14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.14 комментариев
Путин поздравил Трампа с днем рождения
Президент РФ Владимир Путин в ходе третьего за месяц телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом поздравил его с 79-летием. Об этом на брифинге сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
«Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с днем рождения. Президенту США исполнилось сегодня 79 лет», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.
Кроме того, по его словам, российский лидер отметил, что в Соединенных Штатах в этот день празднуется День американского флага и 250-летие Сухопутных войск.
Ушаков сообщил, что оба президента выразили удовлетворение сложившимися личными отношениями, которые позволяют им по-деловому общаться и искать решения сложных вопросов двусторонней и международной повестки дня.
В ходе разговора Путин и Трамп вновь подчеркнули братство по оружию народов СССР и США во Второй мировой войне. Этой теме было уделено особое внимание, как и в предыдущих беседах лидеров.
Это уже третий телефонный разговор президентов за последний месяц и пятый с начала года. Одной из главных тем обсуждения стало обострение между Израилем и Ираном, а также вопросы, связанные с Украиной и развитием двусторонних отношений.
Напомним, Ушаков заявил, что Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился 50 минут. По его словам, российский лидер осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил тревогу по поводу возможной эскалации ситуации на Ближнем Востоке.
Представитель Кремля отметил, что президент РФ обозначил намерение Москвы вернуться к переговорам с Киевом после обозначенной даты.