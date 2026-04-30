Путин: Россия готова развивать международное сотрудничество в ядерной энергетике

Tекст: Ольга Иванова

Путин направил обращение участникам обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), передает РИА «Новости». В своем заявлении он отметил готовность Москвы развивать партнерство в сфере ядерной энергетики.

«Россия, будучи одним из лидеров в сфере ядерной энергетики, готова и впредь развивать конструктивное сотрудничество на данном направлении со всеми заинтересованными государствами – участниками договора», – подчеркнул глава государства в послании, зачитанном послом по особым поручениям МИД Андреем Белоусовым.

По словам президента, текущая непростая международная обстановка требует дополнительных многосторонних усилий для построения мира, свободного от ядерного оружия. Он также добавил, что все государства, добросовестно выполняющие обязательства по ДНЯО, обладают неоспоримым правом пользоваться благами мирного атома без каких-либо ограничений.

В заключение Путин выразил признательность Секретариату ООН за организацию форума. Российский лидер рассчитывает, что конференция окажется результативной и внесет значительный вклад в укрепление режима нераспространения, а также в обеспечение глобальной безопасности и стабильности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подтвердил строгое соблюдение Москвой всех обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия.

Глава российской делегации Андрей Белоусов сообщил о серьезных угрозах для глобального режима нераспространения.

Представители стран «ядерной пятерки» запланировали проведение экспертных консультаций на полях обзорной конференции в Нью-Йорке.