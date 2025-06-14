14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.14 комментариев
Путин провел 50-минутный телефонный разговор с Трампом
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился 50 минут, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
«Только что состоялся очередной телефонный разговор президента России Владимира Владимировича Путина с президентом США Дональдом Трампом», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.
Ушаков отметил, что «разговор продолжался около часа, а если быть точным, 50 минут. Был содержательным, откровенным и, главное, весьма полезным». Представитель Кремля охарактеризовал общение как конструктивное и насыщенное.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что считает важным начало прямого диалога между США и Россией по вопросу урегулирования ситуации на Украине. Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп изменил статус-кво, начав личные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
В среду президент США заявил о хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным и раскрыл детали их последнего разговора.