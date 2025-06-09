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    9 июня 2025, 14:15 • Новости дня

    Лавров охарактеризовал отношения Путина и Трампа как рабочие

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отношения между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом являются рабочими и проходят без предварительных формальностей, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, президенты сразу переходят к обсуждению сути вопросов во время своих регулярных телефонных контактов, передает ТАСС.

    Лавров, выступая на Форуме будущего – 2050, подчеркнул, что такой подход позволяет избежать ненужных иллюзий и несбывшихся ожиданий, поскольку позиции сторон озвучиваются прямо.

    Он также отметил, что на данный момент Москва и Вашингтон находятся в более правильном и нормальном положении, чем во времена администрации Джо Байдена. Министр напомнил, что после саммита Путина и Байдена в Женеве в 2021 году американская сторона практически полностью перекрыла все существовавшие каналы общения.

    Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, который длился более часа и был посвящен событиям на Украине. Трамп заявил, что в ходе переговоров Путин пообещал ответить на атаку Киева по российским военным аэродромам.

    Телефонный разговор Путина и Трампа стал частью дипломатических усилий США по урегулированию конфликта на Украине, заявили в Госдепе.

    9 июня 2025, 06:21 • Новости дня
    В Чувашии приостановили работы АО «ВНИИР» после падения обломков БПЛА

    Глава Чувашии сообщил о приостановке работы АО «ВНИИР» из-за падения БПЛА

    В Чувашии приостановили работы АО «ВНИИР» после падения обломков БПЛА
    @ кадр из видео

    Tекст: Ирма Каплан

    На территории Чувашской Республики были зафиксированы попытки применения беспилотников со стороны Украины, но слаженная работа экстренных служб и оперативное реагирование руководства помогли избежать жертв и пострадавших, сообщил глава республики Олег Николаев.

    «Два БПЛА упали на территории АО «ВНИИР», из-за чего принято ответственное решение о временной приостановке производства для обеспечения безопасности сотрудников. Еще по одному беспилотнику упали в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов – угрозы для людей нет», – написал он в Telegram-канале.

    Николаев добавил, что все службы работают в усиленном режиме, и призвал сограждан сохранять спокойствие.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на 9 июня за два часа российские системы ПВО ликвидировали 24 украинских беспилотника, атаковавших два приграничных региона – Воронежскую и Белгородскую области.

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    8 июня 2025, 17:34 • Новости дня
    Дробницкий: Протесты в Нью-Йорке станут реальной проблемой для Трампа

    Американист Дробницкий: Демократы чувствуют ослабление правительства Дональда Трампа

    Дробницкий: Протесты в Нью-Йорке станут реальной проблемой для Трампа
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Демократы попытаются сдвинуть направленность текущих протестов в сторону расового вопроса. Кроме того, если беспорядки вспыхнут с новой силой в Нью-Йорке, события приобретут совершенно иной вес, а у Дональда Трампа заметно прибавится проблем, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее власти США признали протесты в Лос-Анджелесе мятежом.

    «Волнения на почве недовольства миграционной политикой сопровождают президентство Трампа с марта. В этот раз ситуация обострилась прямым столкновением президента с губернатором Калифорнии. Белый дом пытается разыграть карту нацгвардии, но получится ли у него реализовать эту идею на все сто процентов – большой вопрос», – рассуждает американист Дмитрий Дробницкий.

    «Вообще нацгвардия подчиняется руководству штата, в котором она расположена. Удастся ли Трампу придумать основания для передачи лидерства Пентагону для более широкой ставки на военных пока непонятно. В целом Белый дом сегодня выглядит достаточно вялым игроком, что ощущают и его оппоненты из Демпартии», – продолжает он.

    «Значительных успехов на внешнеполитическом направлении у Трампа нет, в движении MAGA наблюдается раскол, который особенно ярко выразился во время интернет-перепалки с Илоном Маском. Противники президента постараются максимально использовать неудачи президента с помощью развития имеющихся тенденций к массовым беспорядкам», – добавляет собеседник.

    «Беспорядки уже вспыхнули в Нью-Йорке, но пока ситуацию удается сдерживать под контролем. Если демократы сумеют перевести текущие протесты в сторону расового вопроса, то велик риск повторения событий 2020 года. Кроме того, им очень важно добиться от людей решимости в действиях», – полагает эксперт.

    «Фактически на это у них есть целое воскресенье. Если гражданам донесут мысль, что ради общей цели им следует пропустить рабочий день в понедельник, то у Трампа начнутся серьезные проблемы. Нью-Йорк, как ни крути, город трудяг. Остановка деятельности компаний здесь чревата крупным падением стоимости акций», – уточняет он.

    «Поэтому Белому дому очень важно показать решимость в подавлении мятежа. Обе стороны конфликта побаиваются обострять противоречия до максимума. Проиграет тот, кто первым даст слабину. Трампу необходимо заручиться поддержкой силовых структур. Тогда, возможно, ему удастся купировать назревающие бунты», – заключил Дробницкий.

    Ранее правительство США назвало мятежом протесты против депортации мигрантов в Лос-Анджелесе. По словам Стивена Миллера, главы аппарата Белого дома, действия демонстрантов направлены против действующих законов и суверенитета Штатов. Он также раскритиковал главу полиции города Джима Макдоннела за принятие стороны «захватчиков, а не граждан».

    Кроме того, министр обороны страны Пит Хегсет в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) заявил, что военное ведомство намерено мобилизовать национальную гвардию для поддержки федеральных правоохранительных органов в Лос-Анджелесе. Он добавил, что в случае продолжения мятежа, для его подавления могут быть использованы военнослужащие корпуса морской пехоты.

    В свою очередь Дональд Трамп поблагодарил местные силы нацгвардии за разгон протестующих. В соцсети Truth Social он отметил высокий профессионализм солдат, а также обвинил губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в некомпетентности. Президент также объявил о запрете ношения масок на будущих демонстрациях.

    Напомним, протесты в Лос-Анджелесе вспыхнули в субботу после десятков арестов нелегальных мигрантов, инициированных таможенной полицией, пишет CBS. Наиболее резонансным стал обыск склада одежды Fashion District, владелец которого использовал фиктивные документы для найма целого ряда сотрудников.

    Масштабные обыски также происходили в магазинах Home Depot и Dale's Donuts. Узнав о волне задержаний, толпы мигрантов стали препятствовать действиям правоохранительных органов: граждане старались помешать служебным машинам подъехать к складам и торговым точкам, в автомобили также бросали камни и другие предметы.

    С пятницы было задержано 118 человек. В ответ на это мигранты стали собираться у федерального центра содержания под стражей, скандируя лозунг «Освободите их, пусть остаются!». Протестующие также начали рисовать граффити на стенах здания. Так рейды иммиграционной полиции США переросли в стычки с демонстрантами.

    На этом фоне Дональд Трамп подписал меморандум о дополнительном привлечении двух тысяч солдат нацгвардии для подавления мятежа, сообщает Axios. Срок их пребывания в Лос-Анджелесе должен составить не менее 60 дней. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объяснила этот шаг беспомощностью местных властей в деле защиты граждан США.

    Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом осудил инициативу президента, отмечает Politico. По его оценке, намерения администрации Трампа «заведомо провокационны». Он также добавил, что подобные действия лишь усилят напряженность в городе. Ситуация усугубляется и возможностью снижения финансирования штата.

    Так, The Washington Post сообщает, что глава Белого дома попросил федеральных служащих обосновать возможное сокращение бюджетных средств Калифорнии. Как отметил заместитель пресс-секретаря администрации Трампа Куш Десаи, налогоплательщики не должны поддерживать «безумную» политику штата.

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    8 июня 2025, 11:24 • Видео
    Киев отказался выплачивать долги перед Америкой

    На Украине технический дефолт: правительство отказалось выплачивать государственный долг, на это попросту нет денег. Самое любопытное, что речь идет о долгах перед США, набранных после Майдана.

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    9 июня 2025, 01:20 • Новости дня
    В Совфеде заявили о начале денацификации Днепропетровской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас написал в Telegram-канале о начале денацификации Днепропетровской области.

    «Активная фаза денацификации Днепропетровской области началась», – сказано в сообщении сенатора.

    Ранее 8 июня Минобороны России сообщало, что подразделения группировки войск «Центр» вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области.

    Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал начавшееся наступление российских войск в Днепропетровской области, акцентируя внимание на том, что Киеву придется столкнуться с новыми реалиями на земле.

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    9 июня 2025, 08:12 • Новости дня
    Путин утвердил стратегию развития ВМФ до 2050 года
    Путин утвердил стратегию развития ВМФ до 2050 года
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Впервые в современной истории утвержден стратегический план развития Военно-морского флота России до 2050 года с учетом опыта спецоперации на Украине, сообщил помощник главы государства, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

    Решение о подготовке новой стратегии было принято летом прошлого года. Министерство обороны разработало проект, а доработкой занималась Морская коллегия при участии федеральных ведомств. Итоговая редакция была представлена президенту, и 30 мая он утвердил ее, рассказал Патрушев в интервью изданию «Аргументы и факты».

    Он отметил, что это первый подобный стратегический документ в современной истории России. По его словам, принятие стратегии подчеркивает приоритетность развития современного и мощного флота, а позиции России, как одной из ведущих морских держав мира, постепенно восстанавливаются.

    В документе содержится анализ военно-политической ситуации в мире, оценка рисков возникновения вооруженных конфликтов и потенциала других крупнейших флотов. Патрушев отметил: «Дана оценка текущего состояния и возможностей ВМФ с учетом опыта специальной военной операции».

    Стратегия определяет главные задачи флота в мирное и военное время, а также критерии формирования его перспективного облика, чтобы Россия могла эффективно защищать национальные интересы в Мировом океане.

    Напомним, Путин на совещании по развитию Военно-морского флота заявил о том, что страна уделяет серьезное внимание совершенствованию ВМФ, а также призвал обновить облик Военно-морского флота России. Путин заявил о масштабной программе модернизации Военно-морского флота, включающей строительство новых кораблей и подводных лодок.

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    8 июня 2025, 15:30 • Новости дня
    Американист: Трампу важно показать силу против мятежников в Калифорнии

    Американист Межуев: Трампу важно показать силу против мятежников в Калифорнии

    Американист: Трампу важно показать силу против мятежников в Калифорнии
    @ REUTERS/Daniel Cole

    Tекст: Евгений Поздняков

    Дональду Трампу необходимо показать готовность к применению силы в отношении протестующих из Лос-Анджелеса. В противном случае Демпартия может использовать новый потенциал общественного недовольства для раскачивания власти республиканцев, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев. Ранее власти США признали протесты в Лос-Анджелесе мятежом.

    «Хоть поводом к событиям в Лос-Анджелесе и послужили задержания иммиграционной полиции, однако их причина гораздо глубже. Фактически мы имеем дело с выплеском негатива со стороны леволиберальной части населения Штатов. Люди борются не с участившимися депортациями, а с Дональдом Трампом как заметным явлением американской политики», – пояснил Борис Межуев, политолог, доцент философского факультета МГУ.

    «Сложно говорить о том, насколько текущие протесты носили организованный характер. Вполне возможно, что к стихийно возникшим проявлениям недовольства на определенном этапе подключились силы, аффилированные с институтами Демократической партии. В конечном счете 2020 год подарил противникам Трампа разветвленную сеть возможных лидеров оппозиции», – говорит он.

    «Организаторы движения BLM до сих пор сохраняют значительное влияние в определенных кругах. Мобилизовать их на новые «свершения» достаточно просто. И если они не были применены противниками Белого дома сегодня, то в будущем их обязательно привлекут к созданию новых очагов протеста. К выборам в парламент 2026 года давление на Трампа значительно усилится», – полагает собеседник.

    «Президент понимает серьезность происходящего. Именно поэтому его команда и пытается внедрить в описание текущих событий термин «мятеж». Данное слово имеет более яркий эмоциональный фон. Кроме того, оно подразумевает жесткие действия, направленные на его подавление. Таким образом, правительство пытается показать намерение к проявлению силы», – указывает эксперт.

    «Ведь еще в 2020 году главной проблемой Трампа стала невозможность использования военных для ликвидации массовых протестов BLM. Тогда от него фактически отвернулась армия страны. Сегодня расклад несколько поменялся – и нацгвардия, например, выглядит готовой последовать приказаниям Белого дома», – отмечает он.

    «Поэтому время требует от Трампа и его команды решимости. Строгой риторикой здесь не обойтись. Лос-Анджелесом все не ограничится. Это пролог к будущим гораздо большим проявлениям общественного недовольства. Победитель будет определен именно на основании готовности применить силу», – заключил Межуев.

    Ранее правительство США назвало мятежом протесты против депортации мигрантов в Лос-Анджелесе. По словам Стивена Миллера, главы аппарата Белого дома, действия демонстрантов направлены против действующих законов и суверенитета Штатов. Он также раскритиковал главу полиции города Джима Макдоннела за принятие стороны «захватчиков, а не граждан».

    Кроме того, министр обороны страны Пит Хегсет в соцсести Х (бывший Twitter, заблокирован в России) заявил, что военное ведомство намерено мобилизовать национальную гвардию для поддержки федеральных правоохранительных органов в Лос-Анджелесе. Он добавил, что в случае продолжения мятежа, для его подавления могут быть использованы военнослужащие корпуса морской пехоты.

    В свою очередь Дональд Трамп поблагодарил местные силы нацгвардии за разгон протестующих. В соцсети Truth Social он отметил высокий профессионализм солдат, а также обвинил губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в некомпетентности. Президент также объявил о запрете ношения масок на будущих демонстрациях.

    Напомним, протесты в Лос-Анджелесе вспыхнули в субботу после десятков арестов нелегальных мигрантов, инициированных таможенной полицией, пишет CBS. Наиболее резонансным стал обыск склада одежды Fashion District, владелец которого использовал фиктивные документы для найма целого ряда сотрудников.

    Масштабные обыски также происходили в магазинах Home Depot и Dale's Donuts. Узнав о волне задержаний, толпы мигрантов стали препятствовать действиям правоохранительных органов: граждане старались помешать служебным машинам подъехать к складам и торговым точкам, в автомобили также бросали камни и другие предметы.

    С пятницы было задержано 118 человек. В ответ на это мигранты стали собираться у федерального центра содержания под стражей, скандируя лозунг «Освободите их, пусть остаются!». Протестующие также начали рисовать граффити на стенах здания. Так рейды иммиграционной полиции США переросли в стычки с демонстрантами.

    На этом фоне Дональд Трамп подписал меморандум о дополнительном привлечении двух тысяч солдат нацгвардии для подавления мятежа, сообщает Axios. Срок их пребывания в Лос-Анджелес должен составить не менее 60 дней. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объяснила этот шаг беспомощностью местных властей в деле защиты граждан США.

    Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом осудил инициативу президента, отмечает Politico. По его оценке, намерения администрации Трампа «заведомо провокационны». Он также добавил, что подобные действия лишь усилят напряженность в городе. Ситуация усугубляется и возможностью снижения финансирования штата.

    Так, The Washington Post сообщает, что глава Белого дома попросил федеральных служащих обосновать возможное сокращение бюджетных средств Калифорнии. Как отметил заместитель пресс-секретарь администрации Трампа Куш Десаи, налогоплательщики не должны поддерживать «безумную» политику штата.

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    9 июня 2025, 07:07 • Новости дня
    Десантники группы «Север» рассказали о жестоких боях в Юнаковке и Яблоновке

    Бойцы ВДВ группы «Север» рассказали об ожесточенных боях в Юнаковке и Яблоновке

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские бойцы группировки войск «Север» отражают атаки противника и зачищают приграничные лесные массивы, ведя особо тяжелые бои в Юнаковке и Яблоновке.

    «Подразделения ВДВ продолжают зачистку приграничных лесных массивов и ведут ожесточенные бои в Юнаковке и Яблоновке. В обоих населенных пунктах Северяне выбили противника из нескольких огневых позиций, продвинулись в южном направлении, закрепляются», – сообщил неофициальный канал группировки «Северный ветер».

    Бойцы рассказали, что южнее Кондратовки противник силами переброшенных резервов 225 ошп попытался выбить российских морпехов с занимаемых позиций, но в итоге стрелковых боев вынужден был бежать, бросив тела уничтоженных сослуживцев.

    «За сутки «Северяне» продвинулись на более чем 50 метров в Волчанске, а также выбили ВСУшников из опорного пункта на направлении села Волчанские Хутора. За сутки потери противника составили свыше 150 человек (из них более 90 на Сумском и свыше 30 на Теткинском направлениях)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военные подразделения Южной группировки армии взяли под контроль населенный пункт Заря и нанесли значительный урон противнику в ДНР.

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    9 июня 2025, 03:38 • Новости дня
    Приостановлена работа аэропортов Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова

    Аэропорты Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова приостановили работу

    Приостановлена работа аэропортов Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Представитель Росавиации сообщил в Telegram-канале о временной приостановке приема и отправки рейсов в казанском, нижегородском, саратовском и тамбовском аэропортах.

    «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», – сказано в сообщении.

    Там добавили, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в воскресенье три пассажирских самолета изменили маршрут и приземлились на запасных аэродромах из-за грозы и подтопления терминала во «Внуково».


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    9 июня 2025, 12:34 • Новости дня
    Военный эксперт перечислил главные задачи стратегии развития ВМФ до 2050 года

    Военный эксперт Дандыкин: В стратегии развития ВМФ особое внимание получат беспилотные системы

    Военный эксперт перечислил главные задачи стратегии развития ВМФ до 2050 года
    @ Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия – великая морская держава. Для защиты интересов государства нужен современный и мощный флот, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее помощник президента Николай Патрушев сообщил, что Владимир Путин утвердил Стратегию развития ВМФ России до 2050 года.

    «Наша страна – великая морская держава, омываемая водами трех океанов. Поэтому стратегия развития ВМФ России – крайне важный документ. В истории отечественного флота были подобные программы, но не такие долгосрочные, как разработанная сейчас», – напомнил военный эксперт Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса.

    Президент уделяет особое внимание совершенствованию флота, и утверждение подробной стратегии его дальнейшего развития – логический шаг на данном пути. Произошло это на фоне напряженной обстановки в Балтийском море, где Эстония фактически занялась «пиратством», а также в связи с осмыслением опыта СВО.

    «Исторически сложилось, что четыре флота и Каспийская флотилия изолированы друг от друга. Вопрос стоит о самодостаточности этих объединений или о наращивании скорости переброски сил и средств. В этой связи огромное значение имеет развитие Северного морского пути», – считает Дандыкин.

    Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны подводные лодки совершали едва ли не «кругосветку» для того, чтобы из Тихого океана попасть в зону боевых действий на Северный флот. Он допускает, что вопрос переброски сил мог найти отражение в Стратегии.

    Еще один пункт касается кораблестроения и модернизации судостроительных мощностей. «Сейчас регулярно вводятся в строй многоцелевые подлодки. Но важно также прописать, какие корабли нужны ВМФ», – пояснил собеседник. В документе, вероятно, затронут и состав береговой охраны ФСБ, ведь в случае боевых действий все эти машины переходят под руководство Военно-морского флота.

    «Возможна установка более мощного вооружения на суда данной категории, которых нужно очень много на всех наших направлениях водных госграниц», – подчеркнул спикер. По его мнению, особое внимание будет уделено развитию беспилотных систем: и надводной, и подводной, и воздушной. Эксперт напомнил, что в составе Военно-морского флота уже создаются полки беспилотных систем.

    «Учитываться будет и их применение, и отражение вражеских беспилотников. Носителями этих беспилотных систем окажутся и надводные, и авианесущие корабли», – рассуждает эксперт. Дандыкин добавил: должна развиваться и морская авиация, речь может пойти о создании новых летательных аппаратов с учетом вызовов.

    Ранее Владимир Путин утвердил Стратегию развития Военно-морского флота на период до 2050 года. Об этом сообщил помощник главы государства, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Он напомнил, что решение о подготовке документа было принято еще в июле прошлого года на совещании в Кремле.

    «По поручению президента Минобороны подготовило ее проект, доработанный затем Морской коллегией с учетом предложений федеральных ведомств и организаций. Итоговая редакция Стратегии была внесена на рассмотрение главе государства, и 30 мая он ее утвердил», – сказал Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты».

    «Не вдаваясь в детали, скажу, что подобный документ стратегического планирования принят впервые в современной истории», – добавил он. Авторы Стратегии оценили нынешнее состояние и возможности флота с учетом опыта военных действий на Украине и сформулировали его задачи в мирное и военное время, рассказал помощник президента.

    Также они проанализировали развитие военно-политической обстановки в мире, варианты вероятного возникновения вооруженных конфликтов и потенциал ведущих военно-морских держав. Сформулированы основные требования к будущему боевому составу флота, его основные задачи и механизмы, направленные на формирование перспективного облика ВМФ.

    Как отметил Патрушев, «подобный документ стратегического планирования принят впервые в современной истории». «Это еще раз подчеркивает, что развитие мощного и современного флота для нашей страны находится в числе приоритетных задач. А позиции России как одной из величайших морских держав мира постепенно восстанавливаются», – подчеркнул помощник президента.

    Напомним, в апреле Путин на совещании по Стратегии развития Военно-морского флота сообщал, что в течение следующих десяти лет на строительство новых кораблей и судов ВМФ предусмотрено 8,4 трлн рублей. По его словам, эти средства должны быть учтены при формировании госпрограммы вооружений.

    «За последние пять лет построено 49 кораблей различных классов, а с 2020 по 2024 год, по сегодняшний день, в состав ВМФ введено четыре стратегические подводные лодки проекта «Борей-А» и четыре многоцелевые подводные лодки проекта «Ясень-М». Вместе с тем очевидно, что динамика меняющейся обстановки в мире, появление новых вызовов, угроз, наконец, бурная технологическая, цифровая революция, роботизация и широкое внедрение беспилотных систем – все это требует формирования нового облика Военно-морского флота», – подчеркивал глава государства.

    Отметим, в России создан Технический совет по развитию морских беспилотных систем, который займется внедрением беспилотных технологий в деятельность Военно-морского флота. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие морские беспилотники нужны ВМФ России прежде всего.

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    9 июня 2025, 05:41 • Новости дня
    Аэропорты Нижнего Новгорода, Саратова, Тамбова и Казани заработали в штатном режиме

    Росавиация сообщила о штатной работе аэропортов Нижнего Новгорода, Саратова, Тамбова и Казани

    Аэропорты Нижнего Новгорода, Саратова, Тамбова и Казани заработали в штатном режиме
    @ Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Представитель Росавиации сообщил о снятии ранее введенных ограничений в аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова, Тамбова и Казани.

    «В аэропортах Нижний Новгород (Стригино), Саратов (Гагарин) и Тамбов (Донское) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – сообщил он в Telegram-канале.

    Чуть позже он добавил, что в аэропорту Казани также сняты все ограничения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, представитель Росавиации в ночь на понедельник сообщил о временной приостановке приема и отправки рейсов в казанском, нижегородском, саратовском и тамбовском аэропортах.


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    9 июня 2025, 00:48 • Новости дня
    Трамп стал героем мемов после того, как споткнулся на трапе самолета

    Трамп споткнулся на трапе Air Force One, как когда-то предшественник Байден

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп в прямом смысле пошел по стопам своего предшественника Джо Байдена и оступился на трапе самолета Air Force One. При этом следовавший за ним госсекретарь Марко Рубио тоже оступился на ступенях трапа.

    Трамп оступился на трапе самолета в Нью-Джерси, когда его левая нога соскользнул со ступени, так что ему пришлось коснуться пола пальцами левой руки, чтобы сохранить равновесие.

    Это случилось по пути в Кэмп-Дэвид после того, как в беседе с журналистами в Хагерстауне, штат Мэриленд, его спросили, готов ли он применить Закон о восстании в ответ на протесты против иммиграционных рейдов в Лос-Анджелесе, пишет Inependent.

    «Зависит от того, будет восстание или нет», – сказал Трамп.

    На вопрос, разместит ли он войска, даже не ссылаясь на Закон о восстании, Трамп ответил, что войска буду повсюду. «Мы не позволим, чтобы это случилось с нашей страной. Мы не позволим, чтобы наша страна была разорвана на части, как это было при Байдене», – добавил он.

    Трамп часто высмеивал бывшего президента Байдена за ошибки, которые тот допускал во время своего пребывания у власти. На этот раз именно Трамп столкнулся с насмешками пользователей социальных сетей.

    «Я удивлен, что он не заменил эти лестницы каким-нибудь переносным эскалатором, – написал Р.К. Хаффман.

    «Пора оснастить старика Трампа инвалидной коляской», – сказал Рон Филипковски.

    «Когда Джо Байден делал что-то подобное, телеканал Fox прокручивал ролики снова и снова, как будто это было так же важно, как высадка на Луну», – отметил журналист Аарон Рупар.

    Летом 2023 года Трамп высмеял Байдена за то, что тот упал на церемонии вручения дипломов в академии ВВС в Колорадо. Он сказал, что выпускников «не вдохновило» то, как тогдашний президент упал на мешок с песком.

    «Я надеюсь, он не пострадал. Очень надеюсь, он не пострадал... Вы же этого не хотите», – сказал Трамп во время предвыборного мероприятия в Айове.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер назвал мятежом протесты против высылки нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе. Иммиграционная полиция США провела рейд в Лос-Анджелесе, который перерос в стычки с протестующими. Трамп отметил успех Нацгвардии США в восстановлении порядка после двух дней столкновений и подверг критике местные власти.

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    9 июня 2025, 00:33 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили за два часа более двух десятков украинских БПЛА над Россией

    Российские средства ПВО уничтожили 24 дрона ВСУ над двумя регионами России

    Силы ПВО уничтожили за два часа более двух десятков украинских БПЛА над Россией
    @ Пресс-служба Минобороны России/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    За два часа российские системы ПВО ликвидировали 24 украинских беспилотника, атаковавших два приграничных региона – Воронежскую и Белгородскую области.

    «С 22.00 мск 8 июня до 0.00 мск 9 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сказано в сообщении Telegram-канала оборонного ведомства.

    По информации Минобороны, 17 БПЛА были сбиты над территорией Воронежской области, еще семь – над Белгородской областью. Воздушные цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в это же день российские ПВО уничтожили управляемую ракету «Нептун» над Черным морем и четыре украинских беспилотника в разных регионах страны, сообщило Минобороны.

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    9 июня 2025, 02:35 • Новости дня
    Times назвала заход России в Днепропетровскую область стратегическим ударом по ВСУ

    Times: Заход ВС России в Днепропетровскую область стал стратегическим ударом по ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Москва заявила, что впервые с 2022 года она продвигается в восточную часть Днепропетровской области, параллельно приближаясь к Сумам, на что политическое и военное руководство Украины не сразу отреагировало, пишет Times.

    «Высшее политическое и военное руководство Украины не сразу отреагировало на заявление о наступлении, которое стало бы символическим и стратегическим ударом после месяцев неудач на поле боя», – сказано в статье.

    Как писала 8 июня газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщало, что подразделения группировки войск «Центр» вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области.

    В этой связи глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас написал в Telegram-канале о начале денацификации Днепропетровской области.



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    9 июня 2025, 01:36 • Новости дня
    Отец Маска очаровался Москвой и сравнил ее с Древним Римом

    Эррол Маск впервые посетил Москву и удивился чистоте и безопасности города

    Tекст: Ирма Каплан

    Отец миллиардера Илона Маска Эррол посетил Москву, чтобы выступить на «Форуме будущего 2050», который пройдет 9 и 10 июня, до этого бизнесмен и торговец драгоценными камнями признался, что чистота и качество дорог Москвы поразили его.

    «Должен сказать, что я не верю своим глазам. Я поражен размерами Москвы, ее чистотой, чудесными дорогами. Тот, кто проектировал город, – гений! Здания напоминают мне о Древнем Риме, очень похоже на картины с древнеримскими сюжетами. На мой взгляд, весь мир должен больше знать о Москве», – передает слова  Эррола Маска агентство городских новостей «Москва».

    Он добавил, что о столице России говорят всякое, но город, по его мнению, просто прекрасен.

    «Повсюду в садах и парках гуляют женщины и дети, не опасаясь за свою жизнь, – они просто счастливы. Это впечатление останется со мной навсегда», – признался Маск.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Эррол Маск считает, что ссора его сына с президентом США Дональдом Трампом произошла из-за затяжного стресса, в котором бизнесмен находится уже около пяти месяцев, поэтому Илон совершил ошибку.

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    9 июня 2025, 05:55 • Новости дня
    Юрист объяснила, когда работодатель может запретить сотруднику пить чай

    Юрист Headhunter объяснила возможность запрета чая на рабочем месте

    Tекст: Ирма Каплан

    Работодатель вправе запретить употребление чая на рабочем месте при наличии у сотрудников перерыва на обед, рассказала юрист Headhunter Ольга Владимирова.

    «Компания вправе ввести правила поведения в офисе, в том числе запретить пить чай на рабочем месте. Такой запрет можно установить, если у работника есть возможность покидать свое рабочее место на время обеда», – сказала она РИА «Новости».

    Владимирова уточнила, если человек не может пообедать вне рабочего места, а за нарушение запрета на прием пищи ему вменяют дисциплинарное взыскание, то такая мера может оказаться неправомерной.

    Владимирова добавила, что законодательство запрещает прием пищи в производственных помещениях, а для отдельных предприятий действуют санитарные требования по организации специальных столовых или комнат для приема пищи.

    В декабре 2024 года газета ВЗГЛЯД разбиралась, что такое обеденный перерыв: что работнику можно, а что – нельзя?

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    9 июня 2025, 02:06 • Новости дня
    Степашин рассказал, как Россия «прозевала» Украину в 90-х годах

    Степашин признался, что Россия «прозевала» Украину в 90-е

    Степашин рассказал, как Россия «прозевала» Украину в 90-х годах
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Стратегической ошибкой России в 90-е годы было думать, что Украина и ее братский народ никуда не денутся, заявил бывший председатель правительства, президент Российского книжного союза и председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин в беседе с Павлом Зарубиным.

    «Что касается Украины, мы думали, что она никуда не денется. Я считаю, это огромная стратегическая ошибка начала 1990-х годов», – сказал Степашин в интервью.

    Он отметил, что в то время на территории Украины «системно работали» многие страны, от США до западноевропейские государства. И у России были ресурсы устанавливать с Украиной контакты, «искать людей, с которыми нужно было работать».

    «Прозевали мы, к сожалению. И потом, видите, за 30 лет, так промыли мозги. Я был в Мариуполе сразу после освобождения и посмотрел книги в школьных библиотеках: ужас. А это русские люди и русский город», – добавил Степашин.

    Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, Степашин напомнил, что Украина одной из первых начала выходить из состава СССР, особенно после событий, связанных с ГКЧП. Прогнозируя будущее страны он отметил, что Украина может быть мирной, с хорошим футболом и замечательными людьми, как это было в советский период.

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