Путин поздравил Трампа с днем рождения

Tекст: Дарья Григоренко

«Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с днем рождения. Президенту США исполнилось сегодня 79 лет», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

Кроме того, по его словам, российский лидер отметил, что в Соединенных Штатах в этот день празднуется День американского флага и 250-летие Сухопутных войск.

Ушаков сообщил, что оба президента выразили удовлетворение сложившимися личными отношениями, которые позволяют им по-деловому общаться и искать решения сложных вопросов двусторонней и международной повестки дня.

В ходе разговора Путин и Трамп вновь подчеркнули братство по оружию народов СССР и США во Второй мировой войне. Этой теме было уделено особое внимание, как и в предыдущих беседах лидеров.

Это уже третий телефонный разговор президентов за последний месяц и пятый с начала года. Одной из главных тем обсуждения стало обострение между Израилем и Ираном, а также вопросы, связанные с Украиной и развитием двусторонних отношений.

Напомним, Ушаков заявил, что Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился 50 минут. По его словам, российский лидер осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил тревогу по поводу возможной эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Представитель Кремля отметил, что президент РФ обозначил намерение Москвы вернуться к переговорам с Киевом после обозначенной даты.