Рютте поддержал переговоры США и России по украинскому конфликту

Tекст: Елизавета Шишкова

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает важным начало прямого диалога между США и Россией по вопросу урегулирования ситуации на Украине, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп изменил статус-кво, начав личные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Рютте заявил: «Очевидно, что очень важно то, что сделал президент Трамп. Он изменил статус-кво, начав прямые переговоры с президентом Путиным. Я одобряю его за это, потому что считаю это важным. И теперь начинается пошаговый подход».

Также генсек НАТО прокомментировал переговоры, проходившие в Стамбуле, отметив, что глава российской делегации Владимир Мединский – историк. По мнению Рютте, Россия в диалоге по Украине «пытается начать с истории тысячелетней давности». Вместе с тем он подчеркнул, что шаг за шагом стороны будут стараться добиться прогресса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД сравнила слова генсека НАТО Марка Рютте о «российской угрозе» с исповедью Кощея и обвинила Североатлантический альянс в запугивании населения.

Помощник президента Владимир Мединский предложил отправить Марку Рютте школьный учебник истории, чтобы тот мог узнать, что в XII веке Украины не существовало.