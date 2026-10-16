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    Как России защитить цифровую инфраструктуру от ударов
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    «Тарелочницы» схлестываются с «пополамщиками», скандалы с «сыночками-корзиночками» сменяются яростными спорами вокруг «воскресных мам». Со всех сторон доносится «мужчина должен», «женщина должна».

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо свободы слова нужна свобода дела

    «Нельзя жить в обществе и быть свободным от него», – писал Ленин. Это по-прежнему верно, но можно пойти дальше, противопоставив «свободе от общества», недостижимой, но для некоторых всё еще соблазнительной, «свободу для общества» как высший тип свободы.

    8 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Зеленский хамит Трампу

    Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.

    11 комментариев
    16 октября 2026, 14:26 • Новости дня

    Питерский блогер выдал бабушку за одинокую блокадницу и собрал 600 тыс. рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Петербургский блогер Егор Семенов организовал сбор средств на покупку квартиры якобы одинокой 92-летней блокаднице, которая оказалась его бабушкой, сообщили СМИ.

    Петербургский блогер Егор Семенов публиковал трогательные истории о встрече с «одинокой бабушкой Людмилой», которую водил в театры и кафе. Он говорил, что ей негде жить, и собрал около 600 тыс. рублей на покупку квартиры. Однако RT удалось выяснить, что пожилая жительница города на Неве на самом деле его бабушка.

    В районной администрации уточнили, что женщина не одинока и действительно пережила блокаду. Квартира, полученная ею от государства в 70-х годах, была продана в 2019 году, а новая оформлена на двух внуков.

    «Квартира, в которой на данный момент живет моя бабушка, находится в залоге у банка. И ежемесячно я плачу деньги банку и обслуживаю обременения. Если я по какой-то причине перестану платить, банк заберет эту квартиру», – заявлял Семенов, добавив, что его посты были правдивыми. Тем не менее ролики о сборе средств он удалил.

    Адвокат Мария Меренкова отметила, что действия блогера подпадают под статью о мошенничестве. «Это мошенничество. И бабушка, и внучек – это группа лиц по предварительному сговору, которые ввели в заблуждение большое число людей», – сказала она, допустив, что возраст Людмилы может стать смягчающим обстоятельством. В отношении неё, скорее всего, будут проводить комплексную психиатрическую экспертизу, так как, возможно, она вообще не понимала и не осознавала всю тяжесть своих действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Мосгорсуд сократил срок заключения блогеру Аязу Шабутдинову.

    Ранее «Единая Россия» обратилась в СК по факту обмана туристов турагентом-блогером.

    14 октября 2026, 22:48 • Новости дня
    Маск ответил Киеву на претензии в ограничении Starlink

    Маск объяснил ограничения работы Starlink коммерческим статусом сети

    Tекст: Вера Басилая

    Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск заявил, что терминалы спутниковой связи Starlink предназначены исключительно для гражданских и оборонительных целей и не могут применяться Киевом для наступательных действий.

    Маск отреагировал на претензии украинской стороны из-за скоростных лимитов и ограничений на работу устройств, передает РИА «Новости».

    «Starlink – это коммерческий сервис, принадлежащий и контролируемый SpaceX. Использование Starlink ограничено гражданскими или оборонительными действиями и не может применяться для наступательных военных операций, поскольку подобное недопустимо для коммерческой компании», – подчеркнул Маск.

    Он пояснил разницу между гражданской сетью и военной спутниковой системой Starshield. По его словам, аппараты Starshield принадлежат американскому правительству, а любые ограничения по их использованию устанавливаются военным ведомством США и президентом страны.

    Заявление последовало в ответ на сообщение бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова о восстановлении связи на скоростях до 160 км в час. Ранее экс-советник главы украинского оборонного ведомства Сергей Стерненко пожаловался на пропадание сигнала при быстром движении, что ограничило логистику армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Владимир Зеленский призвал Илона Маска вернуть армии доступ к терминалам Starlink.

    Офицер украинских войск сравнил ограничения в работе системы с ядерным ударом.

    Глава МИД Польши пригрозил предпринимателю из-за возникшей у Киева проблемы.

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    14 октября 2026, 12:01 • Новости дня
    Глава МИД Польши пригрозил Маску из-за ограничения Starlink для ВСУ

    Глава МИД Польши предупредил Илона Маска из-за работы Starlink для ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратился с предупреждением к американскому предпринимателю Илону Маску после сообщений об ограничении скорости работы терминалов Starlink для украинских военных.

    Глава МИД Польши обратился к Маску на фоне информации об ограничении скорости работы терминалов спутникового интернета Starlink для ВСУ, передает ТАСС.

    «Илон Маск, большой человек, ты опять занимаешься политикой, используя свои продукты? Будучи твоими европейскими клиентами, мы следим за тобой», – написал Сикорский на своей странице в соцсети X.

    Ранее внештатный советник Владимира Зеленского, специалист в сфере связи и беспилотных систем Сергей Бескрестнов заявил, что американская компания SpaceX ночью ограничила скорость работы терминалов Starlink для украинской армии, из-за чего сорвался ряд операций.

    Утром экс-советник министра обороны Украины Сергей Стерненко сообщил об ограничении доступа ВСУ к интернету. По его мнению, компания сделала это по запросу администрации Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду советник Зеленского подтвердил ограничение доступа Вооруженных сил Украины к спутниковому интернету Starlink.

    На Украине заявили о срыве операций ВСУ из-за отключения связи.

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    15 октября 2026, 20:11 • Видео
    Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

    Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

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    14 октября 2026, 14:55 • Новости дня
    Зампред «Ростелекома» Ермаков заявил о необходимости создания «ЦОД судного дня»

    Зампред «Ростелекома» Ермаков заявил о необходимости площадок бэкапов

    Зампред «Ростелекома» Ермаков заявил о необходимости создания «ЦОД судного дня»
    @ Александр Натрускин/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель президента ПАО «Ростелеком» Валерий Ермаков заявил о необходимости создания центра обработки данных (ЦОД) «судного дня» для резервного копирования и оперативного восстановления сервисов в условиях новых угроз.

    Для восстановления работы ИТ-сервисов в случае чрезвычайных происшествий провайдерам необходим специализированный резервный центр обработки данных. Об этом заявил заместитель президента ПАО «Ростелеком» Валерий Ермаков, пишет РБК.

    «Обязательно сегодня, все понимают, нужна площадка так называемого судного дня. Это такая площадка бэкапов, в которой в случае чего вы всегда можете восстановить свои сервисы. Это действительно было невозможно представить какое-то время назад, но сейчас это прям реальная потребность. Так называемый ЦОД судного дня, это то, что должно быть, потому что сегодня бэкап, это то, что позволяет любому провайдеру услуг очень быстро восстановиться», – считает Ермаков.

    Топ-менеджер отметил, что недавние сбои в инфраструктуре «Яндекса» из-за атак беспилотников продемонстрировали уязвимость централизованных систем. В новых реалиях заказчики переходят к микросотовой архитектуре, распределяя свои сервисы между множеством площадок с обязательным резервированием мощностей для повышения общей устойчивости бизнеса.

    «Возвращаемся обратно в ту историю, когда мы разносим максимально наши сервисы, разносим таким образом, чтобы это было максимально разнесено по площадкам и, самое главное, обязательно это было еще отрезервировано. И максимально разносим по географической территории с тем, чтобы сохранить устойчивость. Это действительно очень важный момент», – сказал Ермаков.

    Однако переход к распределенной архитектуре требует надежных каналов связи с низкой задержкой, в то время как российская магистральная инфраструктура сильно перегружена. По словам Ермакова, построенные десятилетия назад оптические каналы теряют светопроводящие свойства, что ведет к ослаблению сигнала и дефициту магистральных ресурсов, хотя новая линия TEA NEXT должна обеспечить дополнительные возможности для ответа на эти вызовы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Сбербанк заявил об отсутствии ущерба своим сервисам при атаке дронов на дата-центр в Балакове.

    Во вторник сервис «Яндекс Пэй» частично восстановил денежные переводы после ударов беспилотников.

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    14 октября 2026, 15:44 • Новости дня
    Путин призвал совершенствовать российскую систему цифровой безопасности
    Путин призвал совершенствовать российскую систему цифровой безопасности
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на совещании по кибербезопасности заявил о необходимости развивать все составляющие системы цифровой защиты.

    Государству необходимо совершенствовать инструменты оперативного реагирования на угрозы в информационной среде. На совещании по кибербезопасности российский лидер Владимир Путин призвал развивать отечественную систему защиты цифровой инфраструктуры, передает ТАСС.

    «Очевидно, что с развитием цифровизации, на фоне прямой и гибридной внешней агрессии, с которой мы сталкиваемся, на новый уровень выходят и киберугрозы в отношении экономики, логистики, транспорта, социальной сферы и систем жизнеобеспечения и государственного управления. Для нейтрализации этих угроз необходимо совершенствовать все составляющие отечественной системы цифровой безопасности, включая оценку и анализ рисков, механизмы мониторинга зависимости от внешних платформ, а также инструменты оперативного реагирования на кибератаки, повышать координацию действий правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями, интернет-компаниями и другими структурами», – перечислил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Владимир Путин назвал вопрос цифровой безопасности особенно важным для развития России.

    В тот же день ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал проведение системного совещания по данной теме.

    Его глава государства запланировал в воскресенье.


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    14 октября 2026, 15:58 • Новости дня
    Минцифры помогло «Яндексу» с резервными площадками после атаки дронов

    Минцифры помогло «Яндексу» найти дополнительные площадки после атаки на ЦОДы

    Минцифры помогло «Яндексу» с резервными площадками после атаки дронов
    @ Aleksander Polyakov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство цифрового развития России помогло компании «Яндекс» найти дополнительные площадки для переноса ключевых систем после атаки на центры обработки данных.

    Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что ведомство оказало содействие в поиске новых мест для размещения систем «Яндекса». «Минцифры оказало «Яндексу» содействие в предоставлении дополнительных площадок для переноса ключевых систем. Несмотря на беспрецедентную атаку на ЦОДы, компании удалось оперативно перевести работу ключевых систем на заранее подготовленные резервные площадки», – сказал министр в комментарии РБК, пишет ТАСС.

    Шадаев добавил, что территориальное распределение мощностей помогает снизить зависимость от отдельных крупных объектов и сохранить доступность сервисов при серьезных повреждениях. «Яндекс» продолжает восстановительные работы и перенос систем на сторонние площадки.

    В пресс-службе «Яндекса» отметили, что компания много лет развивает распределенную инфраструктуру и резервные мощности на независимых площадках, не раскрывая их местоположение.

    Напомним, 11 октября «Яндекс» остановил работу дата-центра во Владимире из-за последствий атаки беспилотников. Девятого октября часть инфраструктуры в Калуге также получила повреждения, а в Сасове Рязанской области после атаки дронов произошел пожар, затронувший часть оборудования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сервис «Яндекс Пэй» частично восстановил переводы после атак беспилотников.

    В понедельник производители пива предупредили о задержках поставок из-за сбоя в «Яндексе».

    В воскресенье из-за атаки дронов на объекте инфраструктуры в пригороде Владимира возник пожар.

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    15 октября 2026, 19:38 • Новости дня
    Путин: С помощью ИИ можно проследить каждую пачку гречки и ее качество
    Путин: С помощью ИИ можно проследить каждую пачку гречки и ее качество
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на форуме «Деловой России» заявил, что технологии искусственного интеллекта позволяют детально контролировать качество товаров на электронных площадках.

    Глава государства во время выступления отметил, что развитие систем больших данных и искусственного интеллекта служит конкурентным преимуществом страны, передает ТАСС.

    «С помощью искусственного интеллекта можно на самом деле проследить каждую пачку гречки и ее качество. Но только этим надо заниматься, и тогда это даст дополнительное мощное конкурентное преимущество нашим производителям и платформенным электронным площадкам», – заявил Путин и добавил, что подобное использование современных технологий является крайне перспективным направлением для бизнеса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин заявил об активном внедрении сервисов искусственного интеллекта в России.

    В начале месяца президент призвал выработать правила использования таких технологий.

    В прошлом месяце глава государства предупредил об опасностях искусственного интеллекта.

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    14 октября 2026, 19:48 • Новости дня
    Яндекс восстановил большинство функций умных колонок с Алисой AI

    Яндекс восстановил большинство функций Станций, ТВ и чата с Алисой AI

    Tекст: Ольга Иванова

    Большинство возможностей умных колонок, телевизоров и чата с Алисой AI вновь доступны пользователям, сообщил «Яндекс». Компания продолжает восстановление сервисов: некоторые функции пока отключены или работают нестабильно.

    В чате с Алисой AI заработали режим «Эксперт» для сложных задач, генерация текстов и изображений, обработка файлов и картинок. Доступен и раздел «Студия» с обновленным интерфейсом, где можно оживлять фотографии и объединять два снимка, говорится в заявлении компании.

    На телевизорах с YaOS и Станции Макс, подключенной к телевизору по HDMI, восстановлены просмотр фильмов и сериалов, поиск и магазин приложений. На умных устройствах вновь доступны утреннее шоу Алисы, прогноз погоды, ответы на вопросы, таймеры, будильники и напоминания. Все функции ИИ-наушников Яндекс Дропс также работают.

    Пользователи могут подключать устройства и управлять ими через приложение «Дом с Алисой», создавать и запускать сценарии умного дома, пользоваться ИИ-камерой и смотреть трансляции с нее. При этом подключение и работа партнерских устройств умного дома пока могут сопровождаться сбоями.

    Недоступными остаются звонки между Станциями, режим «Посмотреть» в чате, система рекомендаций контента и караоке на телевизорах с YaOS.

    Нестабильная работа возможна при одновременном воспроизведении музыки на нескольких колонках, использовании сказок и радионяни. Кроме того, если в доме несколько Станций, на команду могут откликнуться сразу все устройства, которые ее услышали, вместо ближайшего.

    «Если какая-то функция у вас пока не работает или ведёт себя непривычно, пожалуйста, немного подождите – перезагружать колонку или менять настройки не нужно», – пояснили в «Яндексе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Минцифры помогло «Яндексу» с резервными площадками после атаки дронов.

    Сервисы по аренде недвижимости ограничили работу из-за сбоя.

    В понедельник производители пива предупредили о задержках поставок из-за проблем в компании.

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    15 октября 2026, 09:19 • Новости дня
    США опровергли причастность к ограничению работы Starlink на Украине

    Axios: Администрация Трампа не имеет отношения к замедлению работы Starlink

    США опровергли причастность к ограничению работы Starlink на Украине
    @ Official SpaceX Photos

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Администрация президента США Дональда Трампа заявила о непричастности к замедлению работы системы спутникового интернета Starlink на Украине.

    Представители Белого дома сообщили украинским чиновникам, что не контролируют деятельность компании SpaceX и не несут ответственности за предполагаемые сбои, передает «Интерфакс» со ссылкой на Axios.

    Американские чиновники связывают проблемы со связью с технической неисправностью в системе.

    Однако, по данным портала, власти Украины подозревают, что ограничения были намеренно введены SpaceX с целью вынудить Киев согласиться с требованием Трампа прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    В среду советники президента Украины Владимира Зеленского обратились в Белый дом, ЦРУ и Пентагон с запросами о причинах сбоев и возможных путях их устранения. Один из источников отметил, что администрация Трампа намерена связаться со SpaceX для выяснения обстоятельств произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду советник Зеленского подтвердил ограничение доступа ВСУ к терминалам Starlink.

    В тот же день офицер ВСУ сравнил эти ограничения с ядерным ударом.

    Зеленский призвал Маска вернуть доступ к терминалам Starlink.

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    14 октября 2026, 15:43 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости улучшить оперативное реагирование на кибератаки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    России необходимо совершенствовать все составляющие системы цифровой безопасности на фоне прямой и гибридной внешней агрессии, заявил президент Владимир Путин.

    России нужно совершенствовать все составляющие системы цифровой безопасности на фоне внешней агрессии, заявил на совещании по кибербезопасности президент Владимир Путин.

    «Для нейтрализации этих угроз необходимо совершенствовать все составляющие отечественной системы цифровой безопасности, включая оценку и анализ рисков, механизмы мониторинга зависимости от внешних платформ, а также инструменты оперативного реагирования на кибератаки», – приводит слова Путина ТАСС.

    По словам главы государства, необходимо повышать координацию действий правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями, интернет-компаниями и другими структурами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назвал вопрос цифровой безопасности особенно важным для развития России.

    До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал системное совещание Владимира Путина по кибербезопасности. Его глава государства запланировал в воскресенье.

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    15 октября 2026, 07:19 • Новости дня
    В работе китайской платформы DeepSeek произошел сбой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В четверг утром сайт и приложения китайской платформы DeepSeek временно перестали работать, сообщили информационные агентства.

    Сбой был зафиксирован после 08.00 по пекинскому времени (03.00 мск), передает ТАСС со ссылкой на издание Yicai.

    Сервер оставался недоступным к 11.40 по пекинскому времени (06.40 мск). Сервисная поддержка компании устанавливает причину неполадок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце создателей DeepSeek и Moonshot пригласили в Совбез ООН.

    Тогда же пользователи в России столкнулись с массовыми сбоями в работе нейросети DeepSeek.

    Летом Роскомнадзор сообщил об отсутствии решений ограничить доступ к этой платформе.

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    14 октября 2026, 22:01 • Новости дня
    Зеленский призвал Маска вернуть ВСУ доступ к терминалам Starlink

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский назвал ошибкой решение компании SpaceX об ограничении скорости спутникового интернета Starlink на Украине и попросил бизнесмена Илона Маска восстановить работу сети.

    По словам Зеленского, снижение скорости спутникового интернета для украинской армии стало ошибочным решением руководства компании SpaceX, передает ТАСС.

    «Если вы теряете скорость Starlink, понятно, что происходит. Мы просим включить его», – заявил Зеленский в интервью журналисту Пирсу Моргану. Фрагменты беседы опубликованы в социальной сети X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду советник Владимира Зеленского подтвердил ограничение доступа армии к спутниковой связи.

    Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты приняли решение отключить систему спутниковой связи Starlink для украинских военных.

    Глава МИД Польши пригрозил Илону Маску из-за отключения интернета для ВСУ.

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    13 октября 2026, 22:08 • Новости дня
    Неизвестные подожгли 11 антенн Starlink в Болгарии

    Tекст: Антон Антонов

    Двое неизвестных в масках подожгли 11 антенн системы спутниковой связи Starlink компании SpaceX, расположенных в районе Софии, сообщил депутат болгарского парламента Ивайло Мирчев, сопредседатель партии «Да, Болгария».

    «Речь идет о секретном объекте под Софией», – заявил Мирчев, отметив, что, по его данным, сожжены 11 антенн из 17.

    Депутат добавил, что направил запросы в Государственное агентство национальной безопасности (ДАНС) и МВД и рассчитывает представить парламенту дополнительную информацию по этому инциденту, передает РИА «Новости» со ссылкой на Болгарское национальное телевидение.

    Издание «Днес» пишет, что станция спутниковой связи в районе села Плана в Софийской области не является секретным или военным объектом и принадлежит одному из крупнейших телекоммуникационных операторов Болгарии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник правоохранительные органы Германии сообщили о задержании первых подозреваемых в поджоге шлюза Starlink в Польше.

    Во вторник в Германии задержали третью подозреваемую в поджоге польской станции Starlink.

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    14 октября 2026, 21:31 • Новости дня
    Зеленский заявил об отключении Starlink и допустил технический сбой

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты приняли решение отключить систему спутниковой связи Starlink для украинских военных.

    Украинский лидер выразил надежду, что масштабные сбои в работе системы спутниковой связи являются ошибкой или технической проблемой. Об этом он рассказал в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану, передает РИА «Новости».

    «Понимаем, что происходит. Они отключили систему – это их решение. Надеюсь, что это ошибка или, возможно, серьезная техническая проблема, не знаю», – сказал Зеленский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду офицер ВСУ сравнил ограничения в работе Starlink с ядерным ударом.

    Глава МИД Польши пригрозил предпринимателю Илону Маску из-за проблем с терминалами для украинской армии.

    На Украине заявили о срыве операций вооруженных сил из-за отключения спутникового интернета.

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    14 октября 2026, 16:44 • Новости дня
    Еврокомиссия пообещала к 2029 году заменить Украине Starlink

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Евросоюз может обеспечить Украине часть спутниковых услуг за счет европейских мощностей и коммерческих операторов, однако полноценная спутниковая группировка заработает только к 2029 году, заявил представитель Еврокомиссии Тома Ренье.

    Евросоюз может заменить часть услуг Starlink для Украины, но только к 2029 году, заявил представитель Еврокомиссии Тома Ренье.

    «Мы рассматриваем возможность к началу следующего года включить коммерческие услуги в GovSatCom. Как базовая связь, так и услуги военного назначения будут полностью доступны в рамках IRIS к 2029 году. Таким образом, у нас есть способ преодолеть этот разрыв», – цитирует РИА «Новости» ответ Ренье на вопрос о возможности заменить Starlink на Украине.

    По его словам, действующая европейская платформа GovSatCom объединяет спутниковые мощности стран ЕС. Еврокомиссия ведет переговоры с Украиной о ее подключении к системе.

    Ренье отметил разницу между гражданскими и военными потребностями Киева. Базовые потребности могут обеспечиваться за счет мощностей государств – членов ЕС, а военные – потенциально коммерческими операторами.

    Официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо отказалась сравнивать европейские системы со Starshield и сообщила, что у ЕК нет достаточной информации о перебоях в работе Starlink.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду на Украине заявили о срыве операций ВСУ из-за отключения интернета Starlink.

    В тот же день советник главы офиса президента Михаил Подоляк подтвердил ограничение доступа к сети.

    А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться точных данных о передаче разведданных США Киеву.

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    14 октября 2026, 15:31 • Новости дня
    Путин назвал вопрос цифровой безопасности особенно важным для развития России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Развитие России и общества зависит от внедрения цифровых технологий, поэтому вопрос кибербезопасности имеет особое значение, заявил президент Владимир Путин.

    Вопрос кибербезопасности России особенно важен, поскольку от активного внедрения цифровых технологий зависит устойчивое развитие страны и общества, заявил президент Владимир Путин на совещании по кибербезопасности.

    «Предлагаю обсудить крайне важный и актуальный вопрос повышения уровня цифровой безопасности России», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Глава государства добавил: «Все мы хорошо понимаем, что от активного внедрения цифровых технологий во многом зависит устойчивое развитие государства и общества».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал системное совещание Владимира Путина по кибербезопасности. Его глава государства запланировал в воскресенье.

    В июле Путин подписал закон о кибербезопасности и защите информации.

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    Как России защитить цифровую инфраструктуру от ударов

    Россия ведет масштабное строительство критически важной для страны цифровой инфраструктуры и рассматривает вопрос о том, где именно она должна находиться. Сразу несколько обстоятельств заставляют думать о том, чтобы новые центры обработки данных строились в первую очередь не в центральной части страны, а на Урале или даже в Сибири. Почему? Подробности

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    СБУ помогает Молдавии терять государственность

    Украинские спецслужбы помогли властям Молдавии удержать власть на прошлогодних парламентских выборах, признал посол Украины в Кишиневе Паун Роговей. Эксперты считают, что Киев и другие внешние игроки все активнее вмешиваются во внутренние дела страны. Кто на самом деле определяет политическое будущее Молдавии? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

    • Как отказаться от навязанных услуг и вернуть деньги в 2026 году: заявление, сроки и порядок возврата

      С 1 сентября 2025 года продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов запрещено заранее проставлять за покупателя согласие на дополнительные товары и услуги или создавать условия, при которых такое согласие считается данным автоматически. Если дополнительную услугу подключили или продали без согласия потребителя, он вправе отказаться от нее и потребовать деньги обратно, причем на возврат отводится три дня. Для услуг, добровольно приобретенных вместе с кредитом, страховок и обычных договоров оказания услуг действуют другие правила и сроки. Рассказываем, как отказаться от навязанных услуг в 2026 году, написать заявление на возврат денег и куда обращаться, если компания отказывается платить.

    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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