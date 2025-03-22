Сотрудники МЧС России пострадали в Горловке при атаке беспилотника

  • Новость часаСпецпосланник Трампа: Украина согласилась на президентские выборы
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    Удар по ГИС «Суджа» доказал недоговороспособность Зеленского
    Умер советский перебежчик и шпион Олег Гордиевский
    В Сети появились фото замаскированных под спецназ России украинских боевиков
    Boeing получил контракт на разработку «самого смертоносного самолета в истории»
    Полковник ДНР: Взорвать ГИС «Суджа» могли неподконтрольные Зеленскому неонацисты
    Трамп уклонился от ответа на вопрос о новых санкциях против России
    Комитет Рады одобрил разрешающий расстреливать митингующих законопроект
    Премьер Бельгии назвал конфискацию активов России «актом войны»
    Монголия завершает оценку проекта газопровода из РФ в КНР через свою территорию
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Разгром «зеленых» начался с Greenpeace

    Когда кто-то шибко умный спрашивал, что будет с сетями, когда у вас станет по миллиону электрокаров в каждом городе, его объявляли еретиком. Теперь оказалось, что заправляться гораздо дольше, по цене – не меньше, чем дизтопливом, ехать гораздо меньше, а вне городов вообще полная беда.

    19 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Какая судьба может ждать Илона Маска

    Особенности политического выживания диаметрально противоположны тому, чему учат в школе. Слишком часто быть правым опасно, как и быть слишком ярким. Но самое опасное – случайно затмить правителя. Тот никогда об этом не забудет, хотя ответ может последовать далеко не сразу.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Страх убивает европейский разум

    Европа понимает, что Москва и Вашингтон сейчас оставляют ее на обочине переговорного процесса. Россия и США решают все вопросы в рамках двусторонних контактов – и речь не только об украинском кризисе. Фактически Путин и Трамп рисуют контуры системы международных отношений и безопасности в Европе без участия самих европейцев.

    14 комментариев
    22 марта 2025, 08:57 • Новости дня

    Сотрудники МЧС России пострадали в Горловке при атаке беспилотника

    Tекст: Александра Юдина

    В Горловке Донецкой Народной Республики четверо сотрудников МЧС России получили ранения после атаки беспилотника, сбросившего взрывоопасный предмет на пожарную автоцистерну, сообщает пресс-служба МЧС.

    По данным ведомства, четыре сотрудника МЧС получили ранения в Горловке ДНР при атаке беспилотника, передает ТАСС.

    В пресс-службе рассказали, что сотрудники следовали на вызов, когда их пожарная автоцистерна подверглась нападению вражеского дрона, который сбросил взрывоопасный предмет.

    В результате атаки пострадали четверо сотрудников МЧС. По данным пресс-службы ведомства, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Информация о состоянии здоровья сотрудников пока не разглашается.

    Горловка систематически подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Несколькими днями ранее в результате обстрела пострадали четыре мирных жителя в Горловке. Также сообщалось, что при этом обстреле пострадал подросток. До этого число раненых в Горловке после обстрела достигло 11 человек.

    21 марта 2025, 11:50 • Новости дня
    Юшков объяснил, почему ВСУ взорвали ГИС «Суджа»

    Эксперт Юшков сравнил уничтожение Украиной ГИС «Суджа» с подрывом «Северных потоков»

    Юшков объяснил, почему ВСУ взорвали ГИС «Суджа»
    @ Кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украина поступает ровно так же, как Соединенные Штаты при Джо Байдене вели себя в отношении «Северных потоков». Газопровод был взорван, чтобы у Европы не было дороги назад, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков. В ночь на пятницу ВСУ взорвали газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области.

    «Газоизмерительная станция (ГИС) «Суджа» является точкой входа магистрального газопровода Уренгой – Помары – Ужгород с территории России на Украину. Через нее ранее российский газ шел в Европу. С 1 января 2025 года транзит остановлен», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Однако, добавил он, труба была под давлением, в ней оставался газ. Этим и объясняется огромный факел после удара ВСУ. Действия украинской стороны собеседник связывает с двумя факторами. Во-первых, это продолжение курса Киева по уничтожению инфраструктуры при отступлении.

    «Противник до сих пор не предпринимал атак на ГИС, потому что он контролировал Суджу. Сейчас, когда ВС России освободили город, на Украине, видимо, испугались, что труба может быть использована российскими силами для операции, похожей на «Поток», – иронично отметил эксперт.

    Впрочем Юшков добавил: повторить маневр нашим бойцам было бы сложнее из-за отсутствия эффекта неожиданности. «Поэтому взрывать ГИС, чтобы предотвратить возможные действия ВС России, глупо», – считает аналитик. По его оценкам, вероятной причиной удара стали политические мотивы. «В действиях противоборствующей стороны можно усмотреть определенный сигнал европейцам», – уточнил он.

    «Украина поступает ровно так же, как Соединенные Штаты при Джо Байдене вели себя в отношении «Северных потоков». Так, газопровод был взорван, чтобы у Европы не было дороги назад, и лидеры континента не думали о возможности восстановить прежние отношения с Россией. Если препятствием к исполнению задуманного служит наличие газопровода, его просто убирают из уравнения», – детализировал собеседник.

    На этом фоне Юшков напомнил недавние ультиматумы Братиславы к ЕС: восстановить транзит газа или Словакия будет блокировать решения объединения по украинскому вопросу. «Взорвав ГИС «Суджа», на Банковой могут заявить, что газопровод неисправен и пустить газ они попросту не могут», – допустил спикер.

    При этом специалист напомнил об идее США по энергетическому перемирию в зоне СВО, которую поддержал Владимир Путин и которую вполне мог не принять Зеленский. «Россия подтвердила, что не будет наносить ударов по украинской энергоинфраструктуре. Со стороны Киева четких заявлений сделано не было. Я не удивлюсь, если на Украине ответственность за удар по ГИС переложат на Москву», – заключил Юшков.

    Ранее ВСУ, предположительно, ударили по газоизмерительной станции «Суджа» на границе России и Украины, через которую российский газ шел в Европу. Блогер Юрий Подоляка предположил, что украинские военные подорвали станцию перед отходом, поскольку у них стало меньше сил для удержания территории. Официальной информации об атаке пока нет.

    Напомним, в ночь на 19 марта Украина атаковала нефтебазу в районе кубанской станицы Кавказской после публичного оглашения результатов телефонного разговора лидеров России и США. Кремль назвал это саботажем достигнутых соглашений.

    Пожар на нефтебазе тушат уже несколько дней. «Из-за разгерметизации горящего резервуара произошел взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти. В результате повреждены три единицы техники, пострадали двое пожарных», – сообщили в оперативном штабе.

    18 марта в ходе переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа были достигнуты договоренности об энергетическом перемирии в зоне СВО сроком на 30 дней. Данную инициативу предложил президент США. Российский лидер поддержал предложение, распорядившись прекратить удары по объектам электрогенерации на Украине. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, может ли Трамп принудить Зеленского к выполнению договоренностей.

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    21 марта 2025, 11:08 • Новости дня
    The Independent: Зеленский бросил новый вызов Трампу

    The Independent: Зеленский отверг требование Трампа об американском контроле над АЭС Украины

    The Independent: Зеленский бросил новый вызов Трампу
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский не согласился с предложением президента США Дональда Трампа о передаче контроля над украинскими атомными электростанциями США, сообщает издание The Independent.

    Владимир Зеленский заявил, что все атомные электростанции принадлежат народу Украины. Это заявление последовало после того, как президент США предложил, что передача контроля над этими станциями Америке обеспечит лучшую защиту, пишет The Independent.

    Он также отметил, что обсуждение касалось только Запорожской АЭС, которая находится под российским контролем. Зеленский также подчеркнул, что никаких обсуждений о передаче прав собственности на станцию Соединенным Штатам с Трампом не велось. Основной темой переговоров была возможность вернуть контроль над станцией Украине.

    Лидер Украины также заявил о необходимости «остановить российские атаки на энергетическую инфраструктуру страны». Зеленский подчеркнул готовность Украины работать с США для «предотвращения ударов по российским энергетическим и гражданским объектам».

    Ранее газета Financial Times сообщала, что США стремятся получить контроль над украинскими атомными электростанциями в рамках ресурсной сделки с Киевом.

    Эксперты объяснили, что желание США получить контроль над украинскими АЭС связано с укреплением влияния на энергетическую сферу Украины.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украину не приглашают в НАТО из-за отсутствия поддержки со стороны США.

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    21 марта 2025, 19:07 • Видео
    Новый конфликт Зеленского и Трампа

    Владимир Зеленский отказался передавать под контроль США энергетические объекты Украины, но американцы ведут себя так, как будто он согласился. Что происходит? И причем здесь Запорожская АЭС?

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    21 марта 2025, 18:07 • Новости дня
    Комитет Рады одобрил разрешающий расстреливать митингующих законопроект

    На Украине одобрили законопроект о применении огнестрельного оружия против митингующих

    Комитет Рады одобрил разрешающий расстреливать митингующих законопроект
    @ Виталий Залесский/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Комитет Верховной Рады одобрил законопроект, позволяющий Нацгвардии применять огнестрельное оружие против митингующих без предупреждения.

    Правоохранительный комитет Верховной Рады одобрил законопроект № 10311, дающий Национальной гвардии Украины право применять огнестрельное оружие против митингующих, сообщает «Центр противодействия коррупции». Этот законопроект предусматривает использование оружия для прекращения массовых беспорядков без предварительного предупреждения участников митингов, пишет украинское издание «Страна».

    Если закон будет принят, Нацгвардия также сможет использовать резиновые и пластиковые дубинки, слезоточивый газ и электрошокеры. В законопроекте предусматривается маркировка нарушителей краской, а также использование беспилотников для наблюдения за митингами.

    Напомним, в феврале возле американского посольства в Киеве собрались несколько десятков человек с украинскими и американскими флагами.

    Коментарии (38)
    21 марта 2025, 18:54 • Новости дня
    В Сети появились фото замаскированных под спецназ России украинских боевиков
    В Сети появились фото замаскированных под спецназ России украинских боевиков
    @ mil.ru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные из сил специальных операций (ССО) опубликовали фотографии, где они запечатлены в форме российского спецназа, боевики также использовали для обмана российское вооружение.

    Украинские военные из 8-го полка ССО ВСУ использовали снаряжения от российских брендов «АрсАрма» и «Техинком», передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Архангелы спецназа».

    На фото боевики вооружены автоматами АК-74, АК-105 и АК-12, у них на форме есть российские шевроны и атрибутика.

    Отмечается, что все это обмундирование и оружие украинские военные взяли как трофеи у российских военных. Вероятно, все украденное планируется использовать для диверсий.

    Ранее в городе Селидово в ДНР российские военные уничтожили украинских диверсантов в российской форме.

    Коментарии (3)
    21 марта 2025, 12:26 • Новости дня
    Рар объяснил провал плана Каллас о военной помощи Украине

    Политолог Рар: В ЕС усугубляется раскол по вопросу Украины

    Рар объяснил провал плана Каллас о военной помощи Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Лидеры ЕС пока терпят своевольные высказывания главы Еврокомиссии, но от нижестоящей чиновницы Каи Каллас требуют более дипломатического тона. В объединении усугубляется раскол по вопросу Украины. Это приводит к появлению нового блока внутри Европы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее газета Politico указала на провал плана ЕС по оказанию помощи Киеву.

    «Позиции Каи Каллас внутри Евросоюза пошатываются. Многим главам стран объединения не нравятся ее заявления о том, что европейские страны должны немедленно готовиться к войне с Россией, а также противостоять Америке», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    По его словам, эстонка – исполнительница воли коллективной Европы, никто не наделял ее правом делать столь категорические заявления от имени «вышестоящих». «Лидеры ЕС пока терпят своевольные высказывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, но при этом они требуют от нижестоящей чиновницы более дипломатического тона», – добавил собеседник.

    Политолог также указал на усугубляющийся раскол в Евросоюзе по вопросу Украины. «Южная и Восточная Европа – за исключением Польши и стран Прибалтики – отказываются дальше финансировать Киев. Их позиция следующая: денег в казне нет, без американцев поддерживать боевые действия бессмысленно, а отношения с Дональдом Трампом рвать нельзя», – пояснил Рар. Впрочем, многое будет зависеть от действий Парижа, Берлина и Лондона.

    «Франция размахивает кулаками, в которых сжимает ядерное оружие. Вместе с тем французские власти прячутся за спиной немцев – пусть те, мол, идут вперед. То же самое делают британцы, которые пытаются заставить президента США сменить дипломатию на продолжение конфронтации. Наконец, Германия видит себя главарем Европы и считает, что их главная цель – победить Россию на Украине», – детализировал эксперт.

    «Думаю, что сейчас Запад в целом меняется. Появляется новый «север», некая новая Европа, состоящая из Британии и стран Балтийского моря. В этой связи главный конфликт этого блока с Россией – помимо Украины – видится на Балтике», – допустил Рар.

    Ранее газета Politico сообщила, что план главы евродипломатии Каи Каллас по предоставлению Украине помощи в 40 млрд евро полностью провалился, его судьба была предопределена до брюссельского саммита ЕС в четверг.

    Основная проблема, по словам европейских дипломатов, заключалась в том, что Каллас не смогла заручиться поддержкой ключевых участников, таких как Франция и высокопоставленные чиновники ЕС. Издание подчеркивает, что изначально план предполагал поставку Украине 1,5 млн артиллерийских снарядов в 2025 году, однако этот замысел был заблокирован венгерским вето.

    Каллас предложила уменьшить объем помощи до пяти млрд евро на покупку боеприпасов. Однако даже в таком виде план пока не снискал достаточной поддержки. Отказ Франции, Италии и Словакии от обязательного участия в программе и предложение перейти на добровольный формат еще больше ослабили позиции Каллас.

    «План не выдержал столкновения с реальностью Евросоюза, где готовность нести жертвы ради Киева резко разнится от страны к стране», – говорится в публикации. Напомним, Венгрия заблокировала принятие итогового документа, касающегося поддержки Украины. Коммюнике было распространено в виде заявления 26 стран ЕС.

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    22 марта 2025, 03:12 • Новости дня
    Спецпосланник Трампа: Украина согласилась на президентские выборы

    Стивен Уиткофф заявил о согласии Украины на проведение президентских выборов

    Tекст: Денис Тельманов

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф подтвердил, что руководство Украины согласилось на проведение президентских выборов, о чем он сообщил в интервью Такеру Карлсону.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, выступая в интервью у американского журналиста Такера Карлсона, заявил о согласии руководства Украины на проведение президентских выборов, пишет ТАСС.

    Карлсон напомнил о позиции России, согласно которой текущий лидер Украины не избран, что делает невозможным заключение соглашений с этой страной. В ответ на вопрос журналиста о вероятности проведения выборов Уиткофф подтвердил: «Да, они состоятся. Они [руководство Украины] уже согласились на это. Выборы на Украине пройдут».

    Кроме того, Уиткофф отметил изменения в отношении Украины к вопросу членства в НАТО, заявив, что президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак в значительной степени признали невозможность вступления страны в альянс. По его словам, это признание стало результатом их осознания текущей международной обстановки.

    Также Уиткофф высказался о возможном введении в течение следующей недели моратория на боевые действия в Черном море между Украиной и Россией. Он подчеркнул, что обе стороны продолжают обстреливать корабли друг друга, но соглашение о прекращении огня может быть достигнуто после обсуждения некоторых деталей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украину не приглашают в НАТО из-за отсутствия поддержки со стороны США.

    Вашингтон декларировал дипломатическую победу, сообщив, что Украина готова на немедленное перемирие, и «теперь мяч на стороне Москвы», что стало итогом переговоров делегаций Вашингтона и Киева в Саудовской Аравии и фактически капитуляцией Киева перед США.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность к диалогу с президентом России Владимиром Путиным, но подчеркнул, что обсуждение должно состояться при согласии украинского лидера Владимира Зеленского и европейских партнеров.

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    21 марта 2025, 09:39 • Новости дня
    Появилось видео пожара на подорванной ВСУ газоизмерительной станции «Суджа»
    Появилось видео пожара на подорванной ВСУ газоизмерительной станции «Суджа»
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    На границе России и Украины украинские военные подорвали газоизмерительную станцию «Суджа», возник пожар, сообщил военблогер Юрий Подоляка.

    В Сети появились кадры горящей газоизмерительной станции «Суджа», расположенной на границе России и Украины, сообщается в Telegram-канале Подоляки.

    На видео пожар охватил большую площадь, местами наблюдается факельное горение. Звуки взрывов на видеозаписи отсутствуют.

    Юрий Подоляка предположил, что украинские военные подорвали станцию перед отходом, поскольку у них стало меньше сил для удержания территории.

    О подрыве ВСУ газоизмерительной станции стало известно в ночь на пятницу, 21 марта. Военкоры уточнили, что данный газопровод использовался для транспортировки российского газа в Европу. Инцидент произошел на границе Курской и Сумской областей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 19 марта Украина атаковала нефтебазу в районе кубанской станицы Кавказской после публичного оглашения результатов переговоров лидеров России и США.

    Кремль назвал это саботажем достигнутых соглашений.

    После удара дронами ВСУ по нефтебазе в Кавказском районе Кубани в результате пожара один резервуар выгорел полностью, а второй продолжает гореть.

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    21 марта 2025, 19:56 • Новости дня
    Полиция Дубая опровергла связь травм украинской модели Ковальчук с сексуальным рабством
    Полиция Дубая опровергла связь травм украинской модели Ковальчук с сексуальным рабством
    @ @ae3marylu

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Причиной тяжелых травм украинской модели Марии Ковальчук стало падение с большой высоты на на строительной площадке в Дубае, сообщает местная полиция. Ранее сообщалось, что Ковальчук пропала после того, как отправилась на закрытую вечеринку с шейхами и попала в сексуальное рабство.

    Местная полиция установила, что Ковальчук вошла в одиночку на закрытую строительную площадку в Дубае и упала с большой высоты, пишет РИА «Новости». Отмечается, что модель искали много дней.

    Полиция призвала общественность и СМИ воздерживаться от распространения непроверенной информации и уважать частную жизнь семьи Ковальчук. По данным правоохранителей, инцидент не был связан с насильственными действиями.

    При этом родственники Ковальчук ранее заявляли о возможном нахождении девушки в «сексуальном рабстве».

    До этого СМИ писали, что Ковальчук пропала после вечеринки у местного шейха в Дубае 9 марта, где ее якобы видели в сопровождении двух мужчин, связанных с модельным бизнесом. Ее нашли на обочине у дороги с множественными переломами конечностей и позвоночника. Сейчас украинка находится в больнице в тяжелом состоянии.

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    21 марта 2025, 15:16 • Новости дня
    Минобороны показало бегство из Курской области маскирующегося кустом украинского военного
    Минобороны показало бегство из Курской области маскирующегося кустом украинского военного
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский военнослужащий, сбежавший из Курской области, пытался притворяться кустом, но его заметили российские операторы беспилотников, сообщило Министерство обороны России в пятницу.

    Операторы дронов заметили украинского военного в Сумской области в ходе воздушной разведки, он пользовался кустом для маскировки, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Министерство опубликовало соответствующее видео. В ролике запечатлен бегущий по грунтовой дороге между пустыми полями «куст». Запись сделана в дневное время суток.

    Напомним, за последнюю неделю ВС России освободили три населенных пункта в Курской и Запорожской областях.

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    21 марта 2025, 13:25 • Новости дня
    Кремль: Удар по ГИС «Суджа» демонстрирует уровень доверия слову Зеленского

    Песков: Удар киевского режима по ГИС «Суджа» говорит о том, чего стоят обещания Зеленского

    Кремль: Удар по ГИС «Суджа» демонстрирует уровень доверия слову Зеленского
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Удар киевского режима по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» показывает, насколько можно верить Владимиру Зеленскому, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Об атаках украинской стороны всем хорошо известно, есть и соответствующие кадры, напомнил Песков, передает ТАСС.

    «Поэтому все могут видеть, насколько можно доверять слову Зеленского и слову других представителей киевского режима. Это, кстати, то, о чем мы неоднократно предупреждали наших собеседников», – заключил представитель Кремля.

    Ранее в Сети появились кадры полыхающей газоизмерительной станции «Суджа».

    СК России возбудил уголовное дело по факту подрыва ГИС «Суджа».

    Коментарии (12)
    21 марта 2025, 13:56 • Новости дня
    Минобороны назвало подрыв ГИС «Суджа» провокацией Киева против мирных инициатив Трампа
    Минобороны назвало подрыв ГИС «Суджа» провокацией Киева против мирных инициатив Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Газоизмерительная станция «Суджа» в Курской области была подорвана отступающими подразделениями ВСУ с целью дискредитации мирных инициатив президента США Дональда Трампа, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, отступающие подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию «Суджа», расположенную в Курской области.

    В Минобороны сообщили, что подрыв станции направлен на дискредитацию мирных усилий президента США, подчеркивая, что это не первый случай ударов по энергетической инфраструктуре России со стороны Украины.

    Станция «Суджа» является важным объектом энергетической инфраструктуры, через который до 7 августа 2024 года прокачивалось свыше 40 млн кубометров газа в сутки европейским потребителям. Объект находился под контролем украинских сил и использовался ими в качестве логистического пункта.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удар киевского режима по газоизмерительной станции «Суджа» показывает, насколько можно верить Владимиру Зеленскому.

    Ранее в Сети появились кадры полыхающей газоизмерительной станции «Суджа». Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту подрыва ГИС «Суджа».

    Коментарии (15)
    21 марта 2025, 15:32 • Новости дня
    «Ленком Марка Захарова» решили объединить с другим театром
    «Ленком Марка Захарова» решили объединить с другим театром
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве «Ленком Марка Захарова» и «Центр драматургии и режиссуры» объединят в единое театральное пространство для увеличения творческих проектов.

    Актер и режиссер Владимир Панков объявил о планах объединить театры «Ленком Марка Захарова» и «Центр драматургии и режиссуры» в Москве, передает ТАСС. Панков, который является художественным руководителем обоих театров, отметил, что это объединение принесет пользу как с творческой, так и с административной точек зрения.

    Панков заявил, что новое театральное объединение позволит увеличить количество и разнообразие творческих проектов. Он подчеркнул, что «Центр драматургии и режиссуры» получит статус структурного подразделения «Ленкома». Руководить «ЦДР» останется Глеб Гришунин.

    Объединение обеспечит единую линию развития для молодых и перспективных режиссеров и актеров. Панков добавил, что новая структура позволит актерам и режиссерам пройти путь от школы через студию «ЦДР» к «Ленкому», предоставляя им площадки для творческого поиска и роста.

    В январе коллективу «Ленкома» представили новых руководителей.

    Коментарии (3)
    21 марта 2025, 12:15 • Новости дня
    Орбан увидел признание поражения Украины в глазах лидеров ЕС

    Орбан заявил, что лидеры ЕС признали поражение Украины в конфликте

    Орбан увидел признание поражения Украины в глазах лидеров ЕС
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на саммите ЕС заметил в глазах европейских лидеров признание поражения Украины в конфликте, подчеркнув, что вступление Киева в Евросоюз могло бы привести к экономическому «краху» для Европы.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на саммите Европейского союза он заметил в глазах европейских лидеров признание поражения Украины, передает РИА «Новости». Орбан подчеркнул, что, по его мнению, для ЕС ввязываться в конфликт было ошибочным решением и что венгры, выступавшие против вмешательства, были правы.

    Орбан также выразил мнение, что ситуация с приемом Украины в Европейский союз пока не идеальная, но постепенно улучшается. Он отметил, что со временем все европейское сообщество признает, что вступление Киева может привести к «краху» экономики ЕС.

    Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что его страна организует опрос населения относительно приема Украины. Орбан считает, что с учетом экономических последствий вопроса о вступлении Украины в ЕС, народы Европы в конечном итоге потребуют, чтобы их мнение было учтено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обещал заблокировать вступление Украины в Евросоюз. Орбан упрекнул президента Украины Владимира Зеленского за резкие высказывания и спутанность ролей на саммите ЕС. Премьер-министр также выдвинул 12 требований к Евросоюзу.

    Коментарии (0)
    21 марта 2025, 18:30 • Новости дня
    Песков назвал абсурдными заявления Киева о подрыве ГИС «Суджа» Россией
    Песков назвал абсурдными заявления Киева о подрыве ГИС «Суджа» Россией
    @ Yury Kochetkov/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отверг заявления Киева о том, что Россия якобы сама обстреляла газораспределительную станцию в Судже.

    Песков заявил, что обвинения Киева являются абсурдными и демонстрируют, насколько можно доверять киевскому режиму, передает ТАСС.

    «Суджу, вы же сегодня видели, мы все с вами видели кадры, кадры горящих трубопроводов, вот эти газовые трубы, которые горят в этой станции. И при этом мы слышим заявление из Киева, что русские, дескать, сами себя обстреляли. Ну, абсурдное совершенно заявление. Но это лишний раз показывает, насколько можно верить и доверять киевскому режиму», – сказал представитель Кремля в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

    Напомним, на границе России и Украины украинские военные подорвали газоизмерительную станцию «Суджа», возник пожар. Эксперт Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД сравнил уничтожение Украиной ГИС «Суджа» с подрывом «Северных потоков». Главное военное следственное управление России возбудило уголовное дело по факту подрыва станции.

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    21 марта 2025, 22:55 • Новости дня
    Полковник ДНР: Взорвать ГИС «Суджа» могли неподконтрольные Зеленскому неонацисты

    Полковник ДНР Басурин: Неонацисты из «Азова» и других нацбатов заинтересованы в срыве мирных договоренностей

    Полковник ДНР: Взорвать ГИС «Суджа» могли неподконтрольные Зеленскому неонацисты
    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    Подрыв газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области стал отчаянным шагом противников установления мира. Среди них – члены нацбатов. Эти формирования неподвластны Владимиру Зеленскому и творят все, что им вздумается, сказал газете ВЗГЛЯД полковник ДНР Эдуард Басурин.

    «Взрыв газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" выгоден тем, кто не заинтересован в наступлении мира. Вероятно, здесь замешаны Британия и отчасти Польша. Нельзя забывать и о так называемых нацбатах», – считает полковник ДНР Эдуард Басурин, который стоял у истоков становления республики.

    «В первую очередь это неонацисты из "Азова" (признан в РФ террористической организацией и запрещен) и целого ряда других организаций. Они представляют собой значимую не только военную, но политическую силу, с которой пытались заигрывать украинские власти и при Порошенко, и при Зеленском», – добавляет он.

    В данном контексте собеседник вспоминает опыт экс-президента республики Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). «Он много работал над тем, чтобы сблизиться с нацбатами, но в какой-то момент осознал всю мощь их влияния и попытался дистанцироваться. Сегодня Владимир Зеленский наступает на грабли своего предшественника», – поясняет полковник.

    «Когда в мае 2022 года члены полка сдались после блокады "Азовстали", он обещал сделать все возможное, чтобы каждый из них смог вернуться в страну. При этом сами ВСУ наносили ракетные удары по СИЗО в Еленовке, где их содержали. Я лично приезжал туда и видел осколки украинских ракет», – рассказал Басурин.

    После того случая у «Азова» сформировалась ненависть по отношению к Зеленскому, подчеркивает спикер. «В том  числе и поэтому они заинтересованы в срыве договоренностей. Однако сами по себе они ничего не представляют, так как тоже зависят от внешней поддержки со стороны тех, кто заинтересован в срыве мира: это прежде всего Британия и часть элит в США», – говорит он.

    Басурин напомнил, что после заключения договоренностей между лидерами США и России об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре сроком на 30 дней «в ту же ночь был прилет в Краснодарский край по нефтебазе». «Зеленский сразу же прибег к глупым оправданиям», – акцентирует спикер.

    «Затем состоялся его разговор с главой Белого дома, после чего он согласился следовать данному соглашению. Это в его стиле: вечно откладывать принятие важных решений, ожидая указки сверху. Он ведь и до скандальной встречи с президентом Штатов приезжал в Ирландию, видимо, для консультаций», – добавил он.

    По словам Басурина, противники полного перемирия на Украине будут задействовать любые силы и средства не только на территории страны, но и за ее пределами. Спикер отмечает, что обуздание сил, не желающих окончания боевых действий, станет сложной задачей для Трампа. При этом обвинения России в неготовности следовать договоренностям он называет смехотворными.

    «Москва всегда выполняла взятые на себя обязательства, еще с 2014 года в Донбассе. Мы в ДНР видели, как миссия ОБСЕ, которая должна была сохранять мир, играла на стороне Украины, но в итоге мы смогли доказать нашу правоту. Поэтому мы все равно будем добиваться своего. Да, это будет тяжело и долго, но все равно мы выясним, кто был причастен к взрыву на ГИС "Суджа"», – подчеркнул Эдуард Басурин.

    Ранее ВСУ подорвали  ГИС «Суджа». Объект расположен в Курской области, всего лишь в нескольких сотнях метров от границы с Украиной. В Минобороны произошедшее назвали «намеренной провокацией», совершенной с целью дискредитации мирных инициатив президента США. Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по статье о совершении теракта.

    По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, действия ВСУ наглядно демонстрируют цену заверений Владимира Зеленского и его команды в контексте договоренностей о 30-дневном энергетическом перемирии, передает ТАСС.

    Позже в интервью журналисту Павлу Зарубину Песков добавил: «Это лишний раз показывает, насколько можно верить и доверять киевским властям». Кроме того, представитель Кремля прокомментировал заявления Киева о том, что Россия якобы сама обстреляла станцию. Данные обвинения он назвал «абсурдными»

    Подрыв ГИС «Суджа» – не первый случай пренебрежения ВСУ к ранее оговоренному режиму. Двумя днями ранее украинские БПЛА атаковали нефтебазу в Краснодарском крае, обеспечивающую перевалку топлива из железнодорожных цистерн в систему Каспийского трубопроводного консорциума. В результате действий противника возник пожар площадью в 10 тыс. кв. метров.

    При этом удар был совершен через несколько часов после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого глава Белого дома выдвинул предложение об отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Российский лидер согласился с инициативой и дал военным соответствующий приказ.

    После этого российская армия сбила семь собственных ударных БПЛА, запущенных для поражения энергетических объектов в Николаевской области. Шесть из них были ликвидированы ЗРПК «Панцирь», еще один – дежурным истребителем Воздушно-космических сил. Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, почему удар по «Судже» доказывает недоговороспособность офиса Зеленского.

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