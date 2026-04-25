Мелони призвала Европу попросить Путина «сделать шаги вперед»
Глава итальянского правительства Джорджа Мелони прокомментировала возможность участия президента России Владимира Путина в предстоящем саммите G20 на территории США.
Мелони был задан вопрос по поводу возможного участия президента России в саммите G20. «Я считаю, что настал момент, когда именно мы должны просить его сделать шаги вперед», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на Ansa.
При этом глава кабинета министров Италии добавила, что сейчас совершенно неподходящее время для попыток пойти навстречу Москве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона получила официальное приглашение на предстоящий саммит G20 в США. Кремль сообщил, что решение об участии Путина в этом мероприятии пока не принято. Ранее Мелони призвала Европу к началу диалога с Россией.