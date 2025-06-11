Когда рефрижераторы с телами погибших солдат ВСУ прибыли на границу, украинская сторона отказалась их принимать. За 6 тыс. погибших Украина должна выплатить их семьям около 2 млрд долларов. Денег нет, но существует и политическое измерение проблемы.2 комментария
Трамп заявил о прекрасных отношениях с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил о хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным и раскрыл детали их последнего разговора.
По словам американского президента, его телефонный разговор с российским лидером 4 июня касался вопроса прекращения боевых действий на Украине, передает ТАСС.
Трамп отметил: «В основном мы говорили о войне и о том, как положить ей конец. У меня были прекрасные отношения с ним». Он также выразил мнение, что конфликт никогда бы не начался, если бы итоги президентских выборов 2020 года в США не были, по его мнению, сфальсифицированы.
Президент США отметил, что диалог с Путиным прошел хорошо, однако пока не дал конкретных результатов. «У нас был хороший разговор, но пока из этого ничего не вышло», – сказал он. Трамп добавил, что Путин говорил и о своих ожиданиях от Вашингтона.
Американский президент также охарактеризовал военные действия на Украине как особо жестокие и заметил, что подобных событий не было со времен Второй мировой войны. Он отметил сложности в поиске решения, поскольку успехи в переговорах нередко сводятся на нет очередными ударами.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал отношения Путина и Трампа как рабочие.
Ранее Трамп заявил, что Владимир Путин прошел вместе с ним через трудные времена его первого президентского срока.