Эксперты подсчитали стоимость набора продуктов для шашлыка

Аналитики Россельхозбанка оценили стоимость шашлычного набора

Tекст: Ольга Иванова

Стоимость продуктовой корзины для приготовления шашлыка из свинины на троих человек в России составила 2140 рублей, передает РИА «Новости». Если заменить свинину на куриное мясо, итоговая сумма снизится до 1825 рублей, подсчитали аналитики центра устойчивого развития Россельхозбанка.

«По данным мониторинга розничных цен на апрель 2026 года, стоимость набора продуктов для шашлыка из свинины на компанию из трех человек составляет 2140 рублей», – говорится в сообщении экспертов.

В стандартный набор вошли полтора килограмма свинины за 630 рублей и бутылка вина за 600 рублей. Также учтены три килограмма овощей стоимостью 540 рублей, 300 граммов зелени за 120 рублей, два батона хлеба и соус, которые обойдутся в 130 и 120 рублей соответственно. Замена мяса на курицу обойдется в 315 рублей за полтора килограмма.

Специалисты подчеркнули, что во время майских выходных традиционно возрастает спрос на сопутствующие товары для отдыха на природе. Продажи алкогольных и безалкогольных напитков, овощей, фруктов, зелени, соусов и хлеба в этот период увеличиваются в полтора-два раза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты зафиксировали самую высокую стоимость шашлыка из свинины на Чукотке.

Аналитики АКРА назвали курятину и свинину самыми доступными видами мяса для этого блюда.

В прошлом году выезд на пикник с шашлыками для компании из четырех человек подорожал почти до четырех тысяч рублей.