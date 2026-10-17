  • Новость часаРябков: Заморозка санкций США показала настрой на украинское урегулирование
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    Арина Цветкова Арина Цветкова Курдистан перестает быть пространством войны

    Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Планету охватывает война полов

    «Тарелочницы» схлестываются с «пополамщиками», скандалы с «сыночками-корзиночками» сменяются яростными спорами вокруг «воскресных мам». Со всех сторон доносится «мужчина должен», «женщина должна».

    29 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо свободы слова нужна свобода дела

    «Нельзя жить в обществе и быть свободным от него», – писал Ленин. Это по-прежнему верно, но можно пойти дальше, противопоставив «свободе от общества», недостижимой, но для некоторых всё еще соблазнительной, «свободу для общества» как высший тип свободы.

    17 комментариев
    17 октября 2026, 08:27 • Новости дня

    Ошибка привела к ложной тревоге на тысяче вокзалов в Германии

    DPA: Человеческий фактор вызвал ложную тревогу на тысяче вокзалов в ФРГ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Почти на тысяче железнодорожных станций в трех регионах Германии прозвучала ложная тревога с призывом к эвакуации из-за случайного нажатия аварийной кнопки.

    Почти на 1 тыс. железнодорожных станций в трех регионах Германии в пятницу прозвучала ложная тревога с призывом срочно эвакуироваться, передает ТАСС со ссылкой на агентство dpa.

    По данным федеральной полиции, инцидент произошел из-за человеческой ошибки, а не технического дефекта. В концерне Deutsche Bahn ошибочно нажали аварийную кнопку.

    Сигнал тревоги сработал на вокзалах и остановках в федеральных землях Гессен, Рейнланд-Пфальц и Саар. Представители Deutsche Bahn сослались на автоматизацию систем и принесли извинения пассажирам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее кража кабелей парализовала движение поездов в Германии. Также у немецкого вокзала нашли американскую авиабомбу времен Второй мировой войны. До этого Deutsche Bahn приостановил движение поездов по всей стране.

    14 октября 2026, 21:22 • Новости дня
    Прокурор Шмидт отказался считать «Северные потоки» законной военной целью

    Прокурор ФРГ заявил, что «Северные потоки» не были законной военной целью

    Прокурор Шмидт отказался считать «Северные потоки» законной военной целью
    @ Markus Scholz/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Старший прокурор Штефан Шмидт заявил по итогам первого судебного заседания в Гамбурге, что магистрали «Северный поток» и «Северный поток – 2» являлись гражданской инфраструктурой и не могли считаться законной военной целью.

    Заявления защиты обвиняемого по делу о подрыве «Северных потоков» о том, что газопроводы были военной целью, не соответствуют действительности. «Газопроводы не были законной военной целью, но являлись гражданскими объектами», – подчеркнул Шмидт, добавив, что магистрали обеспечивали природным газом Германию и другие страны Западной Европы, передает ТАСС.

    Первое заседание по делу о терактах на трубопроводах прошло в Высшем земельном суде Гамбурга в среду. Подозреваемым выступает гражданин Украины Сергей Кузнецов.

    До конца января инстанция планирует провести 24 заседания. Дополнительные слушания могут состояться в феврале, в настоящее время продолжается согласование их графика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду обвиняемый в подрыве «Северных потоков» украинец отказался от показаний.

    Адвокаты подсудимого потребовали закрыть уголовное дело. Немецкий прокурор назвал власти Украины заказчиками преступления.

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    16 октября 2026, 21:05 • Новости дня
    Внутренний портал BMW рухнул от наплыва желающих уволиться

    Bild: Сотрудники BMW обвалили внутренний портал из-за огромных выходных пособий

    Внутренний портал BMW рухнул от наплыва желающих уволиться
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Программа немецкого автоконцерна BMW по выплате выходных пособий добровольно увольняющимся сотрудникам вызвала ажиотаж, из-за которого внутренний портал компании не выдержал нагрузки и обвалился.

    Компания была вынуждена приостановить прием новых заявлений об увольнении, чтобы обработать уже поступившие, передает Lenta.ru со ссылкой на Bild.

    Топ-менеджмент BMW, как и других немецких автопроизводителей, запланировал сокращения из-за кризиса в отрасли. В 2026 году на выходные пособия заложен бюджет в миллиард евро, а в 2027 году расходы могут возрасти. Концерн планирует сократить до 8 тыс. рабочих мест по всему миру, преимущественно в Германии.

    Увольняющимся обещают крупные компенсации, зависящие от зарплаты, возраста и стажа. Опытные сотрудники с высокими доходами могут получить около 50 тыс. евро за каждый год работы. В BMW рассчитывают, что эти затраты окупятся, позволив экономить миллиард евро ежегодно с 2028 года.

    Сокращения объясняют стремлением повысить эффективность, внедрением искусственного интеллекта и снижением потребности в разработчиках на фоне падения прибыли автоконцерна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом брюссельские санкции подорвали могущество автопрома Германии.

    Депутат бундестага Маркус Фронмайер заявил о желании вернуть немецкие авто в Россию.

    Весной антироссийские санкции ударили по автопрому Германии.

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    17 октября 2026, 11:58 • Видео
    Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

    Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

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    16 октября 2026, 18:35 • Новости дня
    Ученые: Нехватка тяжелой воды помешала Гитлеру создать ядерную бомбу к 1945 году

    Ученые: Нацистская Германия в 1945 году была далека от создания ядерной бомбы

    Ученые: Нехватка тяжелой воды помешала Гитлеру создать ядерную бомбу к 1945 году
    @ Malin Wunderlich/dpa/Global Look Press

    Нацистская Германия была значительно дальше от создания работающего ядерного реактора, чем утверждал руководивший исследованиями физик Вернер Гейзенберг. К такому выводу пришли ученые, изучившие сохранившиеся урановые кубы и архивные документы немецкой ядерной программы.

    Исследование под руководством директора ядерного центра Мэрилендского университета Тимоти Кета показало, что последней экспериментальной установке Германии не хватало ресурсов для запуска самоподдерживающейся цепной реакции. Результаты опубликованы в PNAS Nexus.

    Реактор B8 построили в 1945 году под руководством Гейзенберга. В нем использовались кубы природного урана, подвешенные в тяжелой воде. Она похожа на обычную воду, но вместо обычного водорода содержит дейтерий, в ядре атома которого есть дополнительный нейтрон.

    В реакторе тяжелая вода служит замедлителем нейтронов, высвобождающихся при делении ядер урана. Замедленные нейтроны с большей вероятностью вызывают деление других ядер, помогая поддерживать цепную реакцию.

    Создание работающего реактора могло открыть путь к получению плутония для атомной бомбы. Внутри установки часть ядер урана поглощает нейтроны и после последовательных радиоактивных превращений становится плутонием-239, пригодным для использования в ядерном оружии. Однако этот материал еще необходимо выделить из облученного топлива, поэтому запуск реактора сам по себе не означает создания бомбы.

    Когда американские военные обнаружили и демонтировали B8, установка так и не достигла критичности. Этим термином обозначают состояние, при котором цепная реакция поддерживает себя без внешнего источника нейтронов. Гейзенберг впоследствии утверждал, что для запуска требовалось лишь относительно небольшое увеличение количества урана.

    Авторы новой работы изучили два сохранившихся урановых куба, технические отчеты, переписку и другие архивные материалы. Их расчеты показали, что установке требовалось примерно вдвое больше урана и более чем вдвое больше тяжелой воды, чем в ней находилось. По оценке исследователей, эти потребности превышали доступные Германии во время войны ресурсы.

    Особенно остро стояла проблема тяжелой воды. Единственным европейским предприятием, способным снабжать ею немецкую программу в необходимых объемах, был завод Norsk Hydro в норвежском Веморке. После оккупации Норвегии в апреле 1940 года Германия получила контроль над производством. Однако американский налет 16 ноября 1943 года лишил предприятие возможности выпуска тяжелой воды.

    Ученые также рассмотрели возможность ее замены графитом, который тоже способен замедлять нейтроны. Именно графитовый замедлитель использовали американские исследователи, осуществившие в 1942 году первую управляемую самоподдерживающуюся цепную ядерную реакцию.

    Однако доступный немецкой программе графит содержал примеси, делавшие его непригодным для этой задачи. В частности, бор поглощал нейтроны, необходимые для поддержания реакции, и препятствовал достижению критичности.

    Авторы заключили, что Гейзенберг существенно недооценивал объем дополнительных ресурсов, необходимых для запуска B8. При существовавших конструкциях и доступных материалах Германия не могла запустить ни тяжеловодный реактор, ни его графитовую альтернативу. Таким образом, немецкая ядерная программа оставалась далека от создания установки, способной производить материал для атомного оружия.

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    14 октября 2026, 13:35 • Новости дня
    Прокуратура ФРГ объявила подрыв «Северных потоков» военным преступлением
    Прокуратура ФРГ объявила подрыв «Северных потоков» военным преступлением
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Представитель Федеральной прокуратуры ФРГ заявил, что действия украинца Сергея Кузнецова по подрыву газопроводов «Северный поток» следует рассматривать как военное преступление.

    Федеральная прокуратура ФРГ считает военным преступлением действия украинца Сергея Кузнецова, обвиняемого по делу о подрыве «Северных потоков». Процесс проходит в Высшем земельном суде Гамбурга, передает ТАСС.

    «Поскольку он совершил деяния, будучи офицером украинской армии и с ведома государственных структур Украины, их следует расценивать как военное преступление», – сказал прокурор.

    Украинец обвиняется в осуществлении взрывов, разрушении строительных сооружений и нарушении работы общественных предприятий. В начале заседания он отказался от дачи устных показаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду прокурор в ФРГ назвал власти Украины заказчиками подрыва «Северных потоков».

    Суд Гамбурга начал рассматривать дело об этом преступлении.

    Газета The Times отметила, что судебный процесс создаст проблемы для ФРГ и Украины.

    Комментарии (9)
    14 октября 2026, 19:56 • Новости дня
    Ландтаг немецкой Саксонии-Анхальт проголосовал за отмену санкций против России
    Ландтаг немецкой Саксонии-Анхальт проголосовал за отмену санкций против России
    @ Ronny Hartmann/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ландтаг германской федеральной земли Саксония-Анхальт принял резолюцию с требованием немедленно отменить экономические санкции против России и прекратить военную поддержку Украины.

    Ландтаг (региональный парламент) федеральной земли Саксония-Анхальт ФРГ на внеочередном заседании принял резолюцию, требующую немедленной отмены экономических санкций против России и прекращения военной помощи Украине. Документ, предложенный фракциями «Альтернатива для Германии» (АдГ) и BSW («Союз социальной справедливости и экономического благоразумия»), поддержало большинство депутатов регионального парламента, передает ТАСС.

    Резолюция обязывает региональные власти представить мирную инициативу в Бундесрате. В заявлении содержится призыв к отмене финансовых ограничений в отношении Москвы, остановке поставок оружия Киеву и содействию нейтральному статусу Украины. Против инициативы проголосовали представители ХДС, СДПГ, «Зеленых» и Левой партии.

    «Вы ведете политику не для Германии, а для кого угодно в этом мире. Наши деньги должны оставаться нашей стране», – заявил сопредседатель фракции АдГ Ульрих Зигмунд. По его словам, Берлин потратил около 28 млрд евро на украинских беженцев и 23 млрд евро на оружие для Киева в ущерб собственным гражданам.

    Исполняющий обязанности премьер-министра Саксонии-Анхальт Свен Шульце назвал голосование шоу. Он подчеркнул, что региональный парламент не обладает полномочиями в сфере внешней политики, и пообещал, что кабинет министров изучит принятую резолюцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу лидер АдГ обвинил Мерца в предпочтении Украины интересам граждан Германии. В тот же день в стране сгорел склад с гуманитарной помощью для Киева.

    А в четверг выяснилось, что Берлин потратил треть выделенных на поддержку Украины денег внутри страны.

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    14 октября 2026, 14:52 • Новости дня
    Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» украинец отказался от показаний

    Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» украинец Кузнецов отказался от показаний

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Гражданин Украины Сергей Кузнецов, обвиняемый в подрыве «Северного потока», отказался от дачи устных показаний в суде Гамбурга.

    Обвиняемый в координации подрыва газопроводов «Северный поток» украинец Сергей Кузнецов отказался от дачи устных показаний в Высшем земельном суде Гамбурга. На предложение судьи взять слово подсудимый ответил отрицательно, передает корреспондент РИА «Новости».

    Взрывы на экспортных газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду адвокаты обвиняемого в подрыве «Северных потоков» потребовали закрыть дело.

    Немецкий прокурор назвал власти Украины заказчиками подрыва.

    В Гамбурге началась акция с призывом создать комиссию по этому делу.

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    16 октября 2026, 17:07 • Новости дня
    Суд Гамбурга начал рассмотрение просьбы закрыть дело «Северных потоков»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Высший земельный суд Гамбурга начал рассматривать ходатайство защиты гражданина Украины Сергея Кузнецова о прекращении уголовного дела о подрыве газопроводов «Северный поток».

    Защита заявила о якобы существующих процессуальных препятствиях для продолжения разбирательства, точная дата оглашения решения на данный момент не определена, передает РИА «Новости».

    «Я не могу с уверенностью спрогнозировать, когда сенат примет решение по этому ходатайству. Если сенат удовлетворит ходатайство, процесс будет прекращен», – сообщила руководитель пресс-службы суда в Гамбурге Марайке Франтцен.

    По ее словам, из-за рассмотрения требования адвокатов суд отложил утверждение повестки заседаний, запланированных на ноябрь. При этом второе слушание по делу Сергея Кузнецова намечено на 27 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду суд в Гамбурге завершил первое заседание по делу о подрыве «Северных потоков».

    Адвокаты обвиняемого потребовали закрыть уголовный процесс. Немецкий прокурор назвал власти Украины заказчиками диверсии.

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    15 октября 2026, 11:01 • Новости дня
    В Германии возникла угроза дефицита авиатоплива

    Sueddeutsche Zeitung: Lufthansa приняла меры из-за нехватки авиатоплива

    В Германии возникла угроза дефицита авиатоплива
    @ IMAGO/5VISION.NEWS/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Немецкая авиакомпания Lufthansa распорядилась заправлять самолеты дополнительным топливом перед вылетом во Франкфурт-на-Майне на фоне снижения пропускной способности трубопровода.

    В аэропорту Франкфурта-на-Майне возникла угроза перебоев с поставками керосина, из-за чего перевозчик поручил пилотам брать на борт дополнительные запасы топлива на некоторых рейсах, пишет Sueddeutsche Zeitung.

    В авиакомпании заявили, что отмены рейсов из-за сложившейся ситуации в данный момент не ожидается. Поводом для напряженной ситуации со снабжением стала плановая техническая проверка трубопровода, по которому топливо поступает в авиагавань.

    Кроме того, по информации газеты Bild, дополнительным фактором риска стал низкий уровень воды в Рейне. Из-за этого танкеры могут ходить по реке лишь с ограниченной загрузкой.

    При этом компания-оператор аэропорта Fraport заверила, что регулярное обслуживание трубопровода не приведет к дефициту благодаря наличию других путей поставок и вместительным резервуарам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг крупнейший аэропорт Германии столкнулся с угрозой дефицита авиатоплива. Весной прибыль немецкой Lufthansa Cargo выросла на 33% из-за ближневосточного кризиса. В апреле Lufthansa отменила 20 тыс. авиарейсов для экономии керосина.

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    15 октября 2026, 14:51 • Новости дня
    Мерц отверг идею передать активы России под контроль США

    Канцлер ФРГ Мерц выступил против передачи активов России под контроль США

    Мерц отверг идею передать активы России под контроль США
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил категорически против идеи передать замороженные в Европейском союзе российские активы под управление Соединенных Штатов.

    Глава правительства Германии прокомментировал публикации о попытках Вашингтона взять под контроль замороженные в Европе российские средства, передает ТАСС.

    «Это активы, которые заморожены в Европе. Они и должны оставаться замороженными в Европе. Это наше дело, и решать это нам», – заявил Мерц журналистам перед началом саммита Евросоюза в Брюсселе.

    Ранее газета Financial Times сообщила, что США предложили европейским странам разморозить часть активов России для их последующего перевода в подконтрольный Вашингтону финансовый механизм.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не в курсе подобных предложений, а достоверность публикации не подтверждается.

    Западные страны заморозили около 300 млрд евро активов России, из которых почти 180 млрд хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear, неоднократно выступавшем против экспроприации средств из-за риска ответных мер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Кремль ответил на сообщения о попытках США забрать российские активы в Европе.

    Газета Financial Times сообщила о предложении Вашингтона разморозить часть российских средств.

    Во вторник Британия и Польша призвали Евросоюз разобраться с активами России.

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    14 октября 2026, 22:18 • Новости дня
    Германия решила закупить БПЛА с сеткометами для защиты военных баз
    Германия решила закупить БПЛА с сеткометами для защиты военных баз
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Бундесвер планирует закупить беспилотные летательные аппараты с сеткометами для защиты казарм и других военных объектов от дронов.

    Бюджетный комитет Бундестага одобрил проект закупки беспилотников с сеткометами для защиты военных объектов, передает ТАСС.

    «Дроны-сеткометы считаются проверенным средством защиты объектов», – отметили в оборонном ведомстве ФРГ.

    Такие беспилотники перехватывают аппараты противника с помощью сети. Этот способ, в отличие от уничтожения огнем, исключает опасность падения осколков, поэтому дроны-сеткометы подходят для использования в городских условиях. Они применяются в сочетании с радиолокационными станциями и комплексами радиоэлектронной борьбы.

    Точное количество беспилотников не раскрывается из соображений безопасности. Закупки для Бундесвера на сумму свыше 25 млн евро требуют одобрения бюджетного комитета парламента.

    Ранее в Германии назвали сроки готовности нового подразделения беспилотников.

    В августе возле немецкого аэропорта нашли начиненный взрывчаткой беспилотник.

    Летом удар беспилотника по самолету Ан в Германии попал на камеры.

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    16 октября 2026, 22:59 • Новости дня
    Шредер опроверг получение предложений стать переговорщиком с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что немецкое правительство никогда не обращалось к нему с предложением выступить в роли переговорщика в диалоге между Европой и Россией.

    По словам Шредера, информация, что власти ФРГ просили бывшего немецкого лидера стать посредником, не соответствует действительности, передает РИА «Новости».

    «Об этом никто не спрашивал… Никто из федерального правительства», – заявил Шредер.

    Ранее президент Владимир Путин сообщил, что именно европейские страны отказались от диалога с Москвой. Отвечая на вопрос о возможном визави, он отметил, что лично для него предпочтительным кандидатом стал бы Шредер, однако европейцы должны сами выбрать лидера, которому они доверяют.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье политики СДПГ потребовали исключить Шредера из партии после поездки в Россию.

    На прошлой неделе немецкие политики раскритиковали бывшего канцлера за встречу с Владимиром Путиным.

    В мае Владимир Путин объяснил причины предложения кандидатуры Шредера в качестве возможного переговорщика от Евросоюза.

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    14 октября 2026, 12:34 • Новости дня
    Прокурор в ФРГ назвал власти Украины заказчиками подрыва «Северных потоков»

    Прокурор в ФРГ обвинил госорганы Украины в подрыве «Северных потоков»

    Tекст: Вера Басилая

    Представитель федеральной прокуратуры Германии заявил в Высшем земельном суде Гамбурга, что обвиняемый в подрыве газопроводов «Северный поток» украинец Сергей Кузнецов действовал по поручению Киева.

    В ходе оглашения обвинительного заключения прокурор заявил, что диверсия в акватории Балтийского моря в сентябре 2022 года осуществлялась «по поручению государственных структур Украины», передает РИА «Новости».

    По версии обвинения, подсудимый Сергей Кузнецов был руководителем оперативной группы и координировал действия соучастников. В сентябре 2022 года диверсанты доставили взрывчатку в акваторию Балтийского моря на арендованной в Ростоке парусной яхте «Андромеда», после чего подорвали нитки экспортных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    Отмечается, что обвиняемого доставили в зал судебных заседаний под конвоем трех вооруженных сотрудников полиции. Кузнецов в светло-сером костюме занял место рядом с защитниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду суд Гамбурга начал рассматривать дело о подрыве «Северных потоков».

    В Гамбурге стартовала акция с призывом создать комиссию по расследованию инцидента.

    Газета The Times отметила, что судебный процесс создаст проблемы для ФРГ и Украины.

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    14 октября 2026, 17:39 • Новости дня
    Мерц заявил о необходимости сократить бюджет ЕС по всем направлениям

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что проект бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы необходимо сократить во всех сферах из-за ограниченности средств.

    Переговоры по новому многолетнему финансовому плану ЕС вступают в решающую фазу и должны завершиться в текущем году. Однако имеющиеся в распоряжении средства ограничены, поэтому избежать сокращения текущего предложения невозможно, заявил Мерц, его слова приводит ТАСС.

    «Нам не избежать повторного сокращения текущего предложения во всех сферах», – сказал канцлер ФРГ, выступая в Бундестаге.

    По его словам, Евросоюзу следует «четче и правильнее расставить приоритеты», направив инвестиции в безопасность и конкурентоспособность. Мерц также призвал к радикальному сокращению бюрократии для стимулирования экономического роста, пообещав на предстоящем заседании Европейского совета потребовать от Еврокомиссии упразднения обязательств по отчетности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду аудиторы ЕС предупредили о риске роста коррупции в новом бюджете.

    Во вторник лидеры Германии, Италии и Бельгии потребовали «экстренный тормоз» для решений ЕС.

    В начале месяца Мерц назвал отсутствие нового бюджета ЕС самым выгодным сценарием для ФРГ.

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    16 октября 2026, 18:21 • Новости дня
    Мерц: Cаммит ЕС не принял решений по Украине
    Мерц: Cаммит ЕС не принял решений по Украине
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что по итогам прошедшего саммита Евросоюза лидеры стран объединения не приняли никаких конкретных решений по Украине.

    Глава правительства ФРГ Фридрих Мерц подтвердил, что саммит ЕС не принял конкретных решений по Украине. По его словам, участники встречи на высшем уровне в Брюсселе обсудили текущую ситуацию, однако не достигли конкретных договоренностей, передает ТАСС.

    «Решений не было, но произошел обмен мнениями», – рассказал Мерц журналистам на пресс-конференции по итогам европейского саммита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу лидеры ЕС поддержали Владимира Зеленского на фоне критики со стороны президента США Дональда Трампа.

    При этом накануне саммит Евросоюза впервые отложил обсуждение ситуации на Украине на второй день встречи.

    А в среду европейские политики решили обсудить проблему вывоза украинского зерна.

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    14 октября 2026, 15:00 • Новости дня
    Суд в Гамбурге завершил первое заседание по делу о подрыве «Северных потоков»

    Первое заседание по делу о подрыве «Северных потоков» продлилось два часа

    Tекст: Ольга Иванова

    В Высшем земельном суде Гамбурга завершилось первое слушание по делу о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», которое продолжалось чуть более двух часов.

    Первое заседание суда по делу о подрыве трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» завершилось в Высшем земельном суде Гамбурга. Процесс продлился чуть более двух часов, передает ТАСС.

    Председательствующая судья объявила о закрытии заседания, уточнив, что следующие слушания назначены на 27 октября.

    Подозреваемым по уголовному делу проходит гражданин Украины Сергей К. Инстанция назначила 24 заседания до конца января. В феврале ожидаются дополнительные слушания, однако процесс их согласования в настоящий момент продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Высший земельный суд Гамбурга приступил к рассмотрению дела о подрыве газопроводов.

    Прокурор в ФРГ назвал власти Украины заказчиками диверсий.

    Обвиняемый в теракте украинец назвал себя уроженцем Омска.

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