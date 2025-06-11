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    Когда рефрижераторы с телами погибших солдат ВСУ прибыли на границу, украинская сторона отказалась их принимать. За 6 тыс. погибших Украина должна выплатить их семьям около 2 млрд долларов. Денег нет, но существует и политическое измерение проблемы.

    2 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Немцы быстро научились русофобии

    Страх перед русскими коснулись практически всех областей жизни в Германии. Самый зримый удар пришелся по нашей культуре, которую немцы попросту отменили. А всё хорошее, что было между нашими народами, стирается из памяти.

    18 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Новый папа римский не хочет быть капелланом НАТО

    Сторонники «войны до стратегического поражения России» полагают, что работа духовных лидеров – воодушевлять воинов на битву, и особенно папа римский должен поднимать «эльфов» на битву с «орками».

    13 комментариев
    11 июня 2025, 14:25 • Новости дня

    Трамп заявил о прекрасных отношениях с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным и раскрыл детали их последнего разговора.

    По словам американского президента, его телефонный разговор с российским лидером 4 июня касался вопроса прекращения боевых действий на Украине, передает ТАСС.

    Трамп отметил: «В основном мы говорили о войне и о том, как положить ей конец. У меня были прекрасные отношения с ним». Он также выразил мнение, что конфликт никогда бы не начался, если бы итоги президентских выборов 2020 года в США не были, по его мнению, сфальсифицированы.

    Президент США отметил, что диалог с Путиным прошел хорошо, однако пока не дал конкретных результатов. «У нас был хороший разговор, но пока из этого ничего не вышло», – сказал он. Трамп добавил, что Путин говорил и о своих ожиданиях от Вашингтона.

    Американский президент также охарактеризовал военные действия на Украине как особо жестокие и заметил, что подобных событий не было со времен Второй мировой войны. Он отметил сложности в поиске решения, поскольку успехи в переговорах нередко сводятся на нет очередными ударами.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал отношения Путина и Трампа как рабочие.

    Ранее Трамп заявил, что Владимир Путин прошел вместе с ним через трудные времена его первого президентского срока.

    11 июня 2025, 08:45 • Новости дня
    MWM: Часть бомбардировщиков Ту-160 перебросили из Энгельса на Чукотку
    MWM: Часть бомбардировщиков Ту-160 перебросили из Энгельса на Чукотку
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Несколько стратегических бомбардировщиков Ту-160 были передислоцированы с аэродрома под Энгельсом на авиабазу рядом с Анадырем, пишет издание Military Watch Magazine.

    По сведениям журнала, на авиабазе Анадырь, расположенной более чем в 6600 километрах от Украины, были замечены как минимум два российских стратегических самолета, передает Lenta.Ru.

    В публикации отмечается, что подобные данные основаны на спутниковых снимках.

    Издание отмечает, что дальность крылатых ракет Х-101 и Х-102, которыми оснащены Ту-160, составляет пять тысяч километров.

    По мнению военных аналитиков MWM, переброска бомбардировщиков на Дальний Восток не ограничивает их возможность наносить удары по целям на Украине.

    Американский журнал National Interest заявлял, что у украинских военных нет средств для противостояния новейшему российскому стратегическому ракетоносцу Ту-160М.

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    10 июня 2025, 21:48 • Новости дня
    Дарчиев: Новый раунд переговоров России и США по «раздражителям» пройдет в Москве
    Дарчиев: Новый раунд переговоров России и США по «раздражителям» пройдет в Москве
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Дипломаты России и США готовятся к переговорам в Москве, которые станут следующим этапом консультаций по устранению разногласий в отношениях между странами.

    Новый раунд консультаций между Россией и США по вопросам устранения «раздражителей» в двусторонних дипломатических отношениях пройдет в Москве в самое ближайшее время, передает ТАСС. Об этом сообщил посол в США Александр Дарчиев в интервью, отметив, что решение о переносе переговоров из Стамбула в национальные столицы было принято по итогам встречи, прошедшей 10 апреля.

    Дарчиев подчеркнул, что процесс нормализации отношений идет сложно и «тормозится не только оппонентами Белого дома в лице «глубинного государства», но и «ястребами» в Конгрессе, где сложилось устойчивое антироссийское лобби». Однако он отметил, что движение вперед, хотя и «обратимое», все же есть, что и подтверждается договоренностью о месте проведения новой встречи.

    Посол выразил уверенность, что очередные переговоры дипломатических делегаций состоятся в ближайшее время в Москве, конкретную дату при этом не уточнил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что смена администрации США открыла новые возможности для развития отношений между Россией и Соединенными Штатами.

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    10 июня 2025, 22:44 • Видео
    Новая гражданская война в США. Началось?

    Массовые беспорядки и столкновения с полицией в Калифорнии проходят под мексиканскими флагами. Ранее этот штат действительно был частью Мексики. США начали расходиться по швам?

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    10 июня 2025, 22:42 • Новости дня
    Путин внес на ратификацию в Госдуму протокол к соглашению о силах ОДКБ
    Путин внес на ратификацию в Госдуму протокол к соглашению о силах ОДКБ
    @ Ертай Сарбасов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму протокол к соглашению о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ.

    Документ опубликован в электронной базе Госдумы. Как указывается в сопроводительных материалах, протокол, подписанный в Астане в ноябре, должен способствовать улучшению юридической основы для временного нахождения сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств ОДКБ, передает РИА «Новости».

    Напомним, Путин 27-28 ноября совершил государственный визит в Казахстан, где обсудил развитие стратегического партнерства и принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане.


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    10 июня 2025, 21:44 • Новости дня
    Вашингтон переложил сдерживание России на союзников по НАТО

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что союзники по НАТО должны взять на себя большую ответственность за сдерживание России.

    Он отметил, что ресурсы США становятся все более напряженными, поскольку страна уделяет больше внимания Тихому океану, передает РИА «Новости».

    В своем выступлении в Палате представителей Хегсет подчеркнул: «По мере того, как мы переключаем свое внимание на Тихий океан, мы рассчитываем, что наши союзники по НАТО выделят больше ресурсов на оборону с целью создать мощный щит сдерживания в Европе».

    Министр добавил, что партнеры по НАТО должны взять на себя основную ответственность за конвенциональную оборону европейского региона, так как это «давно назрело» и «справедливо по отношению к американским налогоплательщикам».

    Ранее Хегсет заявил, что Соединенные Штаты планируют изменить схему размещения своих военных подразделений по всему миру.


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    10 июня 2025, 17:18 • Новости дня
    Путин назвал главные ценности россиян

    Путин назвал единство, справедливость и семью главными ценностями россиян

    Путин назвал главные ценности россиян
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, открывая заседание Совета безопасности, посвященное вопросам совершенствования государственной политики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей, выделил традиционные ценности как фундаментальные ориентиры.

    «Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, которые закладывались нашими предками в течение столетий. Они лежат в основе нашей цивилизации и идентичности, служат опорой в жизни человека и семьи, формируют культуру, мировоззрение, устойчивое к попыткам навязать нам чужую волю», – отметил глава государства, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что определяющими для российского общества являются единство народов, приверженность правде и справедливости, милосердие, гуманизм, а также крепкая семья и любовь к детям.

    Во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал заседание Совбеза России с Путиным по духовно-нравственным ценностям.

    Ранее Путин заявил, что иностранцы видят в России оплот традиционных духовно-нравственных ценностей. Он также подчеркивал, что традиционные ценности России распространяются за пределами страны и находят одобрение у зарубежных государственных деятелей.

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    10 июня 2025, 21:27 • Новости дня
    Глава Пентагона объявил о расширении практики использования нацгвардии внутри страны

    Министр обороны США объяснил отправку нацгвардии в Лос-Анджелес

    Глава Пентагона объявил о расширении практики использования нацгвардии внутри страны
    @ REUTERS

    Tекст: Евгения Караваева

    Министр обороны США Пит Хегсет заявил о важности расширения роли Национальной гвардии для внутренней безопасности на фоне массовых протестов в Лос-Анджелесе.

    Хегсет выступил с ответом на критику демократов по поводу отправки Национальной гвардии и морских пехотинцев в Лос-Анджелес, сообщает «Интерфакс». Глава Пентагона заявил в Конгрессе, что иммиграционная и таможенная служба «имеет право безопасно проводить операции в любом штате и юрисдикции», особенно после того, как при предыдущей администрации границу пересекли 21 млн нелегальных мигрантов.

    Хегсет отметил, что при Дональде Трампе применение национальной гвардии для защиты порядка внутри страны будет расширяться: «Мы вступаем в новую фазу, когда национальная гвардия и резервисты станут важнейшим компонентом обеспечения безопасности на родине».

    Министр обороны также уточнил, что на развертывание военных подразделений для противодействия протестующим в Лос-Анджелесе выделено 134 млн долларов. Ранее Хегсет отказывался озвучивать сумму, но после настойчивых вопросов конгрессменов его ассистентка назвала эту цифру.

    По американскому законодательству, военные на действительной службе обычно не могут обеспечивать порядок внутри страны. Однако президент США Дональд Трамп в выходные разрешил задействовать вооруженные силы для усиления защиты федеральных объектов в Лос-Анджелесе.

    Действия Белого дома вызвали протест со стороны местных властей – губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сообщил о подаче иска против легитимности решения Трампа. Сам Трамп в ответ публично назвал губернатора и мэра Лос-Анджелеса «некомпетентными» и заявил, что «город мог бы сгореть дотла» без вмешательства армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, главу профсоюза в Лос-Анджелесе арестовали во время иммиграционного рейда. Протестующие в Калифорнии разграбили магазины Adidas и Apple. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность использования закона 1807 года для привлечения армии к подавлению массовых протестов, охвативших Калифорнию.

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    10 июня 2025, 22:25 • Новости дня
    Эксперт: Нельзя позволить, чтобы традиционные ценности источились

    Политолог Асафов: В борьбе ценностей мы не отгораживаемся, а продвигаем свою картину мира

    Эксперт: Нельзя позволить, чтобы традиционные ценности источились
    @ Михаил Мокрушин/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Противостояние великих держав ведется не только в военной, но и культурной сфере. Запад пытается навязать собственные ценности всему миру – так он подтачивает суверенитет других государств. В ответ Россия должна продвигать собственную картину мира, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Во вторник прошло заседание Совета безопасности РФ, посвященное традиционно-нравственным ценностям.

    «Традиционные ценности, как и историческая память, важный компонент для нашей цивилизации. Нельзя позволить, чтобы они источились. Для этого и необходимо наращивать вес в культурной войне. Давно известно, что Запад сделал ставку на применение мягкой силы, с помощью которой он разрушает обычаи и основы быта других народов», – считает политолог Александр Асафов.

    «Осознание россиян в качестве большого «Мы», принятие гражданами того факта, что они являются наследниками тысячелетней цивилизации, поможет отстоять наш привычный образ жизни. Это и есть основа традиционных ценностей. Президент прекрасно осознает важность работы на этом направлении», – добавляет эксперт.

    «Борьба за защиту ценностей сегодня как никогда актуальна. Противник пытается повлиять на нашу культуру, моду, кинофильмы, образование. Влияние Запада в этих сферах глобально, и оно «подтачивает» устои многих обществ мира. Но у нас нет права на ошибку. Важно отстоять то, что близко нам, россиянам», – говорит Асафов.

    По его словам, речь идет об осмысленных и обдуманных действиях: это поддержка искусства, уроки патриотического воспитания. «Правительство давно организовывает соответствующие мероприятия, но заседание Совбеза предаст новый импульс этой работе», – считает собеседник.

    «Важно и то, что мы не пытаемся от кого-то отгородиться, а действуем с помощью продвижения собственной картины мира. И в этой борьбе Россия не одинока. Страны БРИКС также отстаивают традиционные ценности, которые во многом схожи с нашими. Мы будем идти рука об руку с этими странами, развивать с ними сотрудничество в культурном плане», – заключил Асафов.

    Во вторник прошло заседание Совета безопасности, посвященное традиционно-нравственным ценностям. В ходе заседания президент Владимир Путин отметил, что речь идет о нравственных ориентирах, которые закладывались нашими предками в течение столетий. «Они лежат в основе нашей цивилизации и идентичности», – подчеркнул президент.

    Кроме того, глава государства назвал основные ценности россиян: единство народов, приверженность правде и справедливости, милосердие, гуманизм, а также крепкая семья и любовь к детям. Он также отметил, что сегодня во всем мире активно продавливаются «неолиберальные, а по своей сути тоталитарные» модели мировоззрения.

    Путин отметил, что если народ лишается своих ценностей, убеждений, его становится проще подчинить. Поэтому России необходимо противодействовать попыткам навязывания чуждых установок. Особенно данная проблема актуальна для молодежи.

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    10 июня 2025, 23:24 • Новости дня
    США оценили переговоры России и Украины

    Госдеп заявил об «успехе» переговоров России и Украины

    США оценили переговоры России и Украины
    @ Ministry of Foreign Affairs of Turkey/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон «приветствует успех» и обмены военнопленными в ходе российско-украинских переговоров, заявила глава пресс-службы госдепартамента США Тэмми Брюс.

    Брюс подчеркнула, что США не принимают участия в этих переговорах, но поддерживают тесные контакты с обеими сторонами на самом высоком уровне. «И мы приветствуем успех, движение к (урегулированию), больше обменов заключенными», – приводит ее слова ТАСС.

    Брюс отметила, что власти США не раз подчеркивали важность прямого диалога между сторонами для урегулирования конфликта. Комментируя «переговоры, обсуждение между двумя заинтересованными сторонами», Брюс повторила: «Я могу вам сказать лишь то, что мы приветствуем этот прогресс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский выступил против продолжения переговоров с Россией в Стамбуле, считая их «неэффективными». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что дальнейшие переговоры с Киевом зависят от развития ситуации, несмотря на неопределенность. Глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский сравнил украинских переговорщиков с топ-менеджерами крупной корпорации.

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    10 июня 2025, 20:52 • Новости дня
    Трамп назвал условия отзыва нацгвардии из Калифорнии

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп обозначил условие для отзыва национальной гвардии из штата Калифорния после беспорядков в Лос-Анджелесе.

    Нацгвардия была введена в Калифорнию для обеспечения порядка во время протестов, сообщает РИА «Новости». Дональд Трамп заявил, что военные покинут штат только тогда, когда ситуация станет безопасной.

    В ходе общения с журналистами президент США отметил: «Пока не перестанет быть опасно... Когда перестанет быть опасно, они уйдут». Таким образом, срок пребывания национальной гвардии напрямую зависит от обстановки в регионе.

    В данный момент силы национальной гвардии продолжают оставаться в Калифорнии и участвуют в обеспечении спокойствия в Лос-Анджелесе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность использования закона 1807 года для привлечения армии с целью подавления массовых протестов в Калифорнии.

    Протестующие в Калифорнии разграбили магазины брендов Adidas и Apple. В Лос-Анджелесе протестами руководят демократы, которые ранее завозили мигрантов и сейчас мобилизовали их против Дональда Трампа. На фоне протестов в Лос-Анджелес направили 700 морских пехотинцев.

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    10 июня 2025, 15:35 • Новости дня
    Путин поздравил медработников с профессиональным праздником

    Путин поздравил российских медработников с профессиональным праздником

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поздравил медработников с их профессиональным праздником, который отмечается 15 июня.

    Президент России Владимир Путин поздравил медицинских работников с наступающим Днем медицинского работника, сообщает Telegram-канал Кремля.

    «Уважаемые друзья, скоро, в конце этой недели, в воскресенье, у нас будет праздник – День медицинского работника. Пользуясь случаем, а сегодня случай хороший, мы вводим в работу много объектов на территории России, ...хочу поздравить всех медицинских работников с Днем медицинского работника», – сказал глава государства в ходе открытия объектов здравоохранения по видеосвязи.

    Путин поблагодарил медработников за труд и отметил важность их работы для здоровья нации. «От вас напрямую зависит здоровье нации. От напряженной работы всех, кто трудится и в первичном звене, и на федеральном уровне. От наших ученых, от ведущих научных центров, которые создают передовые технологии диагностики и лечения, разрабатывают отечественные лекарства и медицинское оборудование. И все вы ставите свой врачебный, профессиональный долг во главу угла, отдаете пациентам силы, энергию, эмоции, опыт. Благодарю вас. Успехов вам и всего наилучшего. С праздником!»

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что разброса в зарплатах медработников между регионами быть не должно. Президент также сообщил, что на обновление медучреждений в ближайшие шесть лет выделят более триллиона рублей.

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    11 июня 2025, 11:59 • Новости дня
    Маск выразил сожаление по поводу постов про Трампа

    Маск выразил сожаление по поводу своих постов про Трампа

    Маск выразил сожаление по поводу постов про Трампа
    @ Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американский предприниматель Илон Маск выразил сожаление по поводу ряда своих сообщений о президенте США Дональде Трампе.

    Маск отметил, что некоторые из его публикаций, сделанных на прошлой неделе, были слишком резкими, передает ТАСС.

    По его словам, он считает свои сообщения о Дональде Трампе чрезмерными и жалеет, что допустил их появление в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подтвердил, что его дружба с Илоном Маском закончена.

    Ранее после телефонных переговоров между представителями президента США Дональда Трампа и бизнесмена Илона Маска стороны прекратили резкие заявления в социальных сетях.

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    10 июня 2025, 17:56 • Новости дня
    Путин призвал жестко отстаивать роль народа России в разгроме нацизма

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин отметил важность сохранения исторической правды о Второй мировой войне и подчеркнул значимость вклада россиян в победу над нацизмом.

    Россия должна твердо защищать историческую правду о событиях Второй мировой войны и ключевом вкладе народа страны в победу над нацизмом, заявил Путин, передает ТАСС.

    Открывая заседание Совета безопасности, Путин подчеркнул: «Вновь обращаю внимание, мы должны и впредь в любой ситуации жестко отстаивать историческую правду о событиях Второй мировой войны, о той решающей роли, которую сыграл наш народ в разгроме нацизма».

    Президент также отметил, что попытки пересмотра итогов войны и умаления вклада России в Победу недопустимы и должны встречать решительный отпор на всех уровнях.

    Путин, открывая заседание Совета безопасности, выделил традиционные ценности как фундаментальные ориентиры.

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    10 июня 2025, 16:38 • Новости дня
    Путин призвал оценивать работу системы здравоохранения по мнению граждан

    Путин призвал оценивать работу системы здравоохранения с помощью мнения граждан

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Оценка россиян в работе медиков стала главным критерием деятельности системы здравоохранения страны, заявил президент Владимир Путин на церемонии открытия по видеосвязи медицинских объектов в регионах.

    «Удовлетворенность работой системы здравоохранения гражданами РФ – главный критерий качества нашей с вами работы по этому важнейшему направлению. Никогда не будем об этом забывать», – цитирует Путина ТАСС.

    Также в ходе церемонии открытий глава государства отметил успехи страны в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая внедрение передовых технологий.

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    10 июня 2025, 17:32 • Новости дня
    Путин призвал продвигать российские ценности и гуманитарные смыслы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности заявил о необходимости последовательного и активного продвижения российских ценностей и формирования собственных гуманитарных и культурных смыслов как внутри страны, так и на международной арене.

    «Нам нужно последовательно и активно продвигать свои ценности, формировать свои гуманитарные, культурные смыслы, востребованные и в стране, и в мире», – приводит Telegram-канал Кремля слова главы государства.

    Путин также отметил, что Россия всегда выступает за уважение к самобытности разных стран и народов, поддерживая их традиции и культуру.

    «Позиция России хорошо известна – мы выступаем за уважение к самобытности стран и народов, к их обычаям и культурам. И здесь у нас много единомышленников и сторонников», – заявил президент.

    Ранее Путин, открывая заседание Совета безопасности, выделил традиционные ценности как фундаментальные ориентиры.

    До этого Путин заявлял, что иностранцы видят в России оплот традиционных духовно-нравственных ценностей. Он также подчеркивал, что традиционные ценности России распространяются за пределами страны и находят одобрение у зарубежных государственных деятелей.

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    10 июня 2025, 15:56 • Новости дня
    Путин поблагодарил медиков – участников спецоперации

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин выразил особую благодарность медикам, которые во время спецоперации на Украине, жертвуя собственной безопасностью, оказывают помощь раненым и спасают жизни бойцов.

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность медикам, которые во время специальной военной операции, рискуя жизнью, оказывают помощь раненым, передает РИА «Новости». В ходе видеоконференции по открытию новых медицинских объектов он подчеркнул значимость их работы и самоотверженности.

    «Особые, самые теплые слова благодарности в адрес медицинских работников – участников специальной военной операции. Рискуя собой, проявляя героизм, они спасают раненых, в полном, прямом смысле этого слова, если нужно, прикрывают собой, проводят сложнейшие операции, выхаживают, поддерживают бойцов», – заявил Путин.

    Президент также отметил, что помогать людям и служить им – главный смысл профессии медика. Он добавил, что важны не только профессиональные знания, но и следование традициям, освоение новых технологий и методик, что особенно актуально в современных условиях работы российских медиков.

    Ранее в Кремле сообщили, что Путин намерен поучаствовать в открытии объектов здравоохранения в регионах страны.

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Новая гражданская война в США. Началось?

      Массовые беспорядки и столкновения с полицией в Калифорнии проходят под мексиканскими флагами. Ранее этот штат действительно был частью Мексики. США начали расходиться по швам?

    • Киев отказался принимать свои трупы

      Между Россией и Украиной состоялся обмен пленными военными до 25 лет. Однако более шести тысяч погибших украинских солдат Киев принимать отказывается, и у него для этого серьезная причина – жадность.

    • Киев отказался выплачивать долги перед Америкой

      На Украине технический дефолт: правительство отказалось выплачивать государственный долг, на это попросту нет денег. Самое любопытное, что речь идет о долгах перед США, набранных после Майдана.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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