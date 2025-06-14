  • Новость часаПутин в разговоре с Трампом осудил операцию Израиля против Ирана
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    14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.

    14 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Отсутствие больших угроз осложняет соседство с Центральной Азией

    Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.

    36 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Русским дали вспомнить, что они есть

    Праздник сегодня настоящий. День, я бы сказал, политического спасения России. Русский флаг со Спасом Нерукотворным в сегодняшней армии – это сильно отложенный результат тех дней, когда русским дали вспомнить, что они есть.

    34 комментария
    14 июня 2025, 19:10 • Новости дня

    Путин провел 50-минутный телефонный разговор с Трампом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился 50 минут, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

    «Только что состоялся очередной телефонный разговор президента России Владимира Владимировича Путина с президентом США Дональдом Трампом», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

    Ушаков отметил, что «разговор продолжался около часа, а если быть точным, 50 минут. Был содержательным, откровенным и, главное, весьма полезным». Представитель Кремля охарактеризовал общение как конструктивное и насыщенное.

    Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что считает важным начало прямого диалога между США и Россией по вопросу урегулирования ситуации на Украине. Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп изменил статус-кво, начав личные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    В среду президент США заявил о хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным и раскрыл детали их последнего разговора.

    12 июня 2025, 16:28 • Новости дня
    Путин рассказал о бойце, выполнившем его личный приказ
    Путин рассказал о бойце, выполнившем его личный приказ
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин отметил, что на День России поздравит бойца спецоперации и его супругу, которые сыграли свадьбу после его совета.

    Путин рассказал о предстоящей встрече с участником специальной военной операции, который исполнил его личный приказ, сообщает РИА «Новости».

    По словам главы государства, полгода назад во время телефонного разговора он спросил у бойца, состоит ли тот в браке. Получив отрицательный ответ, Путин посоветовал военному жениться.

    Президент отметил, что сегодня встретится в Кремле с этим бойцом и его избранницей. Путин добавил: «Вот сегодня буду встречаться с ним в связи с тем, что он исполнил приказ Верховного Главнокомандующего и женился. Поздравлю их и с Днем России, и с бракосочетанием».

    Встреча проходит в рамках образовательной программы для ветеранов и участников спецоперации на Украине под названием «Время героев».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил участников образовательной программы для ветеранов и участников спецоперации «Время героев» с Днем России во время встречи в Кремле.

    Комментарии (9)
    14 июня 2025, 04:04 • Новости дня
    Аналитик Берлетик раскрыл, что под видом переговоров с Ираном скрывал Трамп

    Берлетик: Переговоры с Ираном были прикрытием американо-израильского удара

    Аналитик Берлетик раскрыл, что под видом переговоров с Ираном скрывал Трамп
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Геополитический аналитик, бывший морпех США Брайан Берлетик заявил, что так называемые переговоры с Ираном по ядерной программе, были прикрытием для того удара, который совершил Израиль в ночь на 13 июня.

    «Как и предупреждалось, «переговоры» Трампа с Ираном были прикрытием для крупного американо-израильского удара», – написал он в посте соцсети Х.

    Берлетик считает, что мир должен прекратить с США такие «переговоры» и дать Вашингтону понять, что любая атака со стороны сателлитов США будет истолкована как атака самих США.

    «Настало время тем, кто защищает Трампа, проснуться, высказаться и отказать ему», – призвал аналитик.

    По его мнению, подобные игры – это не то, за что голосовали американцы.

    «Россия и Китай – на очереди. Он не остановится на Иране, цель удара по Ирану –  создать условия для дальнейшего окружения и сдерживания России и Китая», – предупредил Берлетик.

    Напомним, Израиль в ночь на пятницу, 13 июня, атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей военного руководства и физиков-атомщиков.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп ответил на несколько вопросов телеведущей CNN Даны Бэш, один из которых заставил его мрачно пошутить в стиле дона Корлеоне, отметив, что все, кто когда-то был против его предложения, теперь мертвы.

    Американский журналист Такер Карлсон, один из самых влиятельных сторонников президента Трампа, написал в своем информационном бюллетене, что США должны «отказаться от Израиля» и позволить ему вести собственные войны.

    Комментарии (13)
    14 июня 2025, 18:00 • Видео
    Война против Трампа началась

    14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили - и не случайно.

    Комментарии (0)
    12 июня 2025, 16:00 • Новости дня
    Путин встретился в Кремле с участниками проекта «Время героев»

    Путин раскрыл цель проекта «Время героев»

    Путин встретился в Кремле с участниками проекта «Время героев»
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поздравил участников образовательной программы для ветеранов и участников спецоперации «Время героев» с Днем России в ходе встречи в Кремле.

    Глава государства обратился к собравшимся с приветствием и поздравлениями, передает ТАСС. «Уважаемые друзья, добрый день. Сегодня у нас праздник, День России. Я вас всех сердечно с этим поздравляю. С праздником», – сказал Путин.

    Он подчеркнул, что участие в программе «Время героев» является еще одной возможностью продолжить служение Отечеству. Путин также отметил, что программа создана для того, чтобы связать сегодняшний день и будущее России с героями страны.

    «Мне очень хотелось, когда мы организовывали эту программу, чтобы она создавала условия для того, чтобы не по названию, а по сути сегодняшний день и завтрашний день страны был связан с такими людьми, как вы, чтобы это было ваше время. Поэтому и назвали программу «Время героев», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Президент выразил уверенность в необходимости развития платформы и рассчитывает, что в ближайшее время программа приобретет в России широкий размах.

    Накануне пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин в День России намерен провести встречу с участниками программы «Время героев».

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    14 июня 2025, 03:18 • Новости дня
    CNN: Трамп мрачно пошутил в ответ на вопрос о судьбе соглашения с Ираном

    CNN: Трамп мрачно пошутил о погибших участниках переговоров с Ираном

    CNN: Трамп мрачно пошутил в ответ на вопрос о судьбе соглашения с Ираном
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп ответил на несколько вопросов телеведущей CNN Даны Бэш, один из которых заставил его мрачно пошутить в стиле дона Корлеоне, отметив, что все, кто когда-то был против его предложения, теперь мертвы.

    Трамп ранее призывал иранцев «сесть за стол переговоров, чтобы заключить сделку, пока не стало слишком поздно», однако теперь те, кто выступал против ядерной сделки с Соединенными Штатами, мертвы, сказал президент США в интервью репортеру CNN Дане Бэш в коротком телефонном интервью.

    «Вы знаете, что люди, с которыми я имел дело, мертвы, сторонники жесткой линии», – сказал Трамп, по словам Бэш.

    Мохаммад Багери, главнокомандующий армией Ирана, был убит в ходе первых израильских ударов, как и генерал Хоссейн Салами, генерал Голамали Рашид и генерал Амир Али Хаджизаде.

    Когда Бэш спросила, была ли их смерть результатом атаки Израиля, Трамп иронично ответил: «Они определенно умерли не от гриппа, и не от Covid».

    Американский лидер также повторил свою реплику в посте в социальных сетях.

    «Некоторые иранские сторонники жесткой линии говорили смело, но они не знали, что должно было произойти. Они все мертвы теперь, и будет только хуже!» –написал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявлял, что иранские чиновники звонят в США с просьбой о переговорах по ядерной сделке после последних событий на Ближнем Востоке.

    До этого Трамп выразил уверенность, что израильский удар по Тегерану приведет к позитивным изменениям на мировых финансовых рынках.

    Комментарии (9)
    14 июня 2025, 00:47 • Новости дня
    Карлсон назвал участие США в атаках Израиля «средним пальцем избирателям» Трампа
    Карлсон назвал участие США в атаках Израиля «средним пальцем избирателям» Трампа
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля//Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Такер Карлсон, один из самых влиятельных сторонников американского президента Дональда Трампа, написал в своем информационном бюллетене в пятницу, что США должны «отказаться от Израиля» и позволить ему вести собственные войны.

    «Если Израиль хочет развязать эту войну, он имеет на это полное право. Это суверенная страна, и она может поступать, как ей заблагорассудится. Но не при поддержке Америки», цитирует журналиста – Jewish Insider.

    В последние дни Карлсон высказывался о том, что опасения по поводу доступа Ирана к ядерному оружию необоснованны, а война с Исламской Республикой не только приведет к тысячам американских жертв на Ближнем Востоке, но и «будет равносильна глубокому предательству» базы Трампа и фактически «положит конец его президентству».

    Карлсон повторил это в своем информационном бюллетене, обвинив Трампа в «соучастии в акте войны» посредством «многолетнего финансирования и поставок оружия Израилю».

    Прямое участие США в войне с Ираном, сказал Карлсон, «стало бы средним пальцем в лицо миллионам избирателей, которые отдали свои голоса в надежде создать правительство, которое наконец поставит США на первое место».

    «То, что произойдет дальше, определит президентство Дональда Трампа», –  заключил он.

    Напомним, Израиль в ночь на пятницу, 13 июня, атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей военного руководства и физиков-атомщиков.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил Владимиру Путину, что нападение Израиля является откровенным нарушением международных правил и обязательно получит ответ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани на экстренном заседании Совета Безопасности организации заявил, что израильские атаки – это «акт государственного терроризма и вопиющее нарушение международного права». С решительным осуждением израильских атак выступила Россия.


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    13 июня 2025, 18:28 • Новости дня
    Трамп заявил о звонках из Ирана с просьбой о ядерной сделке

    Трамп сообщил о просьбах иранских властей заключить ядерное соглашение

    Tекст: Вера Басилая

    Иранские чиновники звонят в США с просьбой о переговорах по ядерной сделке после последних событий на Ближнем Востоке, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп сообщил, что представители иранских властей выходят с ним на связь с целью обсуждения возможного соглашения по ядерной программе, передает ТАСС.

    Трамп подчеркнул, что после израильских ударов интерес Тегерана к переговорам возрос. По словам американского президента, иранские чиновники звонят ему с предложениями обсудить заключение соглашения по ядерной программе.

    Он отметил, что «они упустили возможность заключить сделку» и теперь, возможно, «у них будет другая возможность».

    Ранее член комиссии по национальной безопасности Ирана заявил, что новый раунд переговоров по ядерной программе с США может быть отменен из-за удара Израиля.

    СМИ писали, что Соединенные Штаты ожидают проведения встречи по ядерной сделке с Ираном в Омане 15 июня, несмотря на ситуацию с ударами Израиля.

    Трамп назвал удар Израиля по Ирану «замечательным для рынка». Также Трамп допустил дальнейшую эскалацию, если Тегеран откажется от соглашения, и предупредил о возможных новых атаках.

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    12 июня 2025, 12:43 • Новости дня
    Путин поздравил граждан страны с Днем России
    Путин поздравил граждан страны с Днем России
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    День России выступает символом более чем тысячелетнего пути российского государства, заявил президент Владимир Путин. 12 июня отмечается государственный праздник – День России.

    «Сегодня день России, день нашей Родины. Это великое слово вызывает в нас самые глубокие и сокровенные чувства, отзывается теплотой и любовью в наших сердцах, вдохновляет на высокие поступки и достижения, на созидания и победы», – цитирует Путина ТАСС.

    «От всей души поздравляю вас с праздником, который символизирует мощный, непрерывный, более чем тысячелетний путь Государства Российского, его историю и культуру, уникальное природное богатство, разнообразие и самобытность регионов, знаменует общую судьбу нашего многонационального народа, заслуги перед Отечеством всех поколений, их верность традициям сплоченности в трудовых и ратных свершениях», – сказал российский лидер.

    «Такая цельность восприятия России – наше общее, важнейшее достижение, а заботливое, сыновье отношение, искренняя преданность Родине укрепляет ее силу, независимость и суверенитет», – добавил президент, выступая на церемонии награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий в Кремле.

    Напомним, Путина с Днем России поздравили президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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    12 июня 2025, 18:35 • Новости дня
    Путин пообещал дать Героя России погибшему в боях за Днепр командиру Алексею Ищенко

    Путин пообещал дать звание Героя России Алексею Ищенко посмертно

    Путин пообещал дать Героя России погибшему в боях за Днепр командиру Алексею Ищенко
    @ победаипамять.рф

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поддержал предложение о посмертном присвоении звания Героя России командиру роты Алексею Ищенко, отличившемуся в боях за Днепр летом 2022 года.

    Президент Владимир Путин пообещал присвоить звание Героя России командиру роты Алексею Ищенко, погибшему в боях за правый берег Днепра летом 2022 года, передает ТАСС.

    С такой просьбой к главе государства обратился майор, Герой России и участник программы «Время героев» Олег Пивоваров.

    Пивоваров рассказал, что командир с позывным «Хирург» проявил выдающийся героизм, командуя обороной против танкового и двух пехотных батальонов противника. По его словам, Ищенко лично управлял дроном, корректировал огонь всей артиллерии бригады и командовал двумя танками. За день бойцам удалось уничтожить 19 танков и до двух рот пехоты противника.

    В ходе сражения Ищенко был тяжело ранен и скончался от потери крови. Его последними словами по радиосвязи стали: «Пацаны, я на вас посмотрю с неба», – сообщил майор Пивоваров.

    Путин ответил: «Так и сделаем, тем более что вы свидетель этого героизма. Что же может быть более объективным доказательством и свидетельством того, что происходило».

    Напомним, Путин поздравил участников образовательной программы для ветеранов и участников спецоперации «Время героев» с Днем России в ходе встречи в Кремле.

    Глава государства вместе с участниками программы прокричал троекратное «ура» в честь бойцов спецоперации на Украине, находящихся на фронте.

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    13 июня 2025, 20:40 • Новости дня
    Путин: Россия осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Россия осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права, заявил президент России Владимир Путин.

    Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подчеркнул, что Россия осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН. Он отметил, что подобные действия идут вразрез с международным правом.

    Российская сторона подчеркнула свою приверженность мирному урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, сообщается на сайте Кремля.

    В Кремле напомнили, что Москва регулярно выдвигает конкретные инициативы для нахождения взаимоприемлемых договоренностей между сторонами. Россия и впредь будет содействовать деэскалации напряженности между Ираном и Израилем, заявили в пресс-службе президента.

    Между тем в ходе разговора Пезешкиан заявил Путину, что нападение Израиля является «откровенным нарушением международных правил и, безусловно, получит соответствующий ответ со стороны Ирана». В заявлении пресс-службы иранского президента отмечается, что Тегеран намерен дать подходящий ответ на удары по своей территории, передает ТАСС.

    Кроме того, Пезешкиан заверил, что Иран никогда не стремился к обладанию ядерным оружием и готов это доказать международным организациям. Российская сторона подчеркнула важность соблюдения международного права всеми странами региона.

    Президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о беспокойстве Москвы резкой эскалацией напряженности между Израилем и Ираном и осудил происходящее.

    Посол Израиля подтвердила удар по «ядру программы создания ядерного оружия» Ирана.

    Министерство иностранных дел России осудило ночные удары Израиля по объектам на территории Ирана и призвало к сдержанности.

    Комментарии (35)
    13 июня 2025, 16:10 • Новости дня
    Канцелярия Нетаньяху сообщила о планах провести разговор с Путиным
    Канцелярия Нетаньяху сообщила о планах провести разговор с Путиным
    @ Noam Revkin Fenton-JINIPIX/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявили о планах новых контактов на фоне обострения отношений с Тегераном, включая разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    «Премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел серию переговоров с мировыми лидерами, включая канцлера Германии, премьер-министра Индии и президента Франции», – говорится в заявлении канцелярии Нетаньяху, передает РИА «Новости».

    В ближайшее время Нетаньяху намерен обсудить ситуацию с президентом США Дональдом Трампом, президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Британии.

    Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва обеспокоена резкой эскалацией напряженности между Израилем и Ираном и осуждает происходящее.

    Министерство иностранных дел России резко осудило ночные удары Израиля по объектам на территории Ирана и призвало к сдержанности.

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    11 июня 2025, 21:44 • Новости дня
    Путин призвал к модернизации баз и аэродромов, чтобы вооружения не стояли «в чистом поле»
    Путин призвал к модернизации баз и аэродромов, чтобы вооружения не стояли «в чистом поле»
    @ Сергей Мамонтов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости заранее рассчитать требования и начать подготовку инфраструктуры для развертывания новых систем вооружений.

    Он подчеркнул, что речь идет о создании и модернизации баз, арсеналов и аэродромов, чтобы новые вооружения не размещались «в чистом поле», передает РИА «Новости».

    «Важно заблаговременно рассчитать потребности и начать подготовку инфраструктуры для размещения новых систем вооружений, включая базы, арсеналы, аэродромы и так далее. Необходимые для строительства и модернизации таких объектов финансовые ресурсы надо закрепить в программе отдельной строкой… Потому что появляются новые системы вооружений, а потом в чистом поле становятся», – отметил глава государства в ходе совещания по вопросам государственной программы вооружений.

    Напомним, Путин в среду проводит совещание по программе вооружений. Ранее он поставил задачу сформировать долгосрочную программу по всему комплексу систем вооружений и сообщил о рекордной доле современных вооружений в стратегических ядерных силах России.

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    12 июня 2025, 20:43 • Новости дня
    Путин потребовал ускорить развитие отрасли беспилотников в России

    Путин заявил о необходимости быстрого создания войск беспилотных систем

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В условиях стремительного роста эффективности применения дронов президент Владимир Путин поручил максимально быстро развернуть отдельный род войск беспилотных систем.

    Максимально быстрое и качественное развитие отрасли беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) должно быть обеспечено в России, передает ТАСС. Владимир Путин на совещании по теме вооружений указал на необходимость оперативного развертывания и совершенствования войск беспилотных систем как отдельного рода войск.

    Глава государства отметил, что беспилотники активно используются для разведки, контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, а также для задач минирования и разминирования. Путин подчеркнул, что эффективность применения БПЛА в бою постоянно растет.

    «Беспилотники активно используются для разведки, для контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, для минирования и разминирования местности. Эффективность их применения постоянно растет. В этой связи отмечу, что сейчас у нас создаются войска беспилотных систем как отдельный род войск. И надо обеспечить их максимально быстрое и качественное развертывание и развитие», – заявил президент.

    Он также обратил внимание на то, что операторы беспилотников сейчас выводят из строя до 50% техники и объектов противника. По словам Путина, дроны способны поражать бронетехнику, опорные пункты связи, транспорт и живую силу противника.

    Ранее Путин отметил, что отсутствие нормативной базы тормозит развитие беспилотной авиации.

    Производство отечественных беспилотников в России за год увеличилось почти втрое. В разработке беспилотников принимают участие более 600 компаний.

    Комментарии (29)
    12 июня 2025, 11:04 • Новости дня
    G7 отменит публикацию коммюнике из-за споров с США по Украине и климату
    G7 отменит публикацию коммюнике из-за споров с США по Украине и климату
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Государства-участники G7 намерены отказаться от совместного коммюнике по итогам канадского саммита, заявили знакомые с ситуацией источники Bloomberg.

    В G7 якобы решили отказаться от общего коммюнике из-за различий во взглядах между США и другими странами по украинскому вопросу, изменению климата и другим вопросам, передает «Коммерсант» со ссылкой на Bloomberg.

    Вероятнее всего, страны обнародуют отдельные совместные заявления лидеров по различным темам.

    Отмечается, что канадский премьер Марк Карни пытается снизить напряжение в отношениях с президентом США Дональдом Трампом, а также улучшить переговорные позиции по торговле и безопасности.

    Ранее американские сенаторы заявляли о планах добиться введения новых антироссийских санкций до саммита G7, который пройдет в Канаде с 15 по 17 июня.

    Комментарии (2)
    13 июня 2025, 15:16 • Новости дня
    Трамп назвал атаку Израиля «превосходной» и пообещал продолжение
    Трамп назвал атаку Израиля «превосходной» и пообещал продолжение
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский президент Дональд Трамп высоко оценил израильский удар по иранским объектам, отдельно отметив перспективу заключения новой ядерной сделки с Тегераном.

    Трамп прокомментировал недавнюю атаку Израиля на иранские объекты, отметив ее эффективность, передает ТАСС. По его словам, «это было превосходно», а удар был настолько сильным, насколько это вообще возможно.

    Трамп добавил: «И это еще не все, впереди будет много всего», выразив уверенность в продолжении событий, связанных с ситуацией вокруг Ирана. Он также подчеркнул, что Иран получил шанс изменить ситуацию, но этим шансом не воспользовался.

    В то же время американский лидер отказался отвечать на вопрос, принимали ли США участие в израильской атаке.

    Отдельно Трамп заявил, что у Ирана есть, возможно, второй шанс заключить соглашение по своей ядерной программе. По его словам, два месяца назад он поставил Тегерану 60-дневный ультиматум для заключения сделки, однако иранская сторона не выполнила это условие. Сейчас, по мнению Трампа, Ирану предоставляется новая возможность.

    Ранее член комиссии по национальной безопасности Ирана сообщил, что очередной раунд обсуждения ядерной программы с США может быть отменен из-за недавнего удара Израиля.

    Ранее в этот день министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака. В этой связи командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.

    До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен заключить соглашение с Ираном по ядерной программе и привержен дипломатическому пути решения вопроса, поэтому США не будут напрямую участвовать в военных атаках Израиля на Иран.

    Комментарии (5)
    13 июня 2025, 17:00 • Новости дня
    Трамп назвал удар Израиля по Ирану «замечательным для рынка»
    Трамп назвал удар Израиля по Ирану «замечательным для рынка»
    @ Morteza Nikoubazl/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что израильский удар по Тегерану приведет к позитивным изменениям на мировых финансовых рынках.

    Трамп в беседе с газетой The Wall Street Journal заявил, что атака Израиля на Иран окажет «самое положительное влияние» на мировые рынки, передает ТАСС.

    По словам президента США, теперь у Тегерана не будет возможности получить ядерное оружие, что снизит угрозу для человечества и укрепит позиции рынка.

    «Я думаю, в конечном счете это будет прекрасно для рынка, потому что у Ирана не будет ядерного оружия. Для рынка это будет замечательно – и должно оказать на него самое положительное влияние. У Ирана не будет ядерного оружия, которое представляло бы большую угрозу человечеству», – сказал американский лидер.

    Ранее Трамп назвал атаку Израиля «превосходной» и пообещал продолжение.

    Член комиссии по национальной безопасности Ирана сообщал, что очередной раунд обсуждения ядерной программы с США может быть отменен из-за недавнего удара Израиля.

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