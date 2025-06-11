Трамп заявил о прекрасных отношениях с Путиным

Tекст: Валерия Городецкая

По словам американского президента, его телефонный разговор с российским лидером 4 июня касался вопроса прекращения боевых действий на Украине, передает ТАСС.

Трамп отметил: «В основном мы говорили о войне и о том, как положить ей конец. У меня были прекрасные отношения с ним». Он также выразил мнение, что конфликт никогда бы не начался, если бы итоги президентских выборов 2020 года в США не были, по его мнению, сфальсифицированы.

Президент США отметил, что диалог с Путиным прошел хорошо, однако пока не дал конкретных результатов. «У нас был хороший разговор, но пока из этого ничего не вышло», – сказал он. Трамп добавил, что Путин говорил и о своих ожиданиях от Вашингтона.

Американский президент также охарактеризовал военные действия на Украине как особо жестокие и заметил, что подобных событий не было со времен Второй мировой войны. Он отметил сложности в поиске решения, поскольку успехи в переговорах нередко сводятся на нет очередными ударами.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал отношения Путина и Трампа как рабочие.

Ранее Трамп заявил, что Владимир Путин прошел вместе с ним через трудные времена его первого президентского срока.