвеев, передает РИА «Новости». По его словам, после самоубийства Гитлера Геббельс обратился к Иосифу Сталину с просьбой о прекращении огня, но получил отказ и требование полной капитуляции Германии. После этого он окончательно решился на самоубийство вместе с женой.

    Вечером второго мая 1945 года в саду у рейхсканцелярии были обнаружены два обгоревших тела – мужчины и женщины, которые опознали как Геббельсов. Ключевыми деталями при опознании стали физические особенности и личные вещи: у мужчины был металлический протез из-за разной длины ног, а у женщины – обгоревший партийный значок и портсигар с монограммой Гитлера.

    В показаниях пленных свидетелей сообщается, что Геббельс заранее объявил о намерении последовать примеру Гитлера. Его жена лично просила врача Гельмута Кунца умертвить их шестерых детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ рассекретила материалы допросов группенфюрера СС Вернера Вехтера, который был одним из ближайших сподвижников министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса, и эти документы свидетельствуют, что в 1945 году Третий рейх готовился к применению атомной бомбы против Советского Союза.

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    30 апреля 2025, 20:12 • Новости дня
    Путин назвал Россию нацией победителей

    Tекст: Ольга Иванова

    Россияне являются нацией победителей, убежден президент России Владимир Путин, об этом он сказал на марафоне «Знание. Первые».

    Путин согласился с мнением, что проигравшие нации пытаются нам что-то навязать и извратить историю. «Но мы, безусловно, нация победителей. Нация в широком смысле слова. Когда я говорю "нация", имею в виду все этносы бывшего Советского Союза и России, конечно», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Путин объяснил, почему национализм отличается от патриотизма и опасен для общества.


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    30 апреля 2025, 14:25 • Новости дня
    ЕК предупредила Сербию о последствиях визита Вучича в Россию 9 мая
    ЕК предупредила Сербию о последствиях визита Вучича в Россию 9 мая
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия предупредила Сербию о том, что визит президента страны Александра Вучича в Москву на День Победы может осложнить переговоры по вступлению в Евросоюз.

    Об этом заявил журналистам представитель ЕК Гийом Мерсье на брифинге в Брюсселе, комментируя итоги поездки еврокомиссара Марты Кос в Белград 29 апреля, передает ТАСС.

    «Мы предупредили Сербию, что визит в Москву может осложнить процесс переговоров и подготовки к вступлению в ЕС. Мы ожидаем от Сербии подтверждения своих стратегических приоритетов», – сказал Мерсье.

    Он также отметил, что, по мнению ЕК, страны – кандидаты в ЕС «не должны продолжать отношения с Россией, как будто ничего не произошло».

    Ранее Вучич заявил, что он не изменил своего решения посетить Москву 9 мая, несмотря на значительное политическое давление, которое оказывается на него извне. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что ждет Вучича в Москве на торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    Еврокомиссия выразила надежду, что Вучич не посетит Москву на празднование 80-летия Победы. Спикер МИД России Мария Захарова назвала проявлением европейского нацизма планы ЕС запретить лидерам стран приезжать в Москву на 9 Мая.

    Коментарии (13)
    30 апреля 2025, 11:22 • Новости дня
    Историк разъяснил дискуссию Путина и Лукашенко о георгиевской ленточке

    Историк Мясников объяснил дискуссию Путина и Лукашенко о георгиевской ленточке

    Историк разъяснил дискуссию Путина и Лукашенко о георгиевской ленточке
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Георгиевская лента с XVIII века остается значимым символом российской воинской доблести и используется армией как знак элитных войск, заявил писатель, историк, главный редактор проекта «Россия – моя история» Александр Мясников.

    На двусторонней встрече президентов России и Белоруссии в Волгограде Александр Лукашенко заявил Владимиру Путину о «неоднозначной» истории георгиевской ленты. По его словам, в Белоруссии одни жители используют георгиевские ленточки, а другие – знак «Беларусь помнит». Владимир Путин отметил, что «догадывается, что это может быть», но заявил, что «символы могут быть разными, важнее то, что стоит за символами», передает ТАСС.

    Историк и писатель Александр Мясников заявил, что георгиевская лента – традиционный символ российской истории и воинской славы. По словам эксперта, этот символ возник еще во времена Анны Иоанновны, Елизаветы и Екатерины и стал неотъемлемой частью российской военной культуры.

    Мясников отметил, что в Белоруссии, как и в других странах, лента иногда ассоциировалась с коллаборационистами, однако для советских солдат она стала знаком гвардейских частей и символом Победы.

    «Для Красной армии, когда части стали получать эти знаки – гвардейские ленты, это было очень значимо, и поэтому я совершенно не удивляюсь, что эта ленточка стала в наше время символом Великой Победы в Отечественной войне и во Второй мировой», – заявил историк.

    Он подчеркнул, что георгиевская лента всегда была принадлежностью элитных частей, а возвращение ее в Красную армию во время Великой Отечественной войны подчеркнуло преемственность традиций. После 1917 года ленту использовали белые части, а в годы войны оранжево-черные цвета вернулись в наградные системы, а знак Георгия был восстановлен только после 1991 года.

    Мясников заключил, что лучшие традиции имперской армии были заимствованы Советской армией, несмотря на попытки их присвоения националистическими движениями и коллаборационистами.

    Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко возложили венки к Вечному огню в Зале воинской славы на Мамаевом кургане.

    Лукашенко объявил о намерении лично присутствовать на параде в Москве, а также рассказал о своей традиции отмечать День Победы не только в Минске, но и в российской столице.

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    29 апреля 2025, 20:34 • Новости дня
    DPW: Каждый шестой немец живет за чертой бедности

    DPW: За чертой бедности из-за инфляции в Германии оказались около 13 млн человек

    Tекст: Ирма Каплан

    Отчет Объединенного союза благотворительных организаций (DPW) показал, что инфляция в Германии сделала бедных людей еще беднее – за чертой бедности оказались порядка 13 млн человек.

    Отчет Объединенного союза благотворительных организаций (DPW) показал, что с 2020 года средний доход людей, живущих за чертой бедности, вырос в номинальном выражении с 981 до 1099 евро. Однако из-за инфляции в 2,2% фактические цифры показывают снижение дохода с 981 до 921 евро, пишет газета Der Tagesspiegel.

    «В результате примерно 13 млн человек относятся к числу людей, страдающих от бедности. Это примерно 15,5% населения, что на 1,1 процентного пункта больше, чем в 2024 году. Для людей с немецким гражданством этот показатель составляет 12,8%, а для людей без немецкого гражданства – 30%», – говорится в отчете.

    Порог бедности в ФРГ составляет 1381 евро в месяц, самый высокий показатель в Бремене (25,9%) и Саксонии-Анхальт (22,3%), а самый низкий в Баден-Вюртемберге (13,2%) и Баварии (11,8%).

    Таким образом, порог бедности для одиноких людей составляет 1381 евро в месяц, для семьи из четырех человек с двумя детьми в возрасте до 14 лет – 2900 евро.

    В докладе отмечается, что более 12% людей, живущих за чертой бедности, не могут позволить себе оплачивать отопление, при этом среди бедноты в Германии только 11% не имеют работы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, более трети немецких компаний намерены сократить рабочие места в этом году, согласно исследованию Института экономики Германии, в котором приняло участие более 2 тыс. компаний.

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    30 апреля 2025, 19:48 • Новости дня
    Путин: России нужен свой интернационал победителей

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин, выступая на марафоне «Знание. Первые», заявил, что России нужны сторонники в Европе и США, которые бы образовали свой «интернационал победителей».

    «Я бы говорил и о поколении победителей, и об интернационале победителей... И сегодня нам этот интернационал нужен. Нам нужно работать с теми людьми, которые и в Европе, и в Северной Америке думают так же, как мы. Таких много», – сказал он, подчеркнув, что надо объединять усилия, передает ТАСС.

    При этом, по мнению Путина, стержнем, основой Победы являются подвиги народа СССР.

    Ранее Путин объяснил, почему национализм отличается от патриотизма и опасен для общества.

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    30 апреля 2025, 20:32 • Новости дня
    Захарова осудила угрозы Еврокомиссии Вучичу за поездку в Москву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления Еврокомиссии о последствиях визита президента Сербии Александра Вучича в Москву 9 мая.

    Дипломат назвала подобные действия Запада «бандитизмом» и «шантажом», подчеркнув, что Еврокомиссия использует методы, похожие на действия мафии и преступников.

    В своем Telegram-канале Захарова заявила: «Что это за "черные метки", которые Запад раздает в виде неких предупреждений? Так действовали пираты, так действует мафия, так действуют шантажисты и преступники, так действуют террористические ячейки».

    Захарова также раскритиковала Еврокомиссию за грубое отношение к потенциальным членам Евросоюза, отметив, что если такие методы применяются до вступления, то после членства ситуация может только ухудшиться.

    Напомним, Еврокомиссия предупредила Сербию о том, что визит президента страны Александра Вучича в Москву на День Победы может осложнить переговоры по вступлению в Евросоюз.

    Ранее спикер МИД России Мария Захарова назвала проявлением европейского нацизма планы ЕС запретить лидерам стран приезжать в Москву на 9 Мая.

    Вучич заявил, что он не изменил своего решения посетить Москву 9 мая, несмотря на значительное политическое давление, которое оказывается на него извне.

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    29 апреля 2025, 07:29 • Новости дня
    Аргентина раскрыла досье на сбежавших после войны нацистов

    Правительство Аргентины опубликовало архивы разведки о нацистах-эмигрантах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Аргентинские власти предоставили открытый доступ к архивам, в которых содержатся сведения о судьбах нацистов, скрывшихся в стране после Второй мировой войны.

    Правительство Аргентины опубликовало рассекреченный архив документов о нацистских преступниках, скрывавшихся в стране после Второй мировой войны, передает ТАСС. Среди материалов значится досье на Йозефа Менгеле, известного экспериментацией над заключенными концлагерей, а также сведения о других военных преступниках, включая Адольфа Эйхмана, Эдварда Рошмана и Вальтера Кучмана.

    Всего опубликовано более 1850 документов, объединенных в семь отдельных досье, подготовленных аргентинской разведкой. В публикациях отмечается, что Эйхман был похищен из Аргентины израильской разведкой, а другие фигуранты досье также занимали высокие посты в нацистских структурах.

    В марте этого года Гильермо Франкос, председатель правительства Аргентины, сообщил, что президент Хавьер Милей принял решение обнародовать документы после соответствующего запроса американского сенатора. Отмечается, что в страны Южной Америки после окончания войны сбежало значительное число нацистских преступников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России возбуждает уголовные дела по фактам нацистских преступлений времен Великой Отечественной войны для того, чтобы сохранять историческую память и пресекать искажение истории, европейские страны сталкиваются с ростом проявлений неонацизма и не могут эффективно бороться с этой угрозой, а приговоры и оценки Нюрнбергского трибунала остаются юридически значимыми и сегодня, формируя основы международного права и предотвращая попытки реабилитации нацизма.

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    29 апреля 2025, 16:50 • Новости дня
    Путин предложил создать комиссию по исторической памяти России и Белоруссии
    Путин предложил создать комиссию по исторической памяти России и Белоруссии
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    На форуме «Великое наследие – общее будущее» президент России Владимир Путин предложил создать при парламентском собрании России и Белоруссии комиссию по сохранению исторической памяти для защиты правды о Великой Отечественной войне.

    «Предлагаю создать при парламентском собрании комиссию по сохранению исторической памяти. Ее главной задачей, на мой взгляд, должна стать консолидация общественных и политических сил наших граждан, прежде всего молодых людей, вокруг совместных проектов, направленных на защиту исторической правды о Великой Отечественной войне, о Второй мировой войне, о подвигах советского народа», – заявил Путин, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    По его словам, в работу комиссии должны быть вовлечены ведущие эксперты и историки двух стран.

    Ранее Путин призвал дать отпор всем, кто сегодня пытается оправдывать преступления нацистов. Он напомнил о важности сохранения памяти и достоинства ради достижений и жертв героев Великой Отечественной войны.

    Коментарии (2)
    30 апреля 2025, 14:02 • Новости дня
    Моди отправил министра обороны Индии на парад Победы в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Делегацию Индии на торжествах по случаю Дня Победы в Москве возглавит министр обороны Раджнатх Сингх, премьер-министр страны Нарендра Моди не приедет, сообщили источники.

    Министр обороны Индии Раджнатх Сингх примет участие в праздновании Дня Победы в Москве, передает ТАСС.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди не поедет в Москву для участия в мероприятиях, связанных с Днем Победы, такое решение принято в связи с развитием событий после теракта в Пахалгаме на территории Джамму и Кашмира, где погибли 26 человек.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди не приедет в Москву на День Победы, страна будет представлена на другом уровне.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, кто из иностранных лидеров приедет в Москву на парад Победы в 2025 году.

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    30 апреля 2025, 19:28 • Новости дня
    Путин: Рано или поздно отношения России с Европой восстановятся
    Путин: Рано или поздно отношения России с Европой восстановятся
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России выразил уверенность, что контакты Москвы с европейскими государствами будут восстановлены.

    «У меня сомнений нисколько нет, что у нас рано или поздно отношения с Европой восстановятся. Это безусловно. В том числе с опорой на таких людей, как вы, и таких людей, которые родились и выросли в Испании», – подчеркнул глава государства в ходе разговора с координатором международного движения «Бессмертный полк» в Испании, организатором шествий в Мадриде Викторией Самойловой на просветительском марафоне «Знание. Первые», передает ТАСС.

    «А некоторые из них родились, испанцы родились и выросли в Советском Союзе, – добавил Путин, – это дети как раз тех семей, которые в годы Гражданской войны [в Испании] перебрались в Советский Союз. Там у нас есть на кого опереться».

    Ранее в ходе встречи с участниками марафона «Знание. Первые» Путин объяснил, почему национализм отличается от патриотизма и опасен для общества.

    Коментарии (13)
    1 мая 2025, 05:30 • Новости дня
    Путин на марафоне общества «Знание» рассказал о важности исторической памяти

    Путин на марафоне общества «Знание» заявил об интернационале победителей

    Президент Владимир Путин, выступая на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые», подчеркнул, что сохранившаяся память о преступлениях против народа народа СССР в годы Великой Отечественной войны «во многом объясняют наше поведение сегодня» и имеет практическое значение.

    «Мы слышим, и я иногда слышу от зарубежных коллег, даже тех, которые, мягко говоря, не симпатизируют тому, что мы делаем, защищая свои интересы. Они говорят: «Да, конечно, Советский Союз и советские люди так пострадали. Конечно, вы имеете право думать о защите своих интересов и обеспечении безопасности сегодня и на длительную историческую перспективу». Это имеет значение в практическом плане», – цитирует Путина РИА «Новости».

    В среду глава российского государства посетил Музей Победы на Поклонной горе в Москве, где проходил марафон «Знание. Первые», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    На встрече с участниками марафона Путин заявил, что России нужны сторонники в Европе и США, которые  образовали бы свой «интернационал победителей».

    «Я бы говорил и о поколении победителей, и об интернационале победителей... Сегодня нам такой интернационал нужен. Нужно работать с людьми, которые и в Европе, и в Северной Америке думают так же, как мы. Таких много», – заявил президент. При этом, по его мнению, основой Победы стали подвиги народа СССР.

    Глава государства добавил, что россияне, «будучи русскими, татарами, евреями, мордвой, чеченцами, дагестанцами, должны прежде всего говорить об этом». «Почему кто-то из другого интернационала, коричневого интернационала, поддерживает неонацизм, в данном случае на Украине, и пытается у нас растворить память о подвигах нашего народа, о подвигах предков, дедов и прадедов? А потому, что это вычищение памяти исторической нас растворяет самих. От этого мы теряем свою идентичность, а значит внутреннюю собранность и силу, единство нашего народа», – подчеркнул Путин.

    Глава государства сделал особый акцент на том, что у народа, у которого нет прошлого, нет и будущего. По его словам, эта попытка «растворить нас всех в каком-то аморфном состоянии» не случайна.

    Путин также объяснил разницу между национализмом и патриотизмом, подчеркнув, что важно осознавать разницу между этими понятиями.

    «Национализм – это первая стадия к нацизму, первый шаг, потому что национализм основан не просто на любви к представителям своего этноса, а на ненависти к другим. Патриотизм – совсем другое дело, любить свою Родину – не значит ненавидеть других, а национализм подпитывается именно этим, ненавистью к другим странам и другим народам», – указал Путин.

    Во время общения с участниками марафона президент передал наилучшие пожелания активистам, которые занимаются защитой правды о Второй мировой войне в Европе.

    Обращаясь к координатору  международного движения «Бессмертный полк» в Испании Виктории Самойловой, президент указал на то, что даже в сегодняшний непростой момент есть люди, которые «имеют мужество заявить о своем отношении к происходящим событиям сегодня и, более того, дать оценку тому, что происходило в годы Второй мировой войны».

    На встрече с участниками марафона «Знание. Первые» Владимир Путин также назвал День Победы триумфом советского и российского народа.

    Накануне, выступая с обращением к участникам III Международного антифашистского конгресса, президент России отметил важность защиты исторической правды и противодействия неонацизму. Он также призвал дать отпор всем, кто сегодня пытается оправдывать преступления нацистов.

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