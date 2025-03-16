Офицеры из стран НАТО оказались в окружении в Курской области

Подполье сообщило о 30 офицерах из стран НАТО, попавших в окружение в Курской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, около 30 офицеров из стран НАТО оказались в окружении в Курской области, передает РИА «Новости». Лебедев добавил, что эти офицеры занимались координацией войск и обработкой разведданных.

Он отметил, что офицеры корректировали удары вглубь территории России, используя данные, поступающие от спутников НАТО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России полностью освободили Суджу в ходе проведения специальной военной операции. Вооруженные силы Украины ранее использовали запрещенные кассетные боеприпасы против мирных граждан, что нарушает международные договоренности. В Курской области за сутки сдались в плен 12 военнослужащих Вооруженных сил Украины.