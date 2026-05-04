Оптовые цены на свинину в России резко снизились из-за перепроизводства

Tекст: Дмитрий Зубарев

Оптовые цены на свинину в России значительно снизились из-за перенасыщения рынка и слабого спроса, сообщают «Известия».

За год закупочные цены на свиные отрубы упали на 15–22%. Средняя оптовая стоимость полутуши 2-й категории с 20 по 26 апреля составила 188 рублей за 1 кг, что на 15% ниже показателей прошлого года.

Удешевление связано с ростом производства, ограничениями экспорта и снижением потребительской активности, признали участники рынка. По словам замгендиректора ГК «Агропромкомплектация» Светланы Трофимовой, текущие цены вплотную приблизились к себестоимости, что ухудшает рентабельность бизнеса. Представители компаний отмечают, что ситуация усугубляется подорожанием логистики и дополнительными расходами, связанными с маркировкой продукции.

На фоне снижения спроса, вызванного аномально прохладной погодой и осторожностью потребителей, в отрасли зафиксирован приток дешевой импортной курятины из Китая. По данным «Продо», импорт куриного филе из КНР в начале 2026 года увеличился в четыре раза по сравнению с прошлым годом, а мясо птицы стало важным конкурентом для свинины. Это усилило ценовую конкуренцию и повлияло на уменьшение оптовых цен на отечественное мясо.

Несмотря на падение цен в оптовом сегменте, в рознице снижение стоимости невелико из-за роста издержек производителей. По данным Росстата, индекс потребительских цен на свинину с начала года вырос на 0,9%, а в апреле стоимость подешевела на 19% в годовом выражении и составила 217 рублей за 1 кг. Представитель АКОРТ Станислав Богданов отмечает, что торговые сети удерживают минимальные цены, иногда даже с отрицательной наценкой, чтобы сохранить доступность продукции для покупателей.

Эксперты ожидают коррекции оптовых цен к июлю, на динамику могут повлиять старт отпускного сезона, рост стоимости живка, а также сокращение импорта в мясопереработке и изменение курса валют. Минсельхоз отмечает, что отрасль достигла полной самообеспеченности по свинине, а для поддержки животноводства действуют субсидии и льготные кредиты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты оценили стоимость стандартного набора продуктов для шашлыка в начале майских праздников.

Вице-премьер Юрий Трутнев выразил удивление по поводу цены одного яблока в 300 рублей на Чукотке.

Федеральная антимонопольная служба предупредила ретейлеров о недопустимости завышения цен на мясо.