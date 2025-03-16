Число раненых в Горловке возросло до четырех

В начале XX века главная трагедия Белого движения – это ясное понимание, что страна отвернулась от них. Когда ток русской крови выбрал другое русло, кровь в сосудах, питающих сердца и легкие защитников старого мира, свернулась.10 комментариев
В начале XX века главная трагедия Белого движения – это ясное понимание, что страна отвернулась от них. Когда ток русской крови выбрал другое русло, кровь в сосудах, питающих сердца и легкие защитников старого мира, свернулась.10 комментариев
После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».56 комментариев
В международных отношениях XXI век восстанавливает старые линии напряжения. Ситуация в чем-то напоминает конец XIX и начало ХХ столетия. США противостоят Британии, Франция пытается взять исторический реванш. И новые игроки на глобальном Юге – Индия, Китай, арабский мир, Африка – это вам не дряхлеющая Османская империя.23 комментария
Подполье сообщило о 30 офицерах из стран НАТО, попавших в окружение в Курской области
По его словам, около 30 офицеров из стран НАТО оказались в окружении в Курской области, передает РИА «Новости». Лебедев добавил, что эти офицеры занимались координацией войск и обработкой разведданных.
Он отметил, что офицеры корректировали удары вглубь территории России, используя данные, поступающие от спутников НАТО.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России полностью освободили Суджу в ходе проведения специальной военной операции. Вооруженные силы Украины ранее использовали запрещенные кассетные боеприпасы против мирных граждан, что нарушает международные договоренности. В Курской области за сутки сдались в плен 12 военнослужащих Вооруженных сил Украины.
По словам «Витязя», украинское подразделение попало в так называемый «котел» под Суджей, их позиции плотно окружены. Он отметил, что по подразделению ведется интенсивный артиллерийский огонь. Офицер добавил, что в такой ситуации у украинских военных практически нет шансов на выход из окружения, передает РИА «Новости».
Минобороны сообщило, что российская армия за неделю освободила 29 населенных пунктов в Курской области, включая Суджу, село Новенькое в Сумской области, а также населенные пункты Днепроэнергия и Константинополь, Новомарково и Горькое в ДНР.
Подразделения ВСУ оказались заблокированы в Курской области после освобождения Рубанщины российскими силовиками, что перекрыло для них пути отхода к Сумской области.
В Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли в Курской области более 67,6 тыс. военнослужащих и 393 танка.
Подполье: Иностранцы в окружении Зеленского обсуждают варианты его устранения
Источник в пророссийском подполье сообщил, что иностранцы в окружении президента Украины Владимира Зеленского якобы обсуждают его возможную «ликвидацию», передает РИА «Новости».
По его словам, один из обсуждаемых сценариев предполагает, что Зеленский может «исчезнуть» без обвинений, если лидеры США и России договорятся. Если же нет, то он может стать жертвой отравления. Источник заявил, что иностранцы в окружении Зеленского открыто говорят о том, что живым он никому не нужен, потому что «слишком много знает и натворил».
Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая выразила мнение, что США готовят замену для Зеленского с целью капитуляции Украины. Безуглая не исключает, что Зеленского могут попытаться устранить физически. Украинский политолог Юрий Романенко также считает, что возможен сценарий его ликвидации и предполагает, что президент США может начать давление на окружение Зеленского для кадровых перестановок.
Напомним, американский бизнесмен Илон Маск предложил Владимиру Зеленскому покинуть Украину и получить амнистию в обмен на мирный переход к демократии.
Газета ВЗГЛЯД также рассматривала, может ли Зеленский подать в отставку или даже быть устраненным физически и кто в таком случае придет к власти на Украине.
Ульянов подверг критике планы Франции и Британии организовать коалицию для отправки «миротворцев» на Украину
Ульянов отметил в Telegram, что Франция и Великобритания хотят организовать «коалицию желающих служить на Украине в качестве «миротворцев». «Почему они считают, что они лучше подходят для данной ситуации, чем миротворцы из стран Глобального Юга?» – заявил он. При этом он выразил сомнения в том, что на Украине вообще требуется присутствие миротворцев.
Напомним, Ульянов прокомментировал британские заявления о том, что Москва не сможет заблокировать отправку «миротворцев» на Украину. Он пояснил, что другие страны могут прислать войска на Украину, но считать их «миротворцами» Россия не будет. По его словам, такие «воинские контингенты будут иметь другой, гораздо более рискованный статус (не миротворческий)».
В Telegram-канале Mash говорится, что военкомат Нижнего Новгорода разыскивает 23-летнего Эйдельштейна. Молодой человек, прописанный в этом городе, должен был явиться для прохождения службы в армии. Однако он предпочел участвовать в мероприятиях в США и Франции.
Вместо визита в военкомат, Эйдельштейн посещал церемонию «Оскара» и Неделю моды в Париже. Он стал амбассадором таких брендов, как Balenciaga, loewe и MiuMiu, и завел дружбу с известными личностями, такими как Асап Роки и Эмма Корин. Оба мероприятия он посетил вместе с 18-летним братом Матвеем.
Ранее сообщалось, что фильм «Анора» американского режиссера Шона Бэйкера, в котором сыграли российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн, завоевал «Оскар» в номинации «Лучший фильм» на 97-й церемонии в театре «Долби» в Лос-Анджелесе.
В январе Борисов и Эйдельштейн были номинированы на престижную британскую кинопремию БАФТА за роли в фильме «Анора», который получил девять номинаций, включая «Лучший фильм» и «Лучшая режиссура».
Напомним, Эйдельштейн принимал участие в «Разговорах о важном», задав вопросы капитану ледокола.
Трамп опроверг сообщения о длительном ожидании Уиткоффа встречи с Путиным
Трамп назвал сообщения о длительном ожидании спецпосланником Стивом Уиткоффом встречи с президентом России Владимиром Путиным фейковыми новостями. Он подчеркнул, что указанные в СМИ девять часов ожидания не имеют под собой оснований и являются попыткой унизить представителя США, передает РИА «Новости».
«Потому что они больные дегенераты, которые должны начать правильно сообщать новости», – написал президент США в социальной сети Truth Social.
Он возмутился, что в очередной раз СМИ были нечестными. Трамп добавил, что помимо встречи с Путиным Уиткофф провел и другие продуктивные переговоры с представителями России, которые заняли время, но оказались очень успешными.
«С того момента все пошло быстро и эффективно, и все признаки, как мы надеемся, очень хорошие!», – отметил Трамп, заверяя, что вся поездка имела положительные результаты.
Ранее телеканал Sky News сообщил, что якобы Уиткоффу пришлось несколько часов ждать встречи с Владимиром Путиным после переговоров с Александром Лукашенко.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин провел позднюю встречу со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, передав через него важную информацию для президента США.
Замкомандир «Ахмата» заявил о продвижении ВС России к украинскому городу Сумы
По словам Разведчика, российские войска продвигаются в сторону украинского города Сумы, передает РИА «Новости».
На вопрос о планах продвижения и создании буферной зоны, он заявил, что не может озвучить планы и до каких границ будет она создана.
Замкомандира также сообщил, что в районе Суджи еще остаются небольшие очаги сопротивления, однако многие украинские военные, по его словам, были оставлены командованием и вынуждены скрываться в подвалах.
Сумская область, граничащая с Курской, Белгородской и Брянской областями России, имеет стратегическое значение. Ее административный центр, город Сумы, находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через него проходит трасса, которая соединяет город с российской Суджей, что подчеркивает важность этого направления в текущем конфликте.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что многие жители приграничных сел Сумской области Украины отказались от эвакуации, так как ожидают прихода русских.
Сумская областная администрация объявила о принудительной эвакуации из-за обострения ситуации, затронувшей 543 человека из Юнаковской и Миропольской общин.
Напомним, Минобороны России объявило об освобождении Суджи, а также населенных пунктов Меловой и Подол.
Президент Владимир Путин на совещании в Курской области поручил военным проработать создание зоны безопасности вдоль госграницы. Так, поначалу Cумы окажутся в зоне досягаемости российской артиллерии, а затем демилитаризованная зона уйдет вглубь территории Украины на 50-80 км.
Экс-канцлер Германии Меркель заявила о восхищении Трампа Россией как ядерной державой
Меркель выразила мнение, что Россия как мощная ядерная держава вызывает определенное восхищение у президента США. Она подчеркнула, что наличие у России огромных ресурсов и ядерного потенциала делает ее привлекательной для Трампа, передает ТАСС.
Однако, по словам Меркель, это не означает, что Трамп намерен оказать России какую-либо услугу. Экс-канцлер считает, что интересы Трампа сосредоточены прежде всего на укреплении позиций США и продвижении лозунга «Сделать Америку снова великой».
Меркель также подчеркнула важность учета интересов России в международных делах, отметив, что необходимо обсуждать и российские интересы.
Ранее президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом назвал непростым процесс восстановления отношений с США.
До этого Меркель заявила, что Владимир Зеленский не может единолично решать вопрос окончания конфликта на Украине, и подчеркнула важность продолжения дискуссий об интересах России, включая вопросы НАТО.
В то же время Меркель заявляла, что Запад не должен допустить победы России на Украине
Макрон заявил о возможности отправки западных военных на Украину без согласия России
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что западные страны имеют возможность направить свои военные контингенты на Украину без согласия России, передает ТАСС.
Он отметил, что такие меры могут быть приняты европейскими странами для выполнения наблюдательной миссии.
Макрон подчеркнул, что Украина является суверенной страной, и в случае, если она запросит поддержку иностранных войск, решение об их размещении не зависит от России. По его словам, это право Украины и ее союзников, а не вопрос согласия Москвы.
Ранее президент Польши Анджей Дуда предложил направить на Украину полицейских и саперов вместо миротворцев.
Страны Европы выразили нежелание участвовать в коалиции по Украине без участия США, которая предусматривает отправку военных сил.
В МИД России заявили, что Владимир Зеленский и поддерживающие его натовские страны Европы препятствуют мирному урегулированию, их основной задачей является «эскалация и бойня».
Вучич заявил об «уничтожении более 100 тракторов» в ходе протестов в Белграде
Вучич отметил, что полиция не применила силу против протестующих, несмотря на сложившуюся ситуацию: «Мы полицейские дубинки даже не подняли». По его словам, силовики «терпели все и вытерпели».
«В Пионерский парк брошено свыше 60 крупных петард, уничтожено более 100 тракторов», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на «Танюг».
Некоторые тракторы у парка принадлежат аграриям, поддерживающим действующую власть. Однако аграрии, выступающие против нынешнего руководства Сербии, также привели колонну тракторов в город.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе протестов в Белграде пострадали 56 человек, задержаны 22 участника. В акции протеста участвовали 107 тыс. человек. Значимых инцидентов в ходе самой акции не было, однако после ее завершения обстановка перед городским собранием начала накаляться.
Лавров в связи с операцией США против хуситов призвал прекратить применение силы в Красном море
Лавров провел телефонный разговор с Рубио по инициативе американской стороны. В ходе беседы американский дипломат сообщил о начале военной операции США против хуситов в регионе Красного моря, передает ТАСС.
Российский дипломат в ответ выразил обеспокоенность и подчеркнул необходимость немедленного прекращения применения силы. Лавров отметил важность для всех сторон вступления в политический диалог, чтобы избежать дальнейшего кровопролития.
Кроме этого, в ходе разговора обсуждались детали реализации договоренностей, достигнутых на встрече высокопоставленных официальных лиц России и США в Эр-Рияде 18 февраля. Лавров и Рубио договорились поддерживать контакт для дальнейших обсуждений.
Напомним, в воскресенье глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор, договорившись продолжить работу по восстановлению связей между двумя странами.
Пьяный водитель BMW сбил пять пешеходов на тротуаре в центре Москвы
Водитель автомобиля BMW на Кожевнической улице в центре Москвы выехал на тротуар, где находились пешеходы. По информации прокуратуры, мужчина 1987 года рождения, управлявший автомобилем, был в состоянии алкогольного опьянения. В результате аварии несколько человек получили травмы и им оказывается медицинская помощь, передает ТАСС.
Прокуратура Центрального административного округа Москвы взяла на контроль расследование обстоятельств происшествия. Координацией работы правоохранительных органов на месте занимается прокурор округа Олег Кудрявцев. Ведомство продолжает следить за ходом и результатами процессуальной проверки по данному инциденту.
Ранее сообщалось, что авария произошла с участием двух автомобилей – BMW и «Мерседес». После столкновения одна из машин сбила людей, а вторая перевернулась на проезжей части. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали шесть человек.
Ранее Приволжский районный суд Казани арестовал на два месяца водителя такси, сбившего на остановке 11 человек.
Авария произошла 11 марта, когда водитель наехал на толпу людей на остановке в Казани, пострадали 11 человек, включая ребенка.
До этого водителя отправили под административный арест за употребление наркотиков.
Рогов заявил об уничтожении в Запорожской области одного из главарей «Правого сектора»
Рогов заявил, что на Степногорском направлении в районе поселка Каменское был ликвидирован Михаил Алексеев, один из лидеров украинской националистической организации «Правый сектор» во Львовской области. По его словам, Алексеев, носивший позывной «Рембрандт», прибыл в регион, чтобы сеять террор и горе. В ходе атаки дронов Алексеев был уничтожен. Операция была проведена силами российских дронов, передает РИА «Новости».
Ранее ветеран СВО Денис Орлов рассказал газете ВЗГЛЯД о взятии серьезного опорного пункта на Украине, обороняемого этническими немцами и боевиками «Правого сектора», что заставило его окончательно осознать, «против кого мы воюем».
Протестующие заняли весь центр Белграда от Бранкова моста до площади Славия
Акция протеста в Белграде началась от Бранкова моста через реку Сава и растянулась на 2,5 километра до площади Славия. Центральные улицы, такие как проспект Короля Милана и бульвар Короля Александра, практически полностью заняты протестующими, передает РИА «Новости».
Из-за плотности митинга одна из колонн тракторов, прибывших для участия в акции, не смогла проехать в центр и остановилась на мосту. Протестующие выкрикивают лозунги и подпрыгивают на месте.
Между тем, участники акции начали использовать пиротехнику, но стычек с полицией не происходит. Протестующие собрались у здания парламента, забираются на тракторы и размахивают флагами, выкрикивая оскорбления в адрес президента Вучича, передает ТАСС.
Организаторы рассчитывают заблокировать ключевые точки столицы. Движение общественного транспорта прекращено до конца дня. МВД оцепило здания президентской резиденции и парламента страны, чтобы предотвратить беспорядки.
Ранее в Белграде на крышах зданий в районе администрации президента Сербии были замечены снайперы, что произошло на фоне массовых протестов и шествия колонны тракторов.
До этого в Белграде автомобиль марки BMW врезался в толпу на митинге протеста в районе Жарково, сбив трех человек.
Также протестующие в центре Белграда атаковали тракторы вокруг лагеря сторонников Вучича и кричали «кто не скачет – тот чаци».
Напомним, протесты начались четыре месяца назад после трагического обрушения на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, где погибло 15 человек.
Глава сербского государства Александар Вучич предупредил о грядущих беспорядках и попытке госпереворота, который готовился за рубежом.
Политолог Ткаченко: Маленькая победоносная война с хуситами нужна Трампу для демонстрации успешности
«Думаю, Трамп начал эту операцию с ориентиром на внутреннюю повестку – показать гражданам США успехи на международной арене. Хуситы в понимании главы Белого дома – заведомо слабый соперник, которого можно ударно победить и распространить кадры триумфа американского оружия по всем СМИ», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Таким образом Трамп надеется купировать недовольство американцев от ряда реформ, от деятельности Илона Маска. Глава Белого дома хочет показать, что на внешнем контуре у США все в порядке: американцы уходят из тех регионов, конфликтов и объединений, которые им не нужны, например, Украина, Европа и НАТО, и отстаивают свои интересы там, где это необходимо, например, Ближний Восток», – отметил собеседник.
«Но эта маленькая победоносная война, скорее всего, не имеет практического смысла. США могут победить хуситов куда менее шумными способами. К тому же повстанцы децентрализовали свою систему управления, разместили ракетные установки по всему Йемену. Поэтому уничтожение только части военных объектов все равно ничего не изменит», – детализировал эксперт.
«Вероятно, реальное решение проблемы с хуситами будет лежать в области тайной дипломатии между США, Йеменом, возможно, несколькими заинтересованными сторонами и посредниками. Собственно, похожую позицию занимает и Москва, призывающая остановить кровопролитие и перейти к переговорам», – резюмировал аналитик.
США в субботу нанесли авиаудары по йеменским хуситам, в результате которых, по словам представителя Минздрава повстанцев Аниса аль-Асбахи, погиб 31 человек и более ста пострадали – в основном женщины и дети, сообщает Reuters.
Президент США Дональд Трамп объяснил атаки защитой судоходства в Красном море и потребовал также от Ирана, главного сторонника хуситов, прекратить поддержку группировки. «Америка привлечет вас к ответственности, и мы не будем добры!» – заявил он.
Это крупнейшая военная операция США на Ближнем Востоке с момента вступления Трампа в должность. Удары, вероятно, будут продолжаться несколько недель, сообщают американские чиновники.
Хуситское движение «Ансар Аллах» пообещало «не оставить агрессию без ответа». Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио призвал прекратить операцию, подчеркнув важность политического диалога, сообщает российское внешнеполитическое ведомство в Telegram-канале.
По данным Пентагона, с ноября 2023 года хуситы 174 раза атаковали в Красном море военные корабли США, а коммерческие суда – 145 раз. В самой группировке говорят, что нападения совершаются в знак солидарности с палестинцами.